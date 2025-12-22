Ft
repülőtér hartsfield – jackson atlanta nemzetközi repülőtéren rendőrség lövöldözés

Lövöldözés történt a világ legforgalmasabb repterén: visszaeső bűnöző ragadott fegyvert

2025. december 22. 11:28

Lövés okozott riadalmat az atlantai repülőtéren, ahol egy 59 éves férfi saját fegyverétől szenvedett sérülést.

2025. december 22. 11:28
null

Egy ember megsérült vasárnap délután a Hartsfield–Jackson Atlanta Nemzetközi Repülőtéren, miután lövés dördült a terminál egyik, biztonsági ellenőrzés előtti területén – közölte a Fox News, az atlantai rendőrség közleményére hivatkozva.

A hatóságok szerint az érintett Douglas E. Smith, egy 59 éves férfi, akit korábban elítéltek, és akinek jogszabály tiltotta a fegyverbirtoklást.

A rendőrségi tájékoztatás alapján a férfi egy lőfegyver okozta sérülést szenvedett, amelyet önmagának okozott.

Az atlantai rendőrség közlése szerint Smith vasárnap helyi idő szerint körülbelül 15:30-kor lépett be a repülőtér déli termináljának poggyászfeladó részére. Nem sokkal később egy lövés hallatszott, amiről a közelben tartózkodók azonnal értesítették a hatóságokat és még Smithet is sikerült lefegyverezniük.

„Az intézkedő rendőrök egy férfit találtak, aki lőtt sérülést szenvedett” – közölte az Atlanta Police Department. A rendőrség lezárta a helyszínt, lefoglalta a fegyvert és megerősítette, hogy az incidens során más nem sérült meg.

A sérült férfit egy közeli kórházba szállították, állapota stabil, a szállításkor eszméleténél volt. A hatóságok tájékoztatása szerint a kórházi ellátást követően őrizetbe veszik.

Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

