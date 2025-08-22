Ft
Fradi Qarabag videó Ferencváros Azerbajdzsán

Beáldozta a bajnokiját, meglepő vereséget szenvedett a Fradi BL-ellenfele Azerbajdzsánban (VIDEÓ)

2025. augusztus 22. 22:58

Nem akármilyen góllal kapott ki a Qarabag.

2025. augusztus 22. 22:58
null

Mint ismert, a Ferencváros labdarúgócsapata idehaza 3–1-re kikapott az azeri Qarabagtól, így jövő szerdán kétgólost hátrányt kellene ledolgoznia az idegenbeli visszavágón a Bajnokok Ligája utolsó, negyedik selejtezőkörének második mérkőzésén. A Fradival ellentétben az azeri együttes nem halasztotta el a bajnokiját, így pénteken pályára lépett.

A Qarabag odahaza úgy szenvedett 1–0-s vereséget a Sumqayittól, hogy az FTC elleni keddi meccshez képest az összes játékosát kicserélte a kezdő tizenegyben. Az ezúttal kezdőként pályára lépő futballisták közül Emmanuel Addai játszotta a legtöbbet a Ferencváros ellen, ő az 58. percben állt be a Groupama Arénában.

Ez volt egyébként a Qarabag első bajnokija az új idényben, mivel a múlt heti, első fordulós mérkőzését a BL-selejtező miatt elhalasztotta.

A Fradi riválisa – amely a felforgatott kezdője ellenére is nagy esélyesnek számított – egy igen furcsa góllal kapott ki:

Fotó: Qarabag FK/Facebook

 

