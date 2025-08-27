Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter adóemelés közgazdász

Magyar Péter kedvenc közgaszdásza: „Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania” (VIDEÓ)

2025. augusztus 27. 12:12

A Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül.

2025. augusztus 27. 12:12
null

Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül. A feljegyzés szerint a jelenlegi 15 százalékos,

egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, és felülvizsgálnák a kedvezményeket is.

Ezt is ajánljuk a témában

A terv szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe, miközben az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák elfogadhatóvá tenni a javaslatot. 

Az adóterveket előkészítő szakértők nyilatkozatai is alátámasztják a hírt.

A megszorításpárti közgazdász, Petschnig Mária Zita korábban több alkalommal bírálta az édesanyák szja-mentességét, és elmondta: „Az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására”. Tavaszi nyilatkozataiban pedig hangsúlyozta: 

Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek”,

amely pontosan összhangban van a kiszivárgott dokumentum tartalmával. Magyar Péter ugyan próbált cáfolni, de a szakértők és a feljegyzés részletei alapján az adóemelés tervét a gyakorlatban nem cáfolta senki kategorikusan.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. augusztus 27. 12:50
Az elméleti tudás köszönőviszonyban sincs a gyakorlattal. Az iskolapadból kikerülve szerzik meg a gyakorlati tudást és tapasztalatot.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. augusztus 27. 12:31
Adóemelést kezdd magadon! Mondjuk úgy 70% SZJA... Aztán ha nem döglesz bele, akkor megemeljük 90%-ra. Büdös kommunista agyhalott kretén! A faszjósló férjeddel együt...
Válasz erre
2
1
kulakman
2025. augusztus 27. 12:30
Fizettem elég adót-meg különadót- a megyó-gyurcsi-libajnai korszakban , nem akarom ,hogy visszajöjjenek!
Válasz erre
4
0
balatontihany-25
2025. augusztus 27. 12:23
Ahol a vérballibsi Petschinbg Mária Zita gründolja az adózási programot, ott a köznép semmi jóra nem számíthat. Ő még aszon is nevetgélt egy előadásán, hogy létezik 13. havi nyugdíj, s cikizte a családanyák adómentességét is. A Jóisten mentsen meg mindenkit az ő gazdasági elképzeléseitől...
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!