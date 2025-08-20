Minden, amit fontos tudni az Otthon Start programról

Legfeljebb 50 millió forint hitelt vehetnek fel az első otthonuk megvásárlói, fix 3 százalékos kamattal, akár 25 évre. Ez a mai piaci 7-9 százalékos kamatokhoz képest olyan, mintha valaki a kedvenc fesztiválja belépőjegyét féláron vehetné meg.

Az ingatlan értékplafonja is világosan rögzítve van. Lakás maximum 100 millió, ház vagy tanya 150 millió forint értékben, négyzetméterenként legfeljebb 1,5 millió forintért. Ez a korlát egyben szűrő is. A luxuslakások és a rózsadombi panorámás villák kimaradnak ebből a programból.

Ha valaki azt gondolja, hogy ettől a hitellehetőségtől majd azonnal elszállnak az árak, az téved. Téved, mert a kínálati oldal pedig nem tud egyszerűen árakat emelni, hiszen a jogszabály szigorú korlátokat állít. Sőt, érdekes módon a kicsivel 1,5 millió forint feletti négyzetméter árral rendelkező ingatlanok ára akár csökkenhet is, ha a vásárló az Otthon Start programmal szeretne élni.

Egy ingatlanvásárlás legnagyobb korlátja a gyakorlatban jellemzően az önerő.

A tipikus banki hitel esetében 20 százalék a minimális értéke. Az Otthon Start viszont ebben is fordulatot hoz, hiszen itt már 10 százalék önerő is elegendő.

Persze, ez sem kevés, de erre is többféle megoldás létezik, ha készpénz formájában jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. Bevonható a Babaváró hitel, ahogyan a CSOK vagy a CSOK Plusz is. De segíthetnek a családtagok és a rokonok is az önrész előteremtésében.

Sőt, ha a tágabb családnak van másik ingatlana, akkor az pótfedezetként bevonható, ezzel segítve a saját erő előteremtését. Elméletileg tehát az is lehetséges, hogy valaki saját megtakarítás nélkül jusson otthonhoz.

Az új program társadalmi szempontból is érdekes. A magyarok több mint 90 százalékának már van saját ingatlana (ez egyébként Európában is kiemelkedő aránynak számít). Azaz ha a program hatására nőnének is az árak, a többség számára ez nem lenne rossz hír, hiszen meglévő vagyonuk értéke emelkedne.

Azoknak viszont, akik eddig kívül rekedtek, ez a konstrukció lehet a belépő a lakástulajdonosok klubjába. És itt érhető tetten az Otthon Start igazi szociális dimenziója. Nem a tehetős befektetőket célozza, hanem azokat a fiatalokat, családokat, akik piaci kamatok mellett, 20 százalék önerővel sosem tudták volna megvenni álomotthonukat.