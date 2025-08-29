Ft
08. 29.
péntek
Tisza Párt Magyar Péter adójóváírás minimálbér

Magyar Péter bejelentette, ami a kiszivárgott Tisza-csomagból kimaradt: teljessé vált a 2010 előtt megbukott adórendszer

2025. augusztus 29. 23:06

A Tisza Párt elnöke ismét tagadta, hogy pártja adót emelne, de az azt követő bejelentésével végül leleplezte magát.

2025. augusztus 29. 23:06
null

A baloldal népszerű ígéretével próbálja Magyar Péter menteni a menthetőt: a Tisza Párt elnöke a Tisza-csomag kiszivárgása és a pártot segítő baloldali szakértők egyre nyíltabb, többkulcsos adórendszerrel és adóemeléssel kapcsolatos elszólásait a szintén 2010 előtti, bukott adópolitika egyik legfontosabb kiegészítésével,

a minimálbér utáni adójóváírás bevezetésével próbálja tompítani. 

A Facebook-on közzétett pénteki bejegyzésében azt írja, „a leendő TISZA-kormány a minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadót adójóváírással 9%-ra csökkenti. Ezzel a minimálbért keresőknek havi 20 ezer, évi 240 ezer forinttal kevesebb adót kell fizetniük a TISZA kormányra kerülése esetén. Szintén csökkentjük a mediánbér, tehát a 625 ezer forint havi bruttó jövedelem alatt keresők személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét. Egy havi 420 ezer forintos bruttó fizetésű ember havi 15 ezer forinttal fog kevesebb adót fizetni.”

Magyar Péter ezzel gyakorlatilag elismerte, hogy valóban a többkulcsos adórendszer bevezetésére készül a Tisza Párt, mindössze annyi változott a kiszivárgott dokumentumban szereplő elgondoláshoz képest, hogy a minimálbér összegéig adójóváírással – azaz adókedvezménnyel – valamennyit visszakapnak az alacsony keresetűek. Ám ebben az esetben a matek csak úgy jön ki, ha a minimálbéren felüli összeget már 22 százalékos adókulccsal számoljuk. Összességében tehát a legtöbb munkavállaló rosszabbul járna, kivéve a minimálbért keresők, akiknek a száma elhanyagolható ma már, a munkavállalók mintegy 5 százalékát érinti. Ráadásul a tavaly novemberben megkötött bérmegállapodás értelmében jövőre 13, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedik a minimálbér összege, vagyis a jelenlegi kormány középtávon garantálja a legkisebb bérek emelését.

Az adójóváírás a 2010 előtti adórendszer egyik fontos eleme volt. A kedvezményt az adó összegéből vonták le és nem az adóalapból, összességében tovább bonyolítva az amúgy is bonyolult adórendszert. 

A kedvezmény arra ösztönözte a munkáltatókat és a munkavállalókat, hogy a minimálbér feletti összeget feketén kapják meg, ezzel elkerülve a magasabb adókötelezettséget. 

Ennek az eredménye részben, hogy sok egykori munkavállaló ma nagyon alacsony nyugdíjat kap, noha végigdolgozta az életét.

blf2
2025. augusztus 29. 23:45
hová fogsz menekülni????ukrajnába?????
blf2
2025. augusztus 29. 23:39 Szerkesztve
végetek van gecik
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 29. 23:35
A legaljasabb gyalázat amit valaha munkabérrel elkövettek az az adójóváírás nevű orbitális átbaszás. Saját magam is megtapasztaltam hogyan aljasít le egyeseket, amikor az akkori munkáltatóm az adójóváírás emelését jelentette be béremelésként. Ez a faszi - és tényleg nem sértésként mondom, elnézést kérek az említettektől - a legutolsó borsodi közmunkásnál is kevesebbet ért a munka- és bérügyhöz. Több pénzügyi igazgató és főkönyvelő ismerősöm hitetlenkedik, hogy ez az ember valaha ügyvezető lehetett bárhol.
aacius
2025. augusztus 29. 23:29
Én már vártam, hogy MP lecsapja a dolgot azzal, hogy 9 százalék lesz a legalsó kulcs (hiszen a konzultációjukon ezzel etették a gombáikat), de még ígérni se tud... Most sem állt elő egy teljes adó csomaggal, a kedvezményrendszerről nem is beszélve. Magyarország előre megy nem hátra.
