Szerbia forrong, az elnök „az ország gonosztól való megszabadításáról” beszél

Egyre élesedik a helyzet déli szomszédunknál, ahol erőszakba torkoltak a több mint féléve tartó tüntetések – írja az Euractiv.

Érkeznek a rohamrendőrök a szerb tünetésekre. Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP

Vučić szerb elnök hétfőn meglátogatta a nacionalista Szerb Haladó Párt (SNS) megrongált irodáját, és megfogadta:

Megszabadítjuk az országot a terrortól és a gonosztól. Gyorsabban és erőteljesebben fogunk cselekedni. Nem fogunk külföldtől segítséget vagy engedélyt kérni.

Kilenc hónapja kezdődtek a tüntetések a szerb kormány ellen. Most a tüntetések erőszakossá váltak: hét egymást követő éjszaka a rendőrség és a csendőrség összecsapott a tüntetőkkel.

Eldurvultak a szerb tüntetések

Vrbas és Bačka Palanka városokban civil ruhás férfiak támadtak a tüntetőkre, több tucatnyian megsérültek a könnygáz, a gumibotok és a tűzijátékok miatt.

A mozgalom tavaly ősszel indult Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken, miután a nemrég felújított vasútállomás teteje beomlott, ami 16 ember halálát okozta.

Vučić kizárta a szükségállapot kihirdetését, de „meglepő döntésekre” figyelmeztetett, és a külföldi hatalmakat vádolta a zavargások szításával.

Hétfőn Ana Brnabić, volt miniszterelnök és jelenlegi parlamenti elnök azt állította, hogy az újvidéki állomás összeomlása nem baleset volt, hanem „tervezett elterelés”, amely egy „színes forradalom” kezdetét jelenti.

Kedden Radivoje Jovović ellenzéki képviselőt letartóztatták, miközben csatlakozott az újvidéki bíróságot blokád alá vevő diákokhoz.

Huligánok is csatlakoztak

Egy 22 éves diák arról beszélt az N1 televíziónak, hogy a rendőrség és álarcos férfiak megverték az elnöki palota parkolójában.

Augusztus 15-én egy másik képviselő, Peđa Mitrović arról számolt be, hogy hét-nyolc „huligán” támadta meg.

Elítélt bűnözők is feltűntek a tüntetéseken. Köztük van Đorđe Prelić, ismert nevén „Prela”, a belgrádi Partizan szurkolója, akit 10 év börtönre ítéltek a francia szurkoló Brice Taton 2009-es meggyilkolásáért.

