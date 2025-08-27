Magyar Péter kedvenc közgaszdásza: „Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondania” (VIDEÓ)

Így büntetné a családokat a Tisza párt: itt vannak a részletek, ilyen károkat okozna Magyar Péter kiszivárgott terve
A Tisza Párt tervei szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe.
A Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül.
Ahogy arról a Mandiner részletesen beszámolt, egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt brutális lakossági adóemelést tervez, amennyiben hatalomra kerül. A feljegyzés szerint a jelenlegi 15 százalékos,
egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, és felülvizsgálnák a kedvezményeket is.
A terv szerint az emberek kétharmadának többet kellene fizetnie, több százezer munkavállaló fizetése kerülne veszélybe, miközben az áfa kisebb mértékű csökkentésével próbálnák elfogadhatóvá tenni a javaslatot.
Az adóterveket előkészítő szakértők nyilatkozatai is alátámasztják a hírt.
A megszorításpárti közgazdász, Petschnig Mária Zita korábban több alkalommal bírálta az édesanyák szja-mentességét, és elmondta: „Az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására”. Tavaszi nyilatkozataiban pedig hangsúlyozta:
Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek”,
amely pontosan összhangban van a kiszivárgott dokumentum tartalmával. Magyar Péter ugyan próbált cáfolni, de a szakértők és a feljegyzés részletei alapján az adóemelés tervét a gyakorlatban nem cáfolta senki kategorikusan.
A megszorításpárti közgazdász hónapokkal ezelőtt arról beszélt egy tiszás fórumon, hogy Magyar Péternek „nem lesz könnyű: aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”.
