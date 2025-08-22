Ft
Ötvös Bence Fradi Bajnokok Ligája-selejtező Qarabag Bajnokok Ligája Ferencváros sérülés

Ötvös Bence elárulta, milyen állapotban van a bokája a Ferencváros sorsdöntő mérkőzése előtt

2025. augusztus 22. 15:56

A Qarabag elleni BL-selejtező első félidejében sérült meg.

2025. augusztus 22. 15:56
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencvárosi TC hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett az azeri Qarabagtól a labdarúgó Bajnokok Ligája 4., utolsó selejtezőfordulójának első felvonásán. Az első félidőben egy rossz mozdulatot követően Ötvös Bence bokája megsérült, ami következtében a Fradi kulcsjátékosa a második játékrészre már nem tudta vállalni a játékot. A sérüléséről most új részleteket közölt az érintett.

Az FTC az Instagram-oldalán azt írta:

„Ötvös Bence már jobban van, és üzeni, higgyetek a fordításban!”


A képen a korábbi paksi középpályás üzenete is látható:

Sziasztok, sokkal jobban vagyok, napról napra sokat javul a bokám, már tudok sétálgatni is vele! Azt üzenem a szurkolóknak, hogy legyenek a csapat mellett, ugyanúgy, ahogyan eddig is, nagy szükségünk van rájuk, és higgyenek benne, ahogy mi is, hogy meg tudjuk fordítani a párharcot.”

A Ferencváros a hétvégi, Kisvárda elleni idegenbeli bajnokiját elhalasztotta az NB I-ben, így legközelebb a Qarabag vendégeként lép pályára Azerbajdzsánban, mégpedig jövő szerdán 18 óra 45 perckor. A párharc győztese a BL, míg a vesztese az Európa-liga főtáblájára kerül.

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Tiszafa
•••
2025. augusztus 22. 17:48 Szerkesztve
Hajnal Tamásnak! Ötvös Bence egy vízhordó. A játéka nem látványos, de létfontosságú. A vízhordó játékosokra jellemző, hogy akkor érezzük a fontosságukat a legjobban, amikor nincsenek a pályán. Mert a középpályán a létfontosságú játékuk bizony eldönti a meccsek alakulását, s a hiányuk pedig megpecsételi a csapat sorsát. Ez látható is volt a Fradi első és második félidei játékán. Az első félidőben mikor Ötvös játszott, hordta a vizet folyamatosan és fáradhatatlanul, a Fradi dominált és vezetett. A második félidőben mikor sérülése miatt lecserélték, a csapat kikapott. Mert nincs egy másik jó szintű vízhordó játékosunk. Csak jól fizetettek vannak, teljesítmény és gürizni akarás nélkül.
blondibarbi
2025. augusztus 22. 16:04
Miféle "sorsdöntő mérkőzés" ? Az már meg volt Budapesten, a Fradi kiesett, kész, ennyi.
