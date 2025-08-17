Vandál tüntetők rongálták meg a pártszékházat Szerbiában

Lázár János elárulta, miért éri meg a Nyugatnak az ukrajnai háború
Az építési és közlekedési miniszter Palicson azt is elmondta, hogy Európa miként térhet vissza.
A szerb elnök kijelentette: „az erőszak a teljes gyengeség jele”, és megígérte, hogy „megbüntetik a garázdákat”.
Egy kisebb, maszkos csoport megtámadta az üresen álló kormánypárti létesítményeket Szerbiában – számolt be róla a BBC. A lap szerint, szombat este ismét rohamrendőröket kellett több városba vezényelni, köztük Belgrádba is, mivel vandál tüntetők előrehozott választásokat követelnek az utcára vonulva.
A tüntetők célpontjai ezúttal a kormánypárt irodái és zászlói voltak, továbbá a Szerb Radikális Párt, az SNS koalíciós partnerének székházába is betörtek.
Az elmúlt héten országszerte jelentettek sérüléseket a tiltakozásokon.
A szerb elnök a szombati fejleményekre az Instagramon reagált, ahol kijelentette: „az erőszak a teljes gyengeség jele”, és megígérte, hogy „megbüntetik a garázdákat”.
