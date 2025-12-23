Ünnepi romantika magyar módra – a Nagykarácsony című film kedves, szerethető és százszázalékosan a miénk

A történet főszereplője egy tűzoltó, aki nem mindennapi módon szeretné megkérni a barátnője kezét. Szolgálati autójának létrájával felvontatja magát a közös emeleti lakásuk ablakához, és szépen végignézi, ahogy a lány éppen megcsalja, ráadásul a tévében ripacskodó, végtelenül antipatikus kamukollégájával. Ha mindez nem lenne elég, le is zúg, amit ugyan ép bőrrel megúszik, de súlyos tériszonya lesz, ezért alkalmatlanná válik a hivatására. Jobb híján beosztják biztonsági emberként egy karácsonyi vásárra, ahol egy gyerekcsapat éppen az ünnepi műsorra készülődik – hősünk előbb rühelli az egészet, végül csak beleszeret a tanító nénibe.

Ötvös András és Zsigmond Emőke a Nagykarácsony című magyar romantikus komédiában.

Nyilvánvalóan egy olyan típusú filmről van szó, amelynek már a szinopszisa alapján minden egyes fordulata megjósolható, mégis működik. A két főszereplő, Zsigmond Emőke és Ötvös András között szinte tapintható a kémia, Szabó Kimmel Tamást pedig öröm gyűlölni az önimádó showman szerepében, de mellettük számos emlékezetes és viccesen fura mellékszereplő vonul fel. A rendezés lendületes, egyetlen poén sem arcpirítóan kínos, és bár a film olykor vékony jégen táncol,

sosem válik igazán giccsessé.

Nem állítom, hogy a Nagykarácsony az elmúlt tizenöt év legemlékezetesebb filmje lenne, de fura módon épp ez teszi többszörösen újranézhetővé. Számtalan egész jó, de azért nem eget rengetően vicces jelenetet könnyen elfelejtünk, viszont emiatt az újdonság erejével hatnak az újabb megtekintések alkalmával.