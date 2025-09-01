Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péterék Tisza Párt megszorítócsomag dokumentum sarc forint adó

Tisza-csomag: négymillió ember járna rosszul Magyar Péterék adóemelésével

2025. szeptember 01. 06:07

Egyelőre tűzoltásnak tűnik, amit a Tisza Párt művel az elmúlt napokban, mióta kiderült, hogy milyen adócsomagot terveznek, ha hatalomra kerülnek. A többkulcsos adórendszer miatt akár négymillió ember is kevesebbet keresne, mint most, a megszűnő kedvezmények pedig még többeket érinthetnének. Összefoglalónk.

2025. szeptember 01. 06:07
null

Cikksorozatban mutatta be az elmúlt napokban a Mandiner, hogy mivel járna, ha a Tisza Párt megvalósíthatná kedden kiszivárgott adóreformját. Az Index hozta le elsőként azt a dokumentumot, amelyet a Tisza gazdasági kabinetje írt a pártvezetésnek. A háromkulcsos adórendszerrel, a tervezett, jócskán magasabb kulcsokkal becslések szerint akár négymillió ember is rosszabbul járna. A megszűnő kedvezmények pedig még többeket érintene. 

A Tisza-csomag kiszivárgott adóemelési terve négymillió embert is érinthet 2026-tól
A Tisza-csomag kiszivárgott adóemelési terve négymillió embert is érinthet 2026-tól Forrás: Facebook/Nagy Márton

Négymillió embert érintene rosszul a Tisza-adó

Azonnal megszüntetné az egykulcsos adórendszert a Magyar Péter vezette Tisza Párt. Az adórendszer átalakítása a Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nettó fizetése jelentősen, több tízezer, vagy akár százezer forinttal csökkenne. 

Becslések szerint már 2026-ban legalább négymillió embert érinthet negatívan a kiszivárgott dokumentumban szereplő tervezet. Az ötmillió forint felett keresők, legalább 3,6 millió fő például biztosan kevesebbet keresne a magasabb, 22, illetve 33 százalékos adókulcs miatt. A jövedelembe ugyanis minden bevételük beleszámít, minden egyéb juttatás is. Az 5 millió forint alatt keresők közül pedig további 400 ezer ember lehet még érintett, akik eddig valamilyen mentességet, vagy kedvezményt kaptak. Például családi adókedvezményt, többgyermekes édesanyák mentességét, vagy a 25 év alattiak mentességét. 

A családok és a fiatalok is szívnak

Rendkívül negatívan érintené a családokat is a megszorítás, hiszen a tervezet megszüntetné az szja-kedvezményeket is. Ez főleg a többgyermekeseknek és a fiataloknak fájna igazán, akiknek a bevétele és a terhe is hirtelen több tíz, évente sok százezer forinttal növekedne azonnal 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

A munkavállalókra és a munkáltatókra is rosszul hatna a magasabb sarc: nemcsak a feketézést indítaná be ismét, de a bérek emelkedését is megfojtaná. Nem beszélve arról, hogy ismét elvándorlást okozna a magasabb keresetű szakmák, például az orvosok körében. A másodállást pedig szintén büntetné.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nem úsznák meg sokáig a minimálbéresek sem az adózást, hiszen a következő ciklus végére már szinte biztosan belekerülnének a magasabb adózási sávba. De ezen felül még a garantált bérminimum emelkedését is büntetné a tervezet. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Baloldali ideológiák mentén

A többkulcsos vs. egykulcsos adórendszer régóta közgazdászok kedvenc vitatárgya. Azt viszont mindenki elismeri, hogy az egykulcsos adó fő előnye, hogy jóval egyszerűbb, így növeli az adózási hajlandóságot, tehát fehéríti a gazdaságot, ami versenyelőnyt jelent. A többkulcsos adót pedig főleg a baloldal szorgalmazza, mivel szerintük az jelent egyenlőséget a társadalomban, ha a gazdagok nemcsak nominálisan, hanem arányaiban is jóval nagyobb adót fizetnek. Igaz, a többletbevétellel sem úgy lehet számolni, mint a tervezetet összeállítók szeretnének. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nem először kamuznak már

Magyar Péterék persze rögtön hazugsággal vádoltak meg minden sajtóterméket, amelyek lehozták a nekik kellemetlen hírt, amely szerintük bűncselekménynek minősül. A fenyegetőzés mellett ugyanakkor mégiscsak előálltak néhány nap után a többkulcsos adó tervezetével, még ha a kiszivárgotthoz képest jóval kisebb kulcsokkal is, feltehetően az óriási felháborodást érzékelvén. Könnyen lehet persze, hogy ennek is ugyanannyi a valóságtartalma, mint amikkel már korábban is lebuktak. Főleg, ha Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének kvázi beismerését is idevesszük. 

Ezt is ajánljuk a témában

Tisza-csomag: mire készülhetnek a választások után Magyar Péterék?

Videó

Válságkezelésbe és kármentésbe kezdett a héten a Tisza Párt vezetése, miután a szerintük nem is létező adócsomagjukról lehullt a lepel. Azóta, bár – ők állítják, nincs miről beszélni – napok óta csak erről beszélnek és kérdés, mire készülhetnek a választások után?

Felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért érheti meg mégis a Tiszának egy ilyen tervezet. Nos, nem nehéz kitalálni, hogy nagy valószínűséggel brüsszeli sugallatra hozakodhattak elő vele, hiszen az Európai Bizottság és az uniós vezetés már számos alkalommal támadta Magyarországot az egykulcsos adórendszer miatt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Sőt, a kiszivárgott dokumentum szerint a multikra kiszabott különadókat is kivezetné a Tisza-kormány, tehát itt is felsőbb utasításra cselekdhetnek. Amit pedig azon elvesztenek, majd behajtják a magyarokon. Ezen felül pedig a nagy segítségnek bejelentett áfacsökkentéssel sem lennének előrébb a vásárlók, hiszen máshonnan pedig ennek árát is bevasalnák róluk. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2025. szeptember 01. 07:38
Tarr Zoltán azt is megmondta, hogy számtalan olyan dolog van még, amiről nem beszélhetnek. Ezek közül az adózás csak egy. Vannak még bőven, egyéb szándékaik is az ország tönkretételére.
Válasz erre
3
0
Szerintem
2025. szeptember 01. 07:26
A tiszafostos megadóztatná a cégvagyont is. Képzeljünk el egy céget, óriási termelő eszköz vagyonnal, de csak igen szerény profitot képes megtermelni. Mert van olyan, nem egy is. A tiszafostos jól megadóztatná a termelő eszköz állománya értéke szerint, hát mi maradna abból a szerény profitból is? Csődbe hajszolná a tiszafostos a cégeket, aztán mehetnének a szélbe, munkanélkülinek az emberek tömegei. Ez még annál is dilettánsabb, mint Gyurcsányék voltak és még annál is hatékonyabban tudná az országot pillanatok alatt nyomorba dönteni.
Válasz erre
3
0
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 01. 07:22
Fidesszel 10 millió ember + a határon túli magyarság jár rosszul 15 éve. Szóval a 4 millióval már nyer a magyar nép. :)
Válasz erre
1
3
nogradi
2025. szeptember 01. 07:17
0rbán művei 1. bankszektor extraprofit-különadó, 2. biztosítási szektor extraprofit-különadó, 3. energiaszektor extraprofit-különadó, 4. kiskereskedelem extraprofit-különadó, 5. telekommunikációs szektor extraprofit-különadó, 6. légitársaságok extraprofit-különadó, 7. gyógyszerforgalmazó cégek extraprofit-különadó, 8. reklámadó reaktivitása, 9. idénymunkák adójának duplájára emelése, 10. népegészségügyi különadó kiterjesztése és megemelése 11. cégautóadó emelés, 12. jövedéki adóemelés a dohánytermékek és alkohol után, 13. szabadfelhasználású diákhitel kamatának két és félszeresére emelése, 14. KATA beszántása, 15. gyógyszergyárak extraprofit-különadó, 16. kőolaj termelők 40, majd 95%-os adója, 17. önkormányzatok szolidaritási adójának megemelése, 18. szociális adó a megtakarítások, bankbetétek után, 19. üzemanyag jövedéki adójának emelése (benzin, a gázolaj, petróleum, LPG, földgáz és villamos energia) És erre még rájön 2012 óta az Európa-bajnok 31,5 százalékos ÁFA.
Válasz erre
2
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!