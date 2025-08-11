Ft
08. 11.
hétfő
Itt a 3%-os lakáshitel nagy hozadéka: megtorpant a lakásárak és a bérleti díjak növekedése

2025. augusztus 11. 08:11

Úgy tűnik, az állam jól számolt.

2025. augusztus 11. 08:11
null

„Az elmúlt 20-30 évben folyamatosan nőttek az ingatlanárak állami programoktól függetlenül. Érdekes viszont, hogy júliusban az ingatlan.com lakásárindexe csupán 0,2%-os áremelkedést mutatott a lekerült hirdetések adatai alapján, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy 

megtorpant a lakásárak növekedése 

a hetedik hónapban. Utoljára ilyen alacsony áremelkedésre Budapesten és országos szinten 2024 novemberében volt példa” – mondja Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

Hozzáteszi: „A lakásárak emelkedésének a lassulása azért is érdekes, mert júliusban már 

a vevők és az eladók nagy része értesült arról, hogy szeptemberben 3%-os lakáshitel program indul, 

főleg a fiatal elsőlakás-vásárlók számára. A jó hírek a tapasztalatok alapján pedig mindig sokkal hamarabb beárazódnak az ingatlanpiacon, mint a rosszak.”

Mint kiderült, július végén az albérletpiacon is eldördült a startpisztoly, hagyományosan a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével kezdődik a szezon, és érdekes megfigyeléseket lehet tenni ebben a szegmensben is. 

„Nagyon sok fiatal, illetve a szüleik azon gondolkodnak, hogy nem járnak-e jobban azzal, hogy felveszik a 3%-os kamatozású hitelt,

ahelyett, hogy éveken keresztül albérleti díjat fizetnének. Ez a nagyvárosokban azért is egy komoly dilemma, mert sok esetben ugyanannak az ingatlannak a hiteltörlesztője kisebb összeg havonta, mint a bérleti díja” – mondja a szakértő.

Hangsúlyozza:

 a 3%-os fix kamatozású lakáshitel pont a bérleti piac legmegbízhatóbb és legfizetőképesebb rétegét szívhatja ki a keresleti oldalról,

 aminek következtében csökkenhet a kereslet a kiadó lakások iránt, ez pedig még tovább lassíthatja az albérletárak emelkedését.”

Nyitókép: MTVA/Róka László

 

Héja
2025. augusztus 11. 09:31
Volt értelme az alacsony hitelkamatnak. Vinnyogjatok ballibek.
zsocc44
2025. augusztus 11. 09:10
Ha jól értem, akkor állami beavatkozás történt a piaci folyamatokba? Mekkora a hitel plafon? Mert 50 millió, 3%,25 év => kb 240 ezer/hó
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 11. 09:04
Baromi eccerű... a Kormány limitálta az ezen hitellel vásárolható ingatlanok fajlagos árát. Ennyike. Majd most szépen besorol minden arra a szintre, illetve csökkenni fog a múszaki tartalom. Mert olyan nincs, hogy egy ingatlanfejlesztő ne tudjon 30% árbevétel arányos profitot behúzni. Na, meg feltűnnek a piacon a jegelt, befektetési céllal tulajdonolt lakások. Van bőven. Egy-egy projeknek 25-30% nem megy el, az építtető és a kivitelező szoktak risztelni ezeken.
NovaTerra
2025. augusztus 11. 08:59
Ha megnő a kereslet a lakásokra, mert sokkal többen meg tudják a hitel miatt venni, az miért csökkenti az árakat?
