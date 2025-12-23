Ünnepi romantika magyar módra – a Nagykarácsony című film kedves, szerethető és százszázalékosan a miénk
2025. december 23. 18:12
Ritka, hogy egy romantikus vígjátéknak sikerül elkerülni a giccset, és a poénok sem arcpirítóak. Szerencsére Tiszeker Dánielnek sikerült elkészítenie a tökéletes közönségfilmet: a 2021-ben bemutatott Nagykarácsony a Netflix és a Filmio kínálatában is szerepel.
Nemrég készítettem egy összeállítást magyar karácsonyi filmekről, és azzal szembesültem, hogy ez a műfaj itthon nem is létezik. Akadnak olyan alkotások, amelyekben megjelenik az ünnep; hangsúlyos szerepe van például az Emberek a havason záró képsoraiban, a Szerencsés Dánielben is az évnek ebben a szakaszában disszidál két 56-os forradalmár, de enyhén szólva sem lehet Dunát rekeszteni a magyar Reszkessetek, betörők!-utánzatokkal.
A most novemberben bemutatott Emma karácsonya sem pótolja ezt az űrt, mert bár a címszereplő lány egy ünnepi gálaeseményre készül, a sztori igazából játszódhatna bármikor máskor. Az egyetlen, szabályt erősítő kivétel a 2021-es Nagykarácsony, ami viszont minden szempontból megfelel a műfaj kritériumainak.
Szülők válása, első szerelem és közösségi média. Rózsa Gábor filmje kevésbé ünnepi, inkább felnövéstörténet, magabiztosan megfelelve a műfaji elvárásnak. És ami még fontosabb: egyetlen kínos pillanata sincs.
És bármilyen hihetetlen, még jó is! Romantikus vígjátékot ugyanis nem könnyű készíteni, elég csak belegondolni abba, hogy a zsáner relatív szerény számú klasszikusára hány száz nézhetetlen, kínos és végtelen gejl darab jut,
Tiszeker Dániel rendezésében azonban tökéletesen érnek össze az ízek.
A történet főszereplője egy tűzoltó, aki nem mindennapi módon szeretné megkérni a barátnője kezét. Szolgálati autójának létrájával felvontatja magát a közös emeleti lakásuk ablakához, és szépen végignézi, ahogy a lány éppen megcsalja, ráadásul a tévében ripacskodó, végtelenül antipatikus kamukollégájával. Ha mindez nem lenne elég, le is zúg, amit ugyan ép bőrrel megúszik, de súlyos tériszonya lesz, ezért alkalmatlanná válik a hivatására. Jobb híján beosztják biztonsági emberként egy karácsonyi vásárra, ahol egy gyerekcsapat éppen az ünnepi műsorra készülődik – hősünk előbb rühelli az egészet, végül csak beleszeret a tanító nénibe.
Nyilvánvalóan egy olyan típusú filmről van szó, amelynek már a szinopszisa alapján minden egyes fordulata megjósolható, mégis működik. A két főszereplő, Zsigmond Emőke és Ötvös András között szinte tapintható a kémia, Szabó Kimmel Tamást pedig öröm gyűlölni az önimádó showman szerepében, de mellettük számos emlékezetes és viccesen fura mellékszereplő vonul fel. A rendezés lendületes, egyetlen poén sem arcpirítóan kínos, és bár a film olykor vékony jégen táncol,
sosem válik igazán giccsessé.
Nem állítom, hogy a Nagykarácsony az elmúlt tizenöt év legemlékezetesebb filmje lenne, de fura módon épp ez teszi többszörösen újranézhetővé. Számtalan egész jó, de azért nem eget rengetően vicces jelenetet könnyen elfelejtünk, viszont emiatt az újdonság erejével hatnak az újabb megtekintések alkalmával.
Az, hogy Tiszeker Dániel tehetséges rendező, már korábban kiderült számomra. Ha van olyan popsztár, akinek a neve hallatán is kínosan fészkelődöm, akkor az Fluor Tomi, mégis, a dalaira komponált #Sohavégetnemérős is bőven kiemelkedett a magyar közönségfilmek átlagából, és pont emiatt volt érthetetlen, hogy a tényleg zseniális alapötletre épülő, de végtelenül humortalan Nyugati nyaralás hogyan csúszhatott annyira félre. A Nagykarácsony azonban azt bizonyítja, ha nem is egy olyan egyedi alkotóról van szó, akinek egyetlen képkockájáról felismerjük a filmjeit,
de igazi profi szakemberről beszélünk.
A következő rendezése egyébként, a Beléd estem ismét egy romantikus vígjáték lesz, aminek a február 12-i premierje gyanúsan közel esik a Valentin-naphoz. Ez alapján sikító frásztkapnék, de abból kiindulva, hogy még az említett Nyugati nyaralás sem azért lett gyenge, mert Tiszeker elvesztette volna a jó ízlését, előre bizalmat szavazok neki.
Nyitókép: Zsigmond Emőke a Nagykarácsony című mozi egyik jelenetében. (Nyitókép és fotó: InterCom)
