Kibújt a szög a zsákból: Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén megszüntetnének mindent, ami jó a magyar családoknak (VIDEÓ)

A Harcosok Órájának csütörtöki adásában Szijjártó Péter külügyminiszter volt Németh Balázs vendége. A beszélgetés során előkerült Petschnig Mária Zita, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon korábbi tanácsadójának azon kijelentése is, amelyben a közgazdász igyekezett lebeszélni főleg a fiatalokat az Otthon Start Program igénybevételéről.

A Tisza Párt gazdasági szakértője úgy fogalmazott a Kontroll.hu – melynek alapítója és főszerkesztője Magyar Márton, Magyar Péter testvére – műsorában, hogy „én nem szoktam biztatni arra a háztartásokat, hogy adósodjon el, mert most akkor 3 százalékot kell fizetni. De ezt 25 éven keresztül nem biztos, hogy lehet tartani”.