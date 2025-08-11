Itt a 3%-os lakáshitel nagy hozadéka: megtorpant a lakásárak és a bérleti díjak növekedése

„Az elmúlt 20-30 évben folyamatosan nőttek az ingatlanárak állami programoktól függetlenül. Érdekes viszont, hogy júliusban az ingatlan.com lakásárindexe csupán 0,2%-os áremelkedést mutatott a lekerült hirdetések adatai alapján, ami tulajdonképpen azt jelzi, hogy

megtorpant a lakásárak növekedése

a hetedik hónapban. Utoljára ilyen alacsony áremelkedésre Budapesten és országos szinten 2024 novemberében volt példa” – mondja Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán.

Hozzáteszi: „A lakásárak emelkedésének a lassulása azért is érdekes, mert júliusban már

a vevők és az eladók nagy része értesült arról, hogy szeptemberben 3%-os lakáshitel program indul,

főleg a fiatal elsőlakás-vásárlók számára. A jó hírek a tapasztalatok alapján pedig mindig sokkal hamarabb beárazódnak az ingatlanpiacon, mint a rosszak.”

Mint kiderült, július végén az albérletpiacon is eldördült a startpisztoly, hagyományosan a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével kezdődik a szezon, és érdekes megfigyeléseket lehet tenni ebben a szegmensben is.

„Nagyon sok fiatal, illetve a szüleik azon gondolkodnak, hogy nem járnak-e jobban azzal, hogy felveszik a 3%-os kamatozású hitelt,

ahelyett, hogy éveken keresztül albérleti díjat fizetnének. Ez a nagyvárosokban azért is egy komoly dilemma, mert sok esetben ugyanannak az ingatlannak a hiteltörlesztője kisebb összeg havonta, mint a bérleti díja” – mondja a szakértő.

Hangsúlyozza:

a 3%-os fix kamatozású lakáshitel pont a bérleti piac legmegbízhatóbb és legfizetőképesebb rétegét szívhatja ki a keresleti oldalról,

aminek következtében csökkenhet a kereslet a kiadó lakások iránt, ez pedig még tovább lassíthatja az albérletárak emelkedését.”