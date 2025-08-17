Vandál tüntetők rongálták meg a pártszékházat Szerbiában

Egy kisebb, maszkos csoport megtámadta az üresen álló kormánypárti létesítményeket Szerbiában – számolt be róla a BBC. A lap szerint, szombat este ismét rohamrendőröket kellett több városba vezényelni, köztük Belgrádba is, mivel vandál tüntetők előrehozott választásokat követelnek az utcára vonulva.

A tüntetők célpontjai ezúttal a kormánypárt irodái és zászlói voltak, továbbá a Szerb Radikális Párt, az SNS koalíciós partnerének székházába is betörtek.

Az elmúlt héten országszerte jelentettek sérüléseket a tiltakozásokon.

A szerb elnök a szombati fejleményekre az Instagramon reagált, ahol kijelentette: „az erőszak a teljes gyengeség jele”, és megígérte, hogy „megbüntetik a garázdákat”.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP