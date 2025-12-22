Lövöldözés történt a világ legforgalmasabb repterén: visszaeső bűnöző ragadott fegyvert

Egy ember megsérült vasárnap délután a Hartsfield–Jackson Atlanta Nemzetközi Repülőtéren, miután lövés dördült a terminál egyik, biztonsági ellenőrzés előtti területén – közölte a Fox News, az atlantai rendőrség közleményére hivatkozva.

A hatóságok szerint az érintett Douglas E. Smith, egy 59 éves férfi, akit korábban elítéltek, és akinek jogszabály tiltotta a fegyverbirtoklást.