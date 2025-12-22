Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európa liga Panathinaikosz Ferencváros FTC

Kiadták az ukázt a görögöknél: mindenki Magyarországra!

2025. december 22. 20:37

Alig 24 óra alatt elkapkodták az összes vendégjegyet a Panathinaikosz szurkolói. A Fradi január 22-én csap össze az Európa Ligában a nagy múltú athéni csapattal.

2025. december 22. 20:37
null

Január 22-én a Panathinaikoszt fogadja a Ferencváros az Európa Liga következő fordulójában. A görög nagycsapat híres fanatikus szurkolótáboráról, s arról, hogy a drukkerek a világ bármely pontjára nagy számban elkísérik kedvenceiket – legyen szó futballról, kosárlabdáról, röplabdáról, bármiről. És nagyon úgy tűnik, ez a budapesti, Fradi elleni összecsapáson sem lesz másként. 

Panathinaikosz Fradi
A Panathinaikosz fanatikusai messze földön híresek-hírhedtek – a Fradi ellen is szép számban érkeznek januárban (Fotó: LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

A Csakfoci ugyanis egy görög portálra hivatkozva arról ír, hogy a januári találkozóra kevesebb mint 24 óra alatt többszörösen betelt a vendégjegyekre leadható igénylés, a kereslet így messze meghaladja a rendelkezésre álló helyeket. A portál felhívja a figyelmet, hogy a budapesti Groupama Aréna mintegy 22 ezer néző befogadására alkalmas, és mivel a Pana számára biztosított jegyek már mind elfogytak, így 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

már most biztos, hogy több mint ezer athéni fanatikus buzdíthatja majd csapatát Budapesten. 

A görögök ellen menetelhet tovább a Fradi Európában

Mint ismert, az FTC hat mérkőzés után is veretlen a második számú európai kupasorozat főtábláján, ezzel már idén bebiztosította a továbbjutást a playoffba. A 10 pontos athéniak – akik a bajnokságban csak a hatodikok jelenleg – a rossz kezdés, két vereség után a 15. helyen állnak az EL-ben, utóbbi három EL-meccsükön veretlenek maradtak a nemzetközi sorozatban.

Az 1908-ban alapított Panathinaikos egyébként az egyetlen görög csapat, amely korábban BEK-döntőt játszhatott, még 1971-ben 2–0-ra alulmaradt az Ajaxszal szemben.

 Ide kapcsolódó érdekesség, hogy nemcsak klub-, hanem válogatottszinten is lesz jövőre egy magyar-görög összecsapás Budapesten – már ha lehet hinni a görög sajtóértesüléseknek.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: AFP/Odd Andersen)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
scorpicores
2025. december 22. 21:25
A görögök elég harmatosak idén, hatodikak a bajnokságban, idehaza a fradi az esélyes...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!