Szijjártó: A Bloomberg az eddigi legnagyobb nemzetközi „zebrát” dobta be a köztudatba

Szijjártó üzent a háborúpárti politikusoknak: „Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot nem akasztanák meg!”
A hírügynökség azt az álhírt terjesztette, hogy Trump telefonon győzködte Orbánt, ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.
„A Bloomberg az általam ismert eddigi legnagyobb nemzetközi zebrát dobta be a köztudatba” – mondta Szijjártó Péter a Harcosok Órája csütörtöki műsorában.
A magyar külügyminiszter arra reagált, hogy
a Bloomberg szerint Donald Trump amerikai elnök nemrégiben felhívta Orbán Viktort, hogy arról beszéljenek, Magyarország miért blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását.
Mindez azután történt a hírügynökség forrásai szerint, hogy az európai vezetők a Fehér Házban folytatott tárgyaláson arra kérték Trumpot, gyakoroljon nyomást a magyar kormányfőre, hogy hagyjon fel Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozásával.
Szeretném világossá tenni, hogy ilyen telefonbeszélgetés nem volt”
– szögezte le Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban a Harcosok Órájában.
Emlékezetes: a „zebra” kifejezést azóta alkalmazzák a nyilvánosságban a fake news szinonimájaként, mióta idén tavasszal azt az álhírt kezdték el terjeszteni, hogy Orbán Viktor zebrákat tart a birtokán. Azóta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Zebra néven Digitális Polgári Kört is alapított, amely az álhírekkel veszi fel a harcot.
Szijjártó Pétert a műsorban arról is kérdezték, van-e alapja azoknak a híreknek, hogy Budapest lehet a helyszíne egy esetleges Putyin-Zelenszkij-Trump találkozónak. A magyar külügyminiszter ezzel kapcsolatban azt mondta, hihető a hír. Szijjártó szerint
az egyik ok, amiért Budapest rendre felmerül az, hogy nagyon kevés olyan ország van, amely az elmúlt három és fél évben megőrizte azt a képességét, hogy egyszerre tud korrekt, kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is.
Szijjártó megjegyezte, ő most nem ismer olyan európai politikust Orbán Viktoron kívül, aki egyformán tud beszélni Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is.
A külügyminiszter az alaszkai csúcstalálkozót az elmúlt három és fél év leginkább reményt keltő eseményének nevezte, amely jelentős mértékben csökkentette egy harmadik világháború esetleges kitörésének kockázatát.
A magyar külügyminiszter emlékeztetett, hogy a nyugat-európaiak egyszer már megfúrták az isztambuli békemegállapodást.
A műsor egy pontján felmerült a 444 egyik cikkének azon állítása, hogy Kocsis Máté „zebrát” terjesztett egy videójában, amelyben egy nyugati nagyvárosban randalírozó bevándorlókat mutatott és arról beszélt, ez várna Magyarországra is, ha behódolnánk a brüsszeli migrációs politikának. A 444 viszont „kiderítette”, hogy a videón a francia főváros labdarúgócsapatának, a PSG-nek a szurkolói őrjöngenek egy meccs után. Németh Balázs, a Harcosok Órája házigazdája azonban rámutatott, az inkább súlyosbító körülmény, hogy bevándorló hátterű fiatalok randalíroznak és törnek-zúznak egy európai nagyvárosban, miután nyert a csapatuk.
Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban kifejtette, a jelenetsor nagyon hasonló ahhoz, ami Röszkén történt tíz éve, amikor a migránsok erőszakosan akartak betörni Magyarország területére.
Mi tíz éve szóltunk, hogy mi látjuk, mi zajlik a déli határainkon és ha ezt beengedjük Európába, akkor az lesz, amit Máté videóján láthatunk”.
A műsorban szót ejtettek a szerbiai eseményekről is. Szijjártó szerint a napnál is világosabb, hogy patrióta és békepárti közép-európai politikusokkal szemben kormánybuktatási kísérletek zajlanak, melyek koordinációs központja Brüsszelben van, de részt vesz benne a bukott amerikai demokrata elit is.
Több mint egy hete tartanak a tüntetők és a biztonsági erők közötti erőszakos összecsapások.
„Kiszeretett a külföldi tőke Magyarországból, és ezen az óriásberuházások sem változtatnak” – szólt a G7 gazdasági portál egyik címe nemrég.
Szijjártó szerint ez olyan, mintha 5–0-ra megnyernénk a meccset, mégis azt mondanánk, hogy kikaptunk. Ezek után a külügyminiszter felsorolta: a kínai BYD, a világ legsikeresebb elektromosautó-gyártója Magyarországon építi első európai gyárát; közeledik az építés végéhez és a gyártás beindításához; a világ legnagyobb akkumulátor vállalata, a CATL szintén hamarosan kezdi a gyártást Debrecenben; Mercedes lassan befejezi a legnagyobb európai gyárának felépítését hazánkban; az Audi „csapágyasra járatja a a gyárát Győrben”; a BMW pedig hamarosan elkezdi a sorozatgyártását a tisztán elektromos platformra épülő autójának.
„Orbánék vállalkozása nem jött be: még várat magára az aranykor az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatokban” – írta a HVG.
Ehhez Szijjártó csak annyit fűzött hozzá, hogy amióta Donald Trump az amerikai elnöke „öt amerikai vállalati beruházást jelentettünk be”.
„Nem tudom, hogy a tények bármikor is zavarni fogják-e ezeket az újságírókat, de mindenesetre, akik kíváncsiak a dolgok hátterére, érdemes ezt tudniuk” – tette hozzá.
A beszélgetés végén a Szijjártó arra is reagált, hogy a Tisza Párt gazdasági szakértője, Petschnig Mária Zita a Magyar Péter testvérének médiavállalkozásához tartozó Kontroll podcastjében az Otthon Start programot támadta. A tárcavezető ezzel kapcsolatban megjegyezte, Petschnig volt az, aki a tizenharmadik havi nyugdíjat is kritizálta. Németh Balázs pedig hozzátette, a közgazdász a családoknak járó adókedvezményt is „szereti gyepálni”.
A saját otthon sokak számára elérhetetlen álomnak tűnt, most azonban a kormány új programja alapjaiban írhatja át a lehetőségeket. Az Otthon Start olyan ajánlat, amely szinte felforgatja a szabályokat a jelenlegi piaci környezetben. Sebestyén Géza írása.
Szijjártó számára mindez azt mutatja, hogy ha a Tisza Párt kerülne kormányra, megszüntetnék a tizenharmadik havi nyugdíjat, a családtámogatásokat és az Otthon Start programot is.
A Harcosok Órája teljes adását itt nézheti meg:
Nyitókép: YouTube/képmentés