Tisza-csomag: négymillió ember járna rosszul Magyar Péterék adóemelésével

Cikksorozatban mutatta be az elmúlt napokban a Mandiner, hogy mivel járna, ha a Tisza Párt megvalósíthatná kedden kiszivárgott adóreformját. Az Index hozta le elsőként azt a dokumentumot, amelyet a Tisza gazdasági kabinetje írt a pártvezetésnek. A háromkulcsos adórendszerrel, a tervezett, jócskán magasabb kulcsokkal becslések szerint akár négymillió ember is rosszabbul járna. A megszűnő kedvezmények pedig még többeket érintene.

A Tisza-csomag kiszivárgott adóemelési terve négymillió embert is érinthet 2026-tól Forrás: Facebook/Nagy Márton

Négymillió embert érintene rosszul a Tisza-adó

Azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Az adórendszer átalakítása a Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.