Lövöldözés történt a világ legforgalmasabb repterén: visszaeső bűnöző ragadott fegyvert

Trump felveszi a kesztyűt – az amerikai elnök mesteri húzása mattot adhat Zelenszkijéknek
Az amerikai elnök nem háborút, hanem tárgyalást akar: az amerikai kormány Floridában szervezhet átfogó egyeztetést.
Lövés okozott riadalmat az atlantai repülőtéren, ahol egy 59 éves férfi saját fegyverétől szenvedett sérülést.
Egy ember megsérült vasárnap délután a Hartsfield–Jackson Atlanta Nemzetközi Repülőtéren, miután lövés dördült a terminál egyik, biztonsági ellenőrzés előtti területén – közölte a Fox News, az atlantai rendőrség közleményére hivatkozva.
A hatóságok szerint az érintett Douglas E. Smith, egy 59 éves férfi, akit korábban elítéltek, és akinek jogszabály tiltotta a fegyverbirtoklást.
A rendőrségi tájékoztatás alapján a férfi egy lőfegyver okozta sérülést szenvedett, amelyet önmagának okozott.
Az atlantai rendőrség közlése szerint Smith vasárnap helyi idő szerint körülbelül 15:30-kor lépett be a repülőtér déli termináljának poggyászfeladó részére. Nem sokkal később egy lövés hallatszott, amiről a közelben tartózkodók azonnal értesítették a hatóságokat és még Smithet is sikerült lefegyverezniük.
Ezt is ajánljuk a témában
Az amerikai elnök nem háborút, hanem tárgyalást akar: az amerikai kormány Floridában szervezhet átfogó egyeztetést.
„Az intézkedő rendőrök egy férfit találtak, aki lőtt sérülést szenvedett” – közölte az Atlanta Police Department. A rendőrség lezárta a helyszínt, lefoglalta a fegyvert és megerősítette, hogy az incidens során más nem sérült meg.
A sérült férfit egy közeli kórházba szállították, állapota stabil, a szállításkor eszméleténél volt. A hatóságok tájékoztatása szerint a kórházi ellátást követően őrizetbe veszik.
Nyitókép: CHARLY TRIBALLEAU / AFP