Kiadták az ukázt a görögöknél: mindenki Magyarországra!

Január 22-én a Panathinaikoszt fogadja a Ferencváros az Európa Liga következő fordulójában. A görög nagycsapat híres fanatikus szurkolótáboráról, s arról, hogy a drukkerek a világ bármely pontjára nagy számban elkísérik kedvenceiket – legyen szó futballról, kosárlabdáról, röplabdáról, bármiről. És nagyon úgy tűnik, ez a budapesti, Fradi elleni összecsapáson sem lesz másként.

A Panathinaikosz fanatikusai messze földön híresek-hírhedtek – a Fradi ellen is szép számban érkeznek januárban (Fotó: LOUISA GOULIAMAKI / AFP)

A Csakfoci ugyanis egy görög portálra hivatkozva arról ír, hogy a januári találkozóra kevesebb mint 24 óra alatt többszörösen betelt a vendégjegyekre leadható igénylés, a kereslet így messze meghaladja a rendelkezésre álló helyeket. A portál felhívja a figyelmet, hogy a budapesti Groupama Aréna mintegy 22 ezer néző befogadására alkalmas, és mivel a Pana számára biztosított jegyek már mind elfogytak, így