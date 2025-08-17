Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
08. 17.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 17.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
könnygáz rendőrség Szerbia

Vandál tüntetők rongálták meg a pártszékházat Szerbiában

2025. augusztus 17. 11:23

A szerb elnök kijelentette: „az erőszak a teljes gyengeség jele”, és megígérte, hogy „megbüntetik a garázdákat”.

2025. augusztus 17. 11:23
Aleksandar Vucic

Egy kisebb, maszkos csoport megtámadta az üresen álló kormánypárti létesítményeket Szerbiában – számolt be róla a BBC. A lap szerint, szombat este ismét rohamrendőröket kellett több városba vezényelni, köztük Belgrádba is, mivel vandál tüntetők előrehozott választásokat követelnek az utcára vonulva. 

A tüntetők célpontjai ezúttal a kormánypárt irodái és zászlói voltak, továbbá a Szerb Radikális Párt, az SNS koalíciós partnerének székházába is betörtek.

Az elmúlt héten országszerte jelentettek sérüléseket a tiltakozásokon.

A szerb elnök a szombati fejleményekre az Instagramon reagált, ahol kijelentette: „az erőszak a teljes gyengeség jele”, és megígérte, hogy „megbüntetik a garázdákat”.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. augusztus 17. 13:28
Komcsi csürhe megdolgozik a pénzért ott is.
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. augusztus 17. 12:24
Ot is bevetették a Lenin fiú utánzatokat, amivel nálunk is fenyegetőzik MZP, MP, és Hadházy is.
Válasz erre
0
0
fidelcastro
2025. augusztus 17. 12:03
A magyarországi politikai menekültek lakóparkjának újabb lakója.
Válasz erre
0
2
bondavary
•••
2025. augusztus 17. 11:37 Szerkesztve
Brüsszelnek nem tetszik a szlovák-magyar-szerb vonal. Európának az egykori vasfüggönytől keletre fekvő része - beleértve az egykori NDK területét is - nem idomul az elvárt mértékben Brüsszelhez. Szerbiát, de az egész Balkánt azért várakoztatják. Most, még az őszi cseh és a tavaszi magyar választások előtt próbálnak Szlovákiában, Szerbiában erőszakos eszközökkel kormányváltást elérni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!