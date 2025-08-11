Ft
család ideál Szent István Intézet társadalom Nézőpont Intézet kormányzat

Itt a felmérés: saját tulajdonú otthonra és a családi adókedvezmények megtartására vágynak a magyar fiatalok

2025. augusztus 11. 16:15

A válaszadók közel 60 százaléka a saját lakás vásárlásának támogatását tartja fontosabbnak, míg mindössze egyharmaduk (33 százalék) helyezné a fókuszt a bérlakások építésére.

2025. augusztus 11. 16:15
null

A nemrégiben a kormányzat által bejelentett kedvezményes, a fiatalok első lakáshoz való jutását lehetővé tevő fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel kapcsán számos ellenzéki kritika jelent meg. E kritikák az Otthon Start program saját tulajdonú lakáshoz jutást támogató lehetőség helyett a tömeges bérlakásépítést szorgalmazzák. Ugyancsak nemrég hangzott el a legnagyobb ellenzéki párt szociálpolitikai szakértőjétől, Bódis Krisztinától egy gyermekvédelmi konferencián, hogy a Tisza Párt a családi adókedvezmények rendszerét nem tartja helyesnek, mert az társadalmi esélyegyenlőtlenséghez vezet.

„A tömegeket – elsősorban is a fiatalokat – érintő két fontos kérdés kapcsán vizsgáltuk meg a Nézőpont Intézet közreműködésével egy 1000 fős mintán elvégzett reprezentatív kutatás keretében, mit is gondolnak a magyar emberek és főként a leginkább érintett fiatal korosztály az otthonteremtés és a családtámogatás legjelentősebb kérdéseiről” – áll a Szent István Intézet közleményében.

Az első kérdés arra irányult, hogy a magyarok szerint az államnak melyik lakhatási formát kellene elsősorban támogatnia. Az eredmények egyértelműen mutatják a saját tulajdon iránti elköteleződést;

a válaszadók közel 60 százaléka a saját lakás vásárlásának támogatását tartja fontosabbnak, míg mindössze egyharmaduk (33 százalék) helyezné a fókuszt a bérlakások építésére.

Ez a tendencia különösen erős a vidéken élők körében, ahol a válaszadók közel 70 százaléka a tulajdonszerzést részesíti előnyben, valamint a fiatalabb, 18-39 éves korosztályban, ahol a válaszadók több mint 70 százaléka választja ezt. Ez arra utal, hogy a fiatalok számára a saját otthon a stabilitás és a jövőtervezés egyik legfontosabb záloga. Az összes demográfiai jellemző tekintetében egyedül a budapestiek körében magasabb, (49 százalék) a bérlakásprogramot támogatók aránya, ami a nagyvárosi életforma és a magasabb ingatlanárak hatását tükrözheti.

 

Magyarországon a lakásbérlésre fordított költségeket az emberek többségében kidobott pénznek tekintik. Inkább veszünk egy lakást hitelre, amit harminc év alatt törlesztünk, de végül az miénk lesz, és majd a gyermekek örökölhetik. „Mi, magyarok rendkívüli módon ragaszkodunk a saját ingatlanhoz, sokan ebben látjuk a szabadságunk és függetlenségünk zálogát is” – áll a közleményben. Ennek történelmi okai is vannak, a 20. század politikai és gazdasági bizonytalansága, a világháborúk, az államosítások, majd a rendszerváltás is ezt a szemléletet erősítette. A Századvég 2016 óta évente megismételt Európa Projekt nevű kutatásából például kiderül, hogy

messze Magyarországon a legmagasabb a saját lakásra vágyók aránya, és nemcsak az akarás szintjén, hanem a tényleges tulajdonlásban is, ami 90 százalék.

„Ez egy mélyen gyökerező társadalmi attitűd, amely az életünk középpontjába kerül; a magyarok számára a saját tulajdonú ingatlan nem pusztán egy fizikai tér, ahol lakunk, hanem az egyéni és családi identitás kifejeződése.”

A következő kérdés arra irányult, hogy a magyarok milyen formában tartják a leghatékonyabbnak a családok állami segítését: mindenkinek járó adókedvezmény formájában, vagy csak a rászorulóknak nyújtott célzott támogatásként. Az eredmények egyértelmű társadalmi preferenciát mutatnak az univerzális, minden szülőnek járó adókedvezmények tekintetében. A válaszadók több mint 52 százaléka ezt a megoldást támogatná, szemben a 43 százalékkal, akik szerint a támogatásokat csak a rászoruló, szegényebb családoknak kellene folyósítani.

 

Ez a támogatói attitűd különösen a fiatalok (18-39 évesek) körében erős, ahol a 60 százalékot is meghaladja az univerzális kedvezményeket preferálók aránya, valamint a kisebb vidéki településen élők körében, ahol közel 60 százalék. Érdekesség, hogy a budapestiek és a legidősebbek (60+) körében valamivel magasabb a célzott, rászorultsági alapú támogatás népszerűsége.

Ez az eredmény arra is utal, hogy a magyar társadalom a gyermeknevelést olyan, a közösség számára is értéket teremtő feladatnak tekinti, amelyet érdemes mindenki számára elismerni, nem csupán szociális kérdésként kezelni”

– olvasható az Intézet közleményében.

Mindezek arra engednek következtetni, hogy a saját otthon, a család és sok gyermek nem egy letűnt kor ideáljai, hanem egy élő, jelenlévő vágy a magyar társadalom széles rétegeiben. A családpolitika alakítása során érdemes továbbra is erre a rejtett, de erős társadalmi igényre építeni – summázza a Szent István Intézet.

Nyitókép: Pixabay

 

pollip
2025. augusztus 11. 16:33
Szerintem Marci is evett valahol lekváros kenyeret és dicsért virágot! Dr Jogerős Pál biztos, hogy neki is intézett valami lakást jó nagypapaként. Tudni kellett, kit mivel lehet " meggyőzni"! Nagypapa tudta! Mi meg nem tudtuk!!!!!
elégia
2025. augusztus 11. 16:25
A felmérésből kiderül, hogy a társadalom többsége normálisan gondolkodik. Az kimondottan megnyugtató, hogy a fiatalokra ez még inkább igaz. Biztos a jövő, jó az irány.
Búvár Kund
2025. augusztus 11. 16:24
A saját tető az ember feje fölött, az egy biztos pontot ad az ember életében! Abból nehezebben raknak ki, mint bármilyen bérlakásból, albérletből... Hiába laksz az "albiban" már 10 éve, az sosem lesz a tied, a sajátod. Ott mindig csak egy lakó-bérlő maradsz, kiszolgáltatva a tulajnak.
