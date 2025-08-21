Szijjártó: A Bloomberg az eddigi legnagyobb nemzetközi „zebrát” dobta be a köztudatba

„A Bloomberg az általam ismert eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba” – mondta Szijjártó Péter a Harcosok Órája csütörtöki műsorában.

A magyar külügyminiszter arra reagált, hogy

a Bloomberg szerint Donald Trump amerikai elnök nemrégiben felhívta Orbán Viktort, hogy arról beszéljenek, Magyarország miért blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását.

Mindez azután történt a hírügynökség forrásai szerint, hogy az európai vezetők a Fehér Házban folytatott tárgyaláson arra kérték Trumpot, gyakoroljon nyomást a magyar kormányfőre, hogy hagyjon fel Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozásával.

Szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt”

– szögezte le Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban a Harcosok Órájában.

Emlékezetes: a „zebra” kifejezést azóta alkalmazzák a nyilvánosságban a fake news szinonimájaként, mióta idén tavasszal azt az álhírt kezdték el terjeszteni, hogy Orbán Viktor zebrákat tart a birtokán. Azóta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Zebra néven Digitális Polgári Kört is alapított, amely az álhírekkel veszi fel a harcot.

Szijjártó Pétert a műsorban arról is kérdezték, van-e alapja azoknak a híreknek, hogy Budapest lehet a helyszíne egy esetleges Putyin-Zelenszkij-Trump találkozónak. A magyar külügyminiszter ezzel kapcsolatban azt mondta, hihető a hír. Szijjártó szerint

az egyik ok, amiért Budapest rendre felmerül az, hogy nagyon kevés olyan ország van, amely az elmúlt három és fél évben megőrizte azt a képességét, hogy egyszerre tud korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is.

Szijjártó megjegyezte, ő most nem ismer olyan európai politikust Orbán Viktoron kívül, aki egyformán tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is.

A külügyminiszter az alaszkai csúcstalálkozót az elmúlt három és fél év leginkább reményt keltő eseményének nevezte, amely jelentős mértékben csökkentette egy harmadik világháború esetleges kitörésének kockázatát.