Tisza-csomag: négymillió ember járna rosszul Magyar Péterék adóemelésével

Tisza-csomag: kiderült, már jövőre brutális adóemelés jönne, ha Magyar Péter pártja nyerné a 2026-os választást
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Egyelőre tűzoltásnak tűnik, amit a Tisza Párt művel az elmúlt napokban, mióta kiderült, hogy milyen adócsomagot terveznek, ha hatalomra kerülnek. A többkulcsos adórendszer miatt akár négymillió ember is kevesebbet keresne, mint most, a megszűnő kedvezmények pedig még többeket érinthetnének. Összefoglalónk.
Cikksorozatban mutatta be az elmúlt napokban a Mandiner, hogy mivel járna, ha a Tisza Párt megvalósíthatná kedden kiszivárgott adóreformját. Az Index hozta le elsőként azt a dokumentumot, amelyet a Tisza gazdasági kabinetje írt a pártvezetésnek. A háromkulcsos adórendszerrel, a tervezett, jócskán magasabb kulcsokkal becslések szerint akár négymillió ember is rosszabbul járna. A megszűnő kedvezmények pedig még többeket érintene.
Azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Az adórendszer átalakítása a Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.
Ezzel a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó fizetése jelentősen, több tízezer, vagy akár százezer forinttal csökkenne.
Becslések szerint már 2026-ban legalább négymillió embert érinthet negatívan a kiszivárgott dokumentumban szereplő tervezet. Az ötmillió forint felett keresők, legalább 3,6 millió fő például biztosan kevesebbet keresne a magasabb, 22, illetve 33 százalékos adókulcs miatt. A jövedelembe ugyanis minden bevételük beleszámít, minden egyéb juttatás is. Az 5 millió forint alatt keresők közül pedig további 400 ezer ember lehet még érintett, akik eddig valamilyen mentességet, vagy kedvezményt kaptak. Például családi adókedvezményt, többgyermekes édesanyák mentességét, vagy a 25 év alattiak mentességét.
Rendkívül negatívan érintené a családokat is a megszorítás, hiszen a tervezet megszüntetné az szja-kedvezményeket is. Ez főleg a többgyermekeseknek és a fiataloknak fájna igazán, akiknek a bevétele és a terhe is hirtelen több tíz, évente sok százezer forinttal növekedne azonnal
Magyar Péter szakértői a családi adókedvezmény szűkítését javasolja és ez nem véletlen.
Súlyos csapás lenne a fiatalság számára a Tisza Párt által tervezett adóreform, amely egy brutális megszorítást hozna a magyar dolgozók nyakába. Már az átlagkeresetnél is súlyos százezreket, éves szinten több mint másfél millió forintot bukna minden 25 év alatti fiatal.
A brutális adóemelés nem elég, a családi adókedvezményt is „felülvizsgálná” a Tisza Párt, a családtámogatási rendszert pedig „szűkítenék”.
A munkavállalókra és a munkáltatókra is rosszul hatna a magasabb sarc: nemcsak a feketézést indítaná be ismét, de a bérek emelkedését is megfojtaná. Nem beszélve arról, hogy ismét elvándorlást okozna a magasabb keresetű szakmák, például az orvosok körében. A másodállást pedig szintén büntetné.
Magyar Péterék adórendszerében egy légiforgalmi irányító havonta több, mint fél millió forintot veszítene.
A többkulcsos adórendszer egyértelműen fékezi a béremelést, amelynek a jelenleginél kisebb hányada kerül ténylegesen a dolgozóhoz.
Az elmúlt másfél évtizedben elért fehérítési törekvések gyakorlatilag rögtön lenullázódnának a Tisza kiszivárgott tervével. A magasabb szja csak minimálisan hozna nagyobb bevételt, ilyen mértékű sarcnál durván beindulna a feketézés.
A Tisza Párt többkulcsos adórendszere azokkal lenne a legigazságtalanabb, akik főállásuk mellett kénytelenek másodállásban dolgozni.
Nem úsznák meg sokáig a minimálbéresek sem az adózást, hiszen a következő ciklus végére már szinte biztosan belekerülnének a magasabb adózási sávba. De ezen felül még a garantált bérminimum emelkedését is büntetné a tervezet.
A minimálbért keresők körében, ha most szimpatikusnak is tűnhet a magasabb keresetűek adóztatása, nem árt belegondolniuk, hogy alig pár év múlva már ők is fizethetik az emelt Tisza-adót. A minimálbéresek terhei is drasztikusan emelkedhetnek.
A Tisza Párt adóemelése megállítaná a garantált bérminimum emelkedését, ami a fizetések befagyását okozná.
A többkulcsos vs. egykulcsos adórendszer régóta közgazdászok kedvenc vitatárgya. Azt viszont mindenki elismeri, hogy az egykulcsos adó fő előnye, hogy jóval egyszerűbb, így növeli az adózási hajlandóságot, tehát fehéríti a gazdaságot, ami versenyelőnyt jelent. A többkulcsos adót pedig főleg a baloldal szorgalmazza, mivel szerintük az jelent egyenlőséget a társadalomban, ha a gazdagok nemcsak nominálisan, hanem arányaiban is jóval nagyobb adót fizetnek. Igaz, a többletbevétellel sem úgy lehet számolni, mint a tervezetet összeállítók szeretnének.
Az adórendszerrel kapcsolatos vita csak részben szakmai, mivel a 2010 előtti adópolitika a visszaélések melegágya volt, mégis ezt szeretné a baloldal.
Több szempontból is igencsak versenyképtelen a többkulcsos adózás. Az egykulcsos adórendszerrel szemben nehezen veheti fel a versenyt. Egyértelmű tény, hogy minél egyszerűbb egy adózás, annál nagyobb a hajlandóság is a befizetésre.
Nem csak a választók előtt titkolóznak Magyar Péterék, a több éves bérmegállapodást aláíró érdekképviseletek sem ismerik a Tisza-csomag részleteit.
Kiszámoltuk, mennyit hozhat a költségvetésbe a Magyar Péter által bejelentett vagyonadó.
Magyar Péterék persze rögtön hazugsággal vádoltak meg minden sajtóterméket, amelyek lehozták a nekik kellemetlen hírt, amely szerintük bűncselekménynek minősül. A fenyegetőzés mellett ugyanakkor mégiscsak előálltak néhány nap után a többkulcsos adó tervezetével, még ha a kiszivárgotthoz képest jóval kisebb kulcsokkal is, feltehetően az óriási felháborodást érzékelvén. Könnyen lehet persze, hogy ennek is ugyanannyi a valóságtartalma, mint amikkel már korábban is lebuktak. Főleg, ha Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének kvázi beismerését is idevesszük.
Válságkezelésbe és kármentésbe kezdett a héten a Tisza Párt vezetése, miután a szerintük nem is létező adócsomagjukról lehullt a lepel. Azóta, bár – ők állítják, nincs miről beszélni – napok óta csak erről beszélnek és kérdés, mire készülhetnek a választások után?
Felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért érheti meg mégis a Tiszának egy ilyen tervezet. Nos, nem nehéz kitalálni, hogy nagy valószínűséggel brüsszeli sugallatra hozakodhattak elő vele, hiszen az Európai Bizottság és az uniós vezetés már számos alkalommal támadta Magyarországot az egykulcsos adórendszer miatt.
A Tisza-párt szinte eddig is mindenben a brüsszeli elit utasításai szerint járt el. Ha nem is szavaztak meg mindent, volt, amikor tartózkodásukkal segítették Brüsszel fontos ügyeit. Nincs ez másként az adóemeléseknél sem.
Sőt, a kiszivárgott dokumentum szerint a multikra kiszabott különadókat is kivezetné a Tisza-kormány, tehát itt is felsőbb utasításra cselekdhetnek. Amit pedig azon elvesztenek, majd behajtják a magyarokon. Ezen felül pedig a nagy segítségnek bejelentett áfacsökkentéssel sem lennének előrébb a vásárlók, hiszen máshonnan pedig ennek árát is bevasalnák róluk.
Kiszámoltuk, mit jelentene az áfacsökkentés egy átlagos magyar háztartásnak.
Egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter viszi tovább Gyurcsány Ferenc politikai örökségét.
