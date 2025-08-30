Tisza-csomag: csapdába ejtené az ellenzék az alacsony keresetűeket

Elkezdődtek a tárgyalások, jelentősen nőhet 2026-ban a garantált bérminimum
Elindultak az egyeztetések a kötelező legkisebb keresetek jövő évi emeléséről.
A Tisza Párt adóemelése megállítaná a garantált bérminimum emelkedését és büntetné azokat a munkavállalókat, akik adóköteles tevékenységgel egészítik ki keresetüket. Ez akkor sem lenne másként, ha a Tisza-csomag valóban adna némi adókedvezményt a minimálbér után.
Már 2027-től megállítaná a garantált bérminimum emelkedését a Tisza Pártban tervezett adóemelés. A Tisza-csomag többsávos adórendszerében ugyanis már évi 5 millió forintos szja-köteles kereset után életbe lépne a magasabb, 22 százalékos adókulcs. Ez azt jelentené, ha 2026-ban jelentősen nőne a minimálbérnél jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimum, a magasabb adókulcs már bejönne, ha az alkalmazott más tevékenységet is folytat, például vállalkozik. Szalai Piroska, Orbán Viktor főtanácsadója közösségi oldalán foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat a Magyar Péterék tervének közetkezményeiről.
A garantált bérminim összegéért dolgozók – közel egymillió alkalmazott – közül sokan
Ha a garantált bérminimum összege 2026-ban 10 százalék körüli mértékben emelkedne, az éves alapon már meghaladná a 4,5 millió forintot. Ebben az esetben ugyan még a Tisza által tett javaslat szerint is a jelenlegi, 15 százalékos szja-t kellene levonni a bruttó bérből, de az egyéb adóköteles kiegészítő tevékenységből származó bevétel esetén – ha az meghaladja a havi 30-40 ezer forintot, akkor már belépne a magasabb, 22 százalékos adókulcs.
A kiszivárgott tervek szerint Magyar Péter és a Tisza Párt minden eddiginél durvább adóemelésre készül.
Ez azt jelenti, hogy pont az alacsony keresetűeket érintené leginkább érzékenyen a magasabb adókulcs, mivel a kiegészítő jövedelmük után már biztosan több adót kellene befizetniük.
A Tisza Párt elnöke az elmúlt napokban többször is azt hangsúlyozta, hogy a párt körül mozgolódó, baloldali szakértők és közgazdászok által régóta áhított többkulcsos adórendszer újbóli bevezetése valójában adócsökkentést jelent a munkavállalóknak, mivel a minimálbér után – hasonlóan a 2010 előtti rendszerhez – adójóváírást lehetne érvényesíteni.
Az ugyanakkor nem derült ki, hogy Magyar Péter szerint miért lenne értelme a költségvetés szempontjából adót emelni, majd adókedvezmény formájában a beszedett pénzt visszaadni úgy, hogy az az ellenzéki politikus ígérete szerint adócsökkentést eredményezzen.
Az ellenzéki párt vezetője az egészséges élelmiszerek és a tűzifa áfacsökkentésének ígéretével próbálja a Tiszát az adócsökkentés pártjának beállítani. Ahogy arra a Mandiner rámutatott, ha ennél jóval nagyobb mértékben csökkenne az áfa, 27-ről 26 százalékra, egy átlagos családnak ez akkor is kevesebb mint ezer forint megtakarítást jelentene, ráadásul csak egy rövid ideig. Mindezért cserébe az adóemelés több százezer forintos havi nettó bevételkiesést okozna közvetlenül több mint 4 millió embernek.
