Tisza-csomag fizetés Magyar Péter ellenzék adóemelés garantált bérminimum minimálbér

Tisza-csomag: csapdába ejtené az ellenzék az alacsony keresetűeket

2025. augusztus 30. 17:46

A Tisza Párt adóemelése megállítaná a garantált bérminimum emelkedését és büntetné azokat a munkavállalókat, akik adóköteles tevékenységgel egészítik ki keresetüket. Ez akkor sem lenne másként, ha a Tisza-csomag valóban adna némi adókedvezményt a minimálbér után.

2025. augusztus 30. 17:46
null

Már 2027-től megállítaná a garantált bérminimum emelkedését a Tisza Pártban tervezett adóemelés. A Tisza-csomag többsávos adórendszerében ugyanis már évi 5 millió forintos szja-köteles kereset után életbe lépne a magasabb, 22 százalékos adókulcs. Ez azt jelentené, ha 2026-ban jelentősen nőne a minimálbérnél jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum, a magasabb adókulcs már bejönne, ha az alkalmazott más tevékenységet is folytat, például vállalkozik. Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója közösségi oldalán foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat a Magyar Péterék tervének közetkezményeiről.

Tisza-csomag garantált bérminimum
A garantált bérminimum emelését már 2027-től ellehetetlenítené a Tisza-csomag
Forrás: MTI

A garantált bérminim összegéért dolgozók – közel egymillió alkalmazott – közül sokan 

  • másodállást vállalnak, 
  • egyéni vállalkozók 
  • vagy őstermelők is lehetnek,
  • de bérbeadásból is származhat további adóköteles bevételük. 

Ha a garantált bérminimum összege 2026-ban 10 százalék körüli mértékben emelkedne, az éves alapon már meghaladná a 4,5 millió forintot. Ebben az esetben ugyan még a Tisza által tett javaslat szerint is a jelenlegi, 15 százalékos szja-t kellene levonni a bruttó bérből, de az egyéb adóköteles kiegészítő tevékenységből származó bevétel esetén – ha az meghaladja a havi 30-40 ezer forintot, akkor már belépne a magasabb, 22 százalékos adókulcs.

Ez azt jelenti, hogy pont az alacsony keresetűeket érintené leginkább érzékenyen a magasabb adókulcs, mivel a kiegészítő jövedelmük után már biztosan több adót kellene befizetniük.

Magyar Péter tagadja a Tisza-csomag részleteit, de már késő

A Tisza Párt elnöke az elmúlt napokban többször is azt hangsúlyozta, hogy a párt körül mozgolódó, baloldali szakértők és közgazdászok által régóta áhított többkulcsos adórendszer újbóli bevezetése valójában adócsökkentést jelent a munkavállalóknak, mivel a minimálbér után – hasonlóan a 2010 előtti rendszerhez – adójóváírást lehetne érvényesíteni. 

Az ugyanakkor nem derült ki, hogy Magyar Péter szerint miért lenne értelme a költségvetés szempontjából adót emelni, majd adókedvezmény formájában a beszedett pénzt visszaadni úgy, hogy az az ellenzéki politikus ígérete szerint adócsökkentést eredményezzen.

Az ellenzéki párt vezetője az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfacsökkentésének ígéretével próbálja a Tiszát az adócsökkentés pártjának beállítani. Ahogy arra a Mandiner rámutatott, ha ennél jóval nagyobb mértékben csökkenne az áfa, 27-ről 26 százalékra, egy átlagos családnak ez akkor is kevesebb mint ezer forint megtakarítást jelentene, ráadásul csak egy rövid ideig. Mindezért cserébe az adóemelés több százezer forintos havi nettó bevételkiesést okozna közvetlenül több mint 4 millió embernek.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

***

Összesen 4 komment

nogradi
2025. augusztus 30. 18:11
Piri néne lenne az egyik akinek nagyon fájna a plusz adó.
nogradi
2025. augusztus 30. 18:00
Lassan csak megírjátok, hogy jobb a tisza terve. Beszartatok a pertől?
vamonos-4
2025. augusztus 30. 17:58
Magyarorszagon csak alacsony keresetuek vannak, tehat a cim felrevezeto Nyugati mercevel kozepes fizetest Mo-n kb. 1 % keres. Nyugati mervevel jo fizetest(200ezer euro+) kb. annyi akik befernek a felcsuti stadionba.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!