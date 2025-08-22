Beáldozta a bajnokiját, meglepő vereséget szenvedett a Fradi BL-ellenfele Azerbajdzsánban (VIDEÓ)

A Qarabag odahaza úgy szenvedett 1–0-s vereséget a Sumqayittól, hogy az FTC elleni keddi meccshez képest az összes játékosát kicserélte a kezdő tizenegyben. Az ezúttal kezdőként pályára lépő futballisták közül Emmanuel Addai játszotta a legtöbbet a Ferencváros ellen, ő az 58. percben állt be a Groupama Arénában.

Ez volt egyébként a Qarabag első bajnokija az új idényben, mivel a múlt heti, első fordulós mérkőzését a BL-selejtező miatt elhalasztotta.

A Fradi riválisa – amely a felforgatott kezdője ellenére is nagy esélyesnek számított – egy igen furcsa góllal kapott ki: