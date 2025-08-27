Magyar Péter kedvenc közgaszdásza: „Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania” (VIDEÓ)

A terv szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe, miközben az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák elfogadhatóvá tenni a javaslatot.

Az adóterveket előkészítő szakértők nyilatkozatai is alátámasztják a hírt.

A megszorításpárti közgazdász, Petschnig Mária Zita korábban több alkalommal bírálta az édesanyák szja-mentességét, és elmondta: „Az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására”. Tavaszi nyilatkozataiban pedig hangsúlyozta:

Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek”,

amely pontosan összhangban van a kiszivárgott dokumentum tartalmával. Magyar Péter ugyan próbált cáfolni, de a szakértők és a feljegyzés részletei alapján az adóemelés tervét a gyakorlatban nem cáfolta senki kategorikusan.