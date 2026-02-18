„Drogfüggő magyarok”? Itt a kormány válasza az ukrán külügyminisztériumnak

„Drogfüggő magyarok” – kemény szavakkal támadt vissza Kijev a dízelszállítás leállítása után
Az ukrán külügyminisztérium szerint Magyarországnak Oroszországot kellene hibáztatnia azért, amiért Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték működését.
„Még valami, szóvivő! Ha már drog. A bábfigurátokkal, Magyar Péterrel beszélgessetek erről, ő szokott drogos bulikba járni” – fogalmazott Menczer Tamás.
Menczer Tamás élesen reagált Facebook-oldalán az ukrán külügyminisztérium szóvivőjének kijelentésére. A kormánypárti politikus szerint elfogadhatatlan, hogy az ukrán fél „drogfüggőkhöz” hasonlítsa a magyarokat amiatt, hogy hazánk továbbra is orosz kőolajat használ.
Ahogy korábban is beszámoltunk róla, az ukrán szóvivő, Heorhij Tihij korábban arról beszélt, hogy Magyarország nem akar „leszokni a tűről”, utalva az orosz energiahordozókra. Menczer szerint egyetlen ukrán tisztségviselőnek sincs joga sértegetni a magyarokat, különösen annak fényében, hogy Magyarország a háború kezdete óta történetének legnagyobb humanitárius akciójával segíti Ukrajnát.
A kormánypárti politikus azt állítja: a Barátság-vezeték technikailag alkalmas a kőolajszállításra, a leállás pedig politikai döntés következménye. Menczer szerint Kijev nyomást akar gyakorolni Budapestre annak érdekében, hogy
Magyarország támogassa a háborút, Ukrajna uniós csatlakozását, valamint mondjon le az olcsó orosz energiáról.
A politikus úgy fogalmazott: az Orbán-kormány nem enged a zsarolásnak, és megvédi az ország energiabiztonságát, valamint a rezsicsökkentést. Hozzátette: amíg nem indul újra a szállítás a Barátság-vezetéken, addig nem lesz dízelszállítás Ukrajna felé. Menczer bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Párt szerepét is, amely szerinte partner az ukrán törekvésekben:
„Még valami, szóvivő! Ha már drog. A bábfigurátokkal, Magyar Péterrel beszélgessetek erről, ő szokott drogos bulikba járni. Gondolom, a felvételek nálatok úgyis megvannak” – fogalmazott bejegyzésében a politikus.
Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP