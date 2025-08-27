Teljes lebukás: saját gazdasági szakértője tette hiteltelenné Magyar Péter védekezését (VIDEÓ)

Mint ismert, egy kiszivárgott dokumentum szerint brutális lakossági adóemelést tervez a Tisza Párt, amennyiben hatalomra kerül. Az Index birtokába jutott feljegyzés szerint – amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére – az áll, hogy

a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket is.

Ez a súlyos adóemelés, lényegében a 2010 előtti, Gyurcsány-kormány-féle adórendszer felélesztése lenne. Ezt az szja-emelést a terv kieszelői az áfa kisebb mértékű csökkentésével igyekeznének eladni az adófizetőknek – írta a Magyar Nemzet.