Kibújt a szög a zsákból: Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén megszüntetnének mindent, ami jó a magyar családoknak (VIDEÓ)

Szijjártó: A Bloomberg az eddigi legnagyobb nemzetközi „zebrát” dobta be a köztudatba
A hírügynökség azt az álhírt terjesztette, hogy Trump telefonon győzködte Orbánt, ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.
Petschnig Mária Zita tiszás közgazdász a Kontroll.hu podcastjében arról értekezett, hogy miért ne éljenek a fiatalok az Otthon Start Program lehetőségével.
A Harcosok Órájának csütörtöki adásában Szijjártó Péter külügyminiszter volt Németh Balázs vendége. A beszélgetés során előkerült Petschnig Mária Zita, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon korábbi tanácsadójának azon kijelentése is, amelyben a közgazdász igyekezett lebeszélni főleg a fiatalokat az Otthon Start Program igénybevételéről.
A Tisza Párt gazdasági szakértője úgy fogalmazott a Kontroll.hu – melynek alapítója és főszerkesztője Magyar Márton, Magyar Péter testvére – műsorában, hogy „én nem szoktam biztatni arra a háztartásokat, hogy adósodjon el, mert most akkor 3 százalékot kell fizetni. De ezt 25 éven keresztül nem biztos, hogy lehet tartani”.
Az elhangzottakra Szijjártó úgy reagált, hogy rákérdezett,
a szakértő hölgy volt az, aki a 13. havi nyugdíjat gyepálta legutóbb?”.
Erre Németh Balázs azt felelte, hogy igen, és hozzátette, hogy Kéri László újságíró felesége szereti „gyepálni” a gyermekek után járó családi adókedvezményt is.
A magyar diplomácia vezetője szerint Petschnig ezen megnyilvánulása azt mutatja, hogyha a Tisza Párt kerülne kormányra, akkor
„Ez azt jelenti” – szögezte le Szijjártó Péter.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP