megszorítások Petschnig Mária Zita Tisza Sziget SZJA-kedvezmény áfa adópolitika Magyar Péter lakosság közgazdász fórum

Teljes lebukás: saját gazdasági szakértője tette hiteltelenné Magyar Péter védekezését (VIDEÓ)

2025. augusztus 27. 08:07

A megszorításpárti közgazdász hónapokkal ezelőtt arról beszélt egy tiszás fórumon, hogy Magyar Péternek „nem lesz könnyű: aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”.

2025. augusztus 27. 08:07
Mint ismert, egy kiszivárgott dokumentum szerint brutális lakossági adóemelést tervez a Tisza Párt, amennyiben hatalomra kerül. Az Index birtokába jutott feljegyzés szerint – amelyet a párt gazdasági kabinetje készített a Tisza vezetői részére – az áll, hogy 

a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos személyi jövedelemadózást javasolnak, egyúttal felülvizsgálnák a kedvezményeket is. 

Ez a súlyos adóemelés, lényegében a 2010 előtti, Gyurcsány-kormány-féle adórendszer felélesztése lenne. Ezt az szja-emelést a terv kieszelői az áfa kisebb mértékű csökkentésével igyekeznének eladni az adófizetőknek – írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter próbált cáfolni, de gyengére sikerült

Magyar Péter persze a rá jellemző stílusban cáfolni próbálta a hírt, de a Tisza körüli szakértők eddigi ténykedése egyértelműen megerősítik az Index összeállításában foglaltakat.

A Magyar Nemzet elérte Dálnoki Áront, a drasztikus adóemelésről szóló tervezetet előkészítő gazdasági csoport koordinátorát, aki kérdésre válaszolva azt mondta, 

nem írtak feljegyzést, az adóterveiket illetően azonban kitérő választ adott, vagyis nem cáfolta kategorikusan az szja-emelésről szóló elképzelést

– ismertette a lap.

Az édesanyák szja-mentességét is bírálta

Ahogy arról a Mandiner is többször beszámolt, a Tisza Párt körül több gazdasági szakértő is dolgozik. Egyikük Petschnig Mária Zita, aki már jó ideje erősíti a baloldali holdudvart, és a sajtóban szokás megszorításpárti közgazdászként is emlegetni. 

A közgazdász többek között elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt.

Petschnig – aki egyébként a Magyarnak nemrég hűségesküt tett Kéri László újságíró felesége – a tavasszal többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Tisza szigetes rendezvényén bírálta az édesanyák szja-mentességét, és általánosságban is kritizálta az adómentességet megadó intézkedést. 

„Az már biztos, hogy nem képes a demográfiai helyzet javítására” – fogalmazott  a szakértő az intézkedésekkel kapcsolatban.

Az internet nem felejt

De a legárulkodóbb Petschnig egy másik, szintén tavaszi megnyilvánulása. A közgazdász az Aranyfürt Tisza szigetnél, Mádon még márciusban arról beszélt, hogy 

Magyar Péterék csak úgy csökkenthetik az áfát, ha adót emelnek,

 ez pedig pontosan egybevág az Index értesülésével. 

„Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés (…). Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani” – fogalmazott Petschnig, férje, Kéri László oldalán. 

Az idézett az alábbi videóban 2.54.35-től hallgató:

Nyitókép: Képernyőfotó

