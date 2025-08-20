Ft
Minden, amit fontos tudni az Otthon Start programról

2025. augusztus 20. 12:48

A saját otthon sokak számára elérhetetlen álomnak tűnt, most azonban a kormány új programja alapjaiban írhatja át a lehetőségeket. Az Otthon Start olyan ajánlat, amely szinte felforgatja a szabályokat a jelenlegi piaci környezetben. Sebestyén Géza írása.

2025. augusztus 20. 12:48
null

A magyar családok egyik legnagyobb álma a saját otthon. A kormány a nyár derekán, a egy új fejezetet nyitott ezen a téren, megszületett az Otthon Start program.  

Legfeljebb 50 millió forint hitelt vehetnek fel az első otthonuk megvásárlói, fix 3 százalékos kamattal, akár 25 évre. Ez a mai piaci 7-9 százalékos kamatokhoz képest olyan, mintha valaki a kedvenc fesztiválja belépőjegyét féláron vehetné meg.  

Az ingatlan értékplafonja is világosan rögzítve van. Lakás maximum 100 millió, ház vagy tanya 150 millió forint értékben, négyzetméterenként legfeljebb 1,5 millió forintért. Ez a korlát egyben szűrő is. A luxuslakások és a rózsadombi panorámás villák kimaradnak ebből a programból.  

Ha valaki azt gondolja, hogy ettől a hitellehetőségtől majd azonnal elszállnak az árak, az téved. Téved, mert a kínálati oldal pedig nem tud egyszerűen árakat emelni, hiszen a jogszabály szigorú korlátokat állít. Sőt, érdekes módon a kicsivel 1,5 millió forint feletti négyzetméter árral rendelkező ingatlanok ára akár csökkenhet is, ha a vásárló az Otthon Start programmal szeretne élni.  

Egy ingatlanvásárlás legnagyobb korlátja a gyakorlatban jellemzően az önerő. 

A tipikus banki hitel esetében 20 százalék a minimális értéke. Az Otthon Start viszont ebben is fordulatot hoz, hiszen itt már 10 százalék önerő is elegendő.  

Persze, ez sem kevés, de erre is többféle megoldás létezik, ha készpénz formájában jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. Bevonható a Babaváró hitel, ahogyan a CSOK vagy a CSOK Plusz is. De segíthetnek a családtagok és a rokonok is az önrész előteremtésében.  

Sőt, ha a tágabb családnak van másik ingatlana, akkor az pótfedezetként bevonható, ezzel segítve a saját erő előteremtését. Elméletileg tehát az is lehetséges, hogy valaki saját megtakarítás nélkül jusson otthonhoz.  

Az új program társadalmi szempontból is érdekes. A magyarok több mint 90 százalékának már van saját ingatlana (ez egyébként Európában is kiemelkedő aránynak számít). Azaz ha a program hatására nőnének is az árak, a többség számára ez nem lenne rossz hír, hiszen meglévő vagyonuk értéke emelkedne.  

Azoknak viszont, akik eddig kívül rekedtek, ez a konstrukció lehet a belépő a lakástulajdonosok klubjába. És itt érhető tetten az Otthon Start igazi szociális dimenziója. Nem a tehetős befektetőket célozza, hanem azokat a fiatalokat, családokat, akik piaci kamatok mellett, 20 százalék önerővel sosem tudták volna megvenni álomotthonukat. 

A jogszabály apró betűs részei sem mellékesek. Az előtörlesztés díja maximum 1 százalék lehet, a banki díjak nem léphetik túl a 30 ezer forintot (kivéve az értékbecslést). A szigorú feltételek, mint például az, hogy közeli hozzátartozótól nem lehet megvenni az ingatlant éppen azt a célt szolgálják, hogy a program ne váljon trükközések melegágyává. 

Összességében tehát az Otthon Start egy okos megoldás a fiatalok egy részét érintő problémára. Nem fogja felforgatni a luxuspiacot, nem borítja fel az egyensúlyt, de láthatóan segíti azokat, akik eddig csak az ingatlanpiac kirakatát bámulták az utcáról.  

 A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense.

 

ogreg75-2
2025. augusztus 20. 14:21
Csak nehogy úgy járjunk mint a lengyelek! Ott is megcsinálták ezt a programot, 2 % hitellel, azután fél évvel összeomlott az egész! Ott sokkal több lakást építettek lakosságarányosan mint itt, és mégis fél év alatt majdnem 15%.kal emelte az ingatlan árakat! De majd kiderül!
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. augusztus 20. 12:49
NO-GO ZONA Budapest szívében Multikulti vurstli és nepáli metál: a Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. Káosz az nyolcadik kerületben. arabok, afrikaiak, cigányok. A hétvégén negyedjére megrendezett Kashmir fesztivál maga a Népszínház utca. A helyi Kashmir bazár által szervezett esemény a fenti elemeket gyúrja össze egyetlen hatalmas népünnepéllyé.
Válasz erre
0
1
