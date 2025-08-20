FTC–Qarabag: az elnök szerint 500 azeri lenyomta a Fradi-szurkolókat

FTC–Qarabag: teljes sokk a Groupama Arénában – Varga góljára hárommal válaszoltak a vendégek
Kettővel kikapott otthon a Fradi, innen nagyon nehéz lesz.
Tahir Gözel a nagy győzelem mellé még alaposan meg is forgatta a kést a ferencvárosi szurkolókban.
Mint ismert, a Ferencváros kedd este egygólos előnyből 3–1-es vereséget szenvedett hazai pályán az FC Qarabagtól a Bajnokok Ligája-selejtező utolsó, negyedik fordulójának odavágóján – éppen úgy, mint három évvel ezelőtt. Az azeri bajnokcsapat befolyásos elnöke, Tahir Gözel a nagy győzelem után még meg is forgatta a kést a zöld-fehér szurkolókban: kijelentette, a Fradi nem csak a pályán, de a lelátón is vereséget szenvedett.
A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy Gözel az azeri Football Plus portálnak azt nyilatkozta, hogy taktikai és mezőnybeli fölényük miatt megérdemelten nyerték meg a mérkőzést, emellett büszkén kiemelte szurkolóikat is, akik
az Egyesült Államokból, Csehországból és Európa számos országából érkeztek, s bár csak ötszázan voltak, a 22 ezres stadionban semmivel sem maradtak el a hazai drukkerektől, sőt olykor még felül is múlták őket.”
A drukkerek nem csak a lefújást követően ünnepeltek a Groupama gyepén játékosaikkal együtt, de az este folyamán az FTC közösségi médiás felületeit is ellepték, mintha csapatuk már legalábbis továbbjutott volna. Noha a 3–1-es idegenbeli sikerrel ehhez kétségkívül közel került a Qarabag, Robbie Keane Fradi-edző a lefújás után arra figyelmeztetett, azért mégiscsak van még egy visszavágó. Ezt jövő szerdán 18:45-ös kezdettel rendezik Bakuban, ha a Ferencvárosnak nem sikerül a bravúr, úgy az Európa Ligában folytathatja.
Varga Barnabás szerint nem lefutott még a párharc, mert „kétgólos hátrány nem a világ vége”.
