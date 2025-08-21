Ft
08. 21.
csütörtök
család Kontroll hu Otthon Start Program külügyminiszter támogatás Magyar Péter Szijjártó Péter Németh Balázs

Kibújt a szög a zsákból: Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén megszüntetnének mindent, ami jó a magyar családoknak (VIDEÓ)

2025. augusztus 21. 20:39

Petschnig Mária Zita tiszás közgazdász a Kontroll.hu podcastjében arról értekezett, hogy miért ne éljenek a fiatalok az Otthon Start Program lehetőségével.

2025. augusztus 21. 20:39
A Harcosok Órájának csütörtöki adásában Szijjártó Péter külügyminiszter volt Németh Balázs vendége. A beszélgetés során előkerült Petschnig Mária Zita, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon korábbi tanácsadójának azon kijelentése is, amelyben a közgazdász igyekezett lebeszélni főleg a fiatalokat az Otthon Start Program igénybevételéről.

A Tisza Párt gazdasági szakértője úgy fogalmazott a Kontroll.hu – melynek alapítója és főszerkesztője Magyar Márton, Magyar Péter testvére –  műsorában, hogy „én nem szoktam biztatni arra a háztartásokat, hogy adósodjon el, mert most akkor 3 százalékot kell fizetni. De ezt 25 éven keresztül nem biztos, hogy lehet tartani”

Az elhangzottakra Szijjártó úgy reagált, hogy rákérdezett, 

a szakértő hölgy volt az, aki a 13. havi nyugdíjat gyepálta legutóbb?”.

 Erre Németh Balázs azt felelte, hogy igen, és hozzátette, hogy Kéri László újságíró felesége szereti „gyepálni” a gyermekek után járó családi adókedvezményt is. 

A magyar diplomácia vezetője szerint Petschnig ezen megnyilvánulása azt mutatja, hogyha a Tisza Párt kerülne kormányra, akkor

  • megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat,
  • megszüntetnék a családtámogatásokat, 
  • és megszüntetnék az Otthon Start Programot

„Ez azt jelenti” – szögezte le Szijjártó Péter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

