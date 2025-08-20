FTC–Qarabag: megszólalt Ötvös Bence – ezt mondta a sérülése után

FTC–Qarabag: az elnök szerint 500 azeri lenyomta a Fradi-szurkolókat
Vereség a pályán és a lelátón is?
Ha nem lenne elég a ferencvárosiaknak a Qarabag ellen elszenvedett hazai BL-selejtezős vereség, még egyik kulcsjátékosuk, Ötvös Bence bokája miatt is izgulniuk kell.
Ha nem lenne elég a ferencvárosiaknak a Qarabag ellen elszenvedett hazai BL-selejtezős vereség és az ellenfél élcelődése, mellette még egyik kulcsjátékosuk, Ötvös Bence állapota miatt is izzadniuk kell.
A nyáron a Pakstól érkezett, és egyből alapemberré avanzsáló középpályás az első félidő hajrájában szenvedett sérülést, egy első ránézésre ártalmatlannak tűnő szerelési kísérletnél fordult ki a bokája, a szünetben le is kellett cserélni. Később kiderült,
a 27 éves játékos csak mankóval tudta elhagyni a Groupama Arénát,
de egyelőre él a remény, hogy a látszat rosszabb, mint a valóság: Ötvös a Magyar Nemzet szerint félig optimistán csak annyit mondott,
Annyira nem gáz, majd meglátjuk, mi lesz!”
A visszavágón való játéka természetesen így is kérdéses – noha az első meccset látva nem vitás, nagy szüksége lenne rá a Fradinak –, az mindenesetre segítheti a zöld-fehérek helyzetét, hogy az NB I hétvégi, 5. fordulójában nem kell pályára lépniük Kisvárdán a kotábbi halasztási kérelmük elfogadása nyomán.
(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)