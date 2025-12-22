Kiadták az ukázt a görögöknél: mindenki Magyarországra!

Legutóbb sírás lett a vége – az írek után ezzel a csapattal találkozhat a magyar válogatott
Akad némi közös történelmünk.
Alig 24 óra alatt elkapkodták az összes vendégjegyet a Panathinaikosz szurkolói. A Fradi január 22-én csap össze az Európa Ligában a nagy múltú athéni csapattal.
Január 22-én a Panathinaikoszt fogadja a Ferencváros az Európa Liga következő fordulójában. A görög nagycsapat híres fanatikus szurkolótáboráról, s arról, hogy a drukkerek a világ bármely pontjára nagy számban elkísérik kedvenceiket – legyen szó futballról, kosárlabdáról, röplabdáról, bármiről. És nagyon úgy tűnik, ez a budapesti, Fradi elleni összecsapáson sem lesz másként.
A Csakfoci ugyanis egy görög portálra hivatkozva arról ír, hogy a januári találkozóra kevesebb mint 24 óra alatt többszörösen betelt a vendégjegyekre leadható igénylés, a kereslet így messze meghaladja a rendelkezésre álló helyeket. A portál felhívja a figyelmet, hogy a budapesti Groupama Aréna mintegy 22 ezer néző befogadására alkalmas, és mivel a Pana számára biztosított jegyek már mind elfogytak, így
már most biztos, hogy több mint ezer athéni fanatikus buzdíthatja majd csapatát Budapesten.
Mint ismert, az FTC hat mérkőzés után is veretlen a második számú európai kupasorozat főtábláján, ezzel már idén bebiztosította a továbbjutást a playoffba. A 10 pontos athéniak – akik a bajnokságban csak a hatodikok jelenleg – a rossz kezdés, két vereség után a 15. helyen állnak az EL-ben, utóbbi három EL-meccsükön veretlenek maradtak a nemzetközi sorozatban.
Az 1908-ban alapított Panathinaikos egyébként az egyetlen görög csapat, amely korábban BEK-döntőt játszhatott, még 1971-ben 2–0-ra alulmaradt az Ajaxszal szemben.
Ide kapcsolódó érdekesség, hogy nemcsak klub-, hanem válogatottszinten is lesz jövőre egy magyar-görög összecsapás Budapesten – már ha lehet hinni a görög sajtóértesüléseknek.
(Nyitókép: AFP/Odd Andersen)