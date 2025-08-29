Magyar Péter bejelentette, ami a kiszivárgott Tisza-csomagból kimaradt: teljessé vált a 2010 előtt megbukott adórendszer

A Facebook-on közzétett pénteki bejegyzésében azt írja, „a leendő TISZA-kormány a minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadót adójóváírással 9%-ra csökkenti. Ezzel a minimálbért keresőknek havi 20 ezer, évi 240 ezer forinttal kevesebb adót kell fizetniük a TISZA kormányra kerülése esetén. Szintén csökkentjük a mediánbér, tehát a 625 ezer forint havi bruttó jövedelem alatt keresők személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét. Egy havi 420 ezer forintos bruttó fizetésű ember havi 15 ezer forinttal fog kevesebb adót fizetni.”

Magyar Péter ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy valóban a többkulcsos adórendszer bevezetésére készül a Tisza Párt, mindössze annyi változott a kiszivárgott dokumentumban szereplő elgondoláshoz képest, hogy a minimálbér összegéig adójóváírással – azaz adókedvezménnyel – valamennyit visszakapnak az alacsony keresetűek. Ám ebben az esetben a matek csak úgy jön ki, ha a minimálbéren felüli összeget már 22 százalékos adókulccsal számoljuk. Összességében tehát a legtöbb munkavállaló rosszabbul járna, kivéve a minimálbért keresők, akiknek a száma elhanyagolható ma már, a munkavállalók mintegy 5 százalékát érinti. Ráadásul a tavaly novemberben megkötött bérmegállapodás értelmében jövőre 13, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedik a minimálbér összege, vagyis a jelenlegi kormány középtávon garantálja a legkisebb bérek emelését.

Az adójóváírás a 2010 előtti adórendszer egyik fontos eleme volt. A kedvezményt az adó összegéből vonták le és nem az adóalapból, összességében tovább bonyolítva az amúgy is bonyolult adórendszert.

A kedvezmény arra ösztönözte a munkáltatókat és a munkavállalókat, hogy a minimálbér feletti összeget feketén kapják meg, ezzel elkerülve a magasabb adókötelezettséget.

Ennek az eredménye részben, hogy sok egykori munkavállaló ma nagyon alacsony nyugdíjat kap, noha végigdolgozta az életét.

