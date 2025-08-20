Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tüntetés Újvidék Szerbia

Szerbia forrong, az elnök „az ország gonosztól való megszabadításáról” beszél

2025. augusztus 20. 14:47

Több mint egy hete tartanak a tüntetők és a biztonsági erők közötti erőszakos összecsapások.

2025. augusztus 20. 14:47
null

Egyre élesedik a helyzet déli szomszédunknál, ahol erőszakba torkoltak a több mint féléve tartó tüntetések – írja az Euractiv. 

Érkeznek a rohamrendőrök a szerb tünetésekre. Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP

Vučić szerb elnök hétfőn meglátogatta a nacionalista Szerb Haladó Párt (SNS) megrongált irodáját, és megfogadta:

Megszabadítjuk az országot a terrortól és a gonosztól. Gyorsabban és erőteljesebben fogunk cselekedni. Nem fogunk külföldtől segítséget vagy engedélyt kérni.

Kilenc hónapja kezdődtek a tüntetések a szerb kormány ellen. Most a tüntetések erőszakossá váltak: hét egymást követő éjszaka a rendőrség és a csendőrség összecsapott a tüntetőkkel.

Eldurvultak a szerb tüntetések

Vrbas és Bačka Palanka városokban civil ruhás férfiak támadtak a tüntetőkre, több tucatnyian megsérültek a könnygáz, a gumibotok és a tűzijátékok miatt.

A mozgalom tavaly ősszel indult Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken, miután a nemrég felújított vasútállomás teteje beomlott, ami 16 ember halálát okozta. 

Vučić kizárta a szükségállapot kihirdetését, de „meglepő döntésekre” figyelmeztetett, és a külföldi hatalmakat vádolta a zavargások szításával.

Hétfőn Ana Brnabić, volt miniszterelnök és jelenlegi parlamenti elnök azt állította, hogy az újvidéki állomás összeomlása nem baleset volt, hanem „tervezett elterelés”, amely egy „színes forradalom” kezdetét jelenti.

Kedden Radivoje Jovović ellenzéki képviselőt letartóztatták, miközben csatlakozott az újvidéki bíróságot blokád alá vevő diákokhoz.

Huligánok is csatlakoztak

Egy 22 éves diák arról beszélt az N1 televíziónak, hogy a rendőrség és álarcos férfiak megverték az elnöki palota parkolójában. 

Augusztus 15-én egy másik képviselő, Peđa Mitrović arról számolt be, hogy hét-nyolc „huligán” támadta meg.

Elítélt bűnözők is feltűntek a tüntetéseken. Köztük van Đorđe Prelić, ismert nevén „Prela”, a belgrádi Partizan szurkolója, akit 10 év börtönre ítéltek a francia szurkoló Brice Taton 2009-es meggyilkolásáért.

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. augusztus 20. 15:08
Szeptemberben történt a novi sad-i vasútállomás tetejének beomlása tizenhat halottal. Azóta kezdődött a forrongás állitólagos korrupció miatt. Nem Vucic volt az állomás épitésvezetője. Pontosan nem tudni, milyen korrupcióról van szó. A diákok külső anarchisták csatlakozásával tüntetnek, a TV-hiradók mutatták, hogyan törnek-zúznak bankok kirakatait, üzleteket, hogyan dobálnak molotovkoktélokat. A rendőrség sorban állva tűri, mint más ny-i jogállamokban. Ha netán reagálna, akkor ott terem a CNN, BBC és az összes dem-kus TV -stáb és csak a rendőrök visszaütését mutatják .
Válasz erre
7
0
pipa89
2025. augusztus 20. 15:07
Alinsky megnyalná a 10 ujját a szerb helyzet láttán. Soros meg is nyalta, von der Pfeizerrel együtt. Nem gondoltam volna, hogy sikerül eddig eljutniuk. Mikor fogja tisztán látni a szerb társadalom, hogy mi is történik valójában náluk? Tragikus.
Válasz erre
6
2
Toma78
2025. augusztus 20. 14:57
Ott lesz a Orbán elleni stratégia tesztje? Remélhetőleg a Szerb többség észnél lesz és csöcsre teszi a külföldről pénzelt és tűzelt kisebbséget. Hagy szokják mi vár itt rájuk 26 ban!
Válasz erre
7
1
canadian-deplorable
2025. augusztus 20. 14:49
Színes forradalom Szerbiában, próbálják őket leválasztani Oroszországról. Az EU-ból finanszírozzák.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!