Tisza-csomag: csapdába ejtené az ellenzék az alacsony keresetűeket

Már 2027-től megállítaná a garantált bérminimum emelkedését a Tisza Pártban tervezett adóemelés. A Tisza-csomag többsávos adórendszerében ugyanis már évi 5 millió forintos szja-köteles kereset után életbe lépne a magasabb, 22 százalékos adókulcs. Ez azt jelentené, ha 2026-ban jelentősen nőne a minimálbérnél jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum, a magasabb adókulcs már bejönne, ha az alkalmazott más tevékenységet is folytat, például vállalkozik. Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója közösségi oldalán foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat a Magyar Péterék tervének közetkezményeiről.

A garantált bérminimum emelését már 2027-től ellehetetlenítené a Tisza-csomag

Forrás: MTI

A garantált bérminim összegéért dolgozók – közel egymillió alkalmazott – közül sokan

másodállást vállalnak,

egyéni vállalkozók

vagy őstermelők is lehetnek,

de bérbeadásból is származhat további adóköteles bevételük.

Ha a garantált bérminimum összege 2026-ban 10 százalék körüli mértékben emelkedne, az éves alapon már meghaladná a 4,5 millió forintot. Ebben az esetben ugyan még a Tisza által tett javaslat szerint is a jelenlegi, 15 százalékos szja-t kellene levonni a bruttó bérből, de az egyéb adóköteles kiegészítő tevékenységből származó bevétel esetén – ha az meghaladja a havi 30-40 ezer forintot, akkor már belépne a magasabb, 22 százalékos adókulcs.