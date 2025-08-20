Ft
Ötvös Bence Qarabag Bajnokok Ligája FTC

FTC–Qarabag: megszólalt Ötvös Bence – ezt mondta a sérülése után

2025. augusztus 20. 16:51

Ha nem lenne elég a ferencvárosiaknak a Qarabag ellen elszenvedett hazai BL-selejtezős vereség, még egyik kulcsjátékosuk, Ötvös Bence bokája miatt is izgulniuk kell.

2025. augusztus 20. 16:51
Ha nem lenne elég a ferencvárosiaknak a Qarabag ellen elszenvedett hazai BL-selejtezős vereség és az ellenfél élcelődése, mellette még egyik kulcsjátékosuk, Ötvös Bence állapota miatt is izzadniuk kell. 

A nyáron a Pakstól érkezett, és egyből alapemberré avanzsáló középpályás az első félidő hajrájában szenvedett sérülést, egy első ránézésre ártalmatlannak tűnő szerelési kísérletnél fordult ki a bokája, a szünetben le is kellett cserélni. Később kiderült, 

a 27 éves játékos csak mankóval tudta elhagyni a Groupama Arénát,

 de egyelőre él a remény, hogy a látszat rosszabb, mint a valóság: Ötvös a Magyar Nemzet szerint félig optimistán csak annyit mondott, 

Annyira nem gáz, majd meglátjuk, mi lesz!”

A visszavágón való játéka természetesen így is kérdéses – noha az első meccset látva nem vitás, nagy szüksége lenne rá a Fradinak –, az mindenesetre segítheti a zöld-fehérek helyzetét, hogy az NB I hétvégi, 5. fordulójában nem kell pályára lépniük Kisvárdán a kotábbi halasztási kérelmük elfogadása nyomán. 

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

tikkadt-szocske
•••
2025. augusztus 20. 17:10 Szerkesztve
Az a helyzet, hogy ez az azeri csapat most jobb volt a Fradinál. De kedvenc kapusom ( Dibusz D. ) most egyszerűen tehetetlen volt. HAJRÁ FRADI !
hernadvolgyi-2
2025. augusztus 20. 16:59
Ez nem nikkel, győzni kell!
