Lakás, SZJA-mentesség és olcsóbb hitel, mint az albérlet ára – elsorolta Orbán Viktor, mit kínál Magyarország jelenleg a fiataloknak

„Aki tanulni akar, Diákhitel. Aki elmegy dolgozni, annak Munkáshitel. 25 éves korig nem fizetsz SZJA-t. Ha hölgy vagy és 30 éves korodig szülsz egy gyermeket, akkor 30 éves korodig nem fizetsz SZJA-t. Most, ha 18 éves vagy csak itt, és Európában sehol máshol, kapsz egy olyan hitellehetőséget, aminek a törlesztőrészlete olcsóbb lesz, mint a lakbér vagy az albérlet, és tulajdonos lehetsz 18 éves korodban. És elkezdhetsz építeni ott magadnak valamit, vagy a törlesztéssel megszerezni a lakásodat. És aztán ha gyereked lesz, akkor kapsz egy adókedvezményt egy gyerek után is, kettő után is, három gyerek után is. Ezt most éppen megduplázzuk. És ha hölgy vagy és szültél két gyereket, akkor január után életed végéig nem fizetsz SZJA-t. Tehát amikor ezt elmondom az amerikaiaknak, így ledarálom, hogy itt ez van, akkor azt kérdezik, hogy jó, de akkor a fiatalok ugye mind rád szavaznak?”