„Drogfüggő magyarok”? Itt a kormány válasza az ukrán külügyminisztériumnak

A kormánypárti politikus azt állítja: a Barátság-vezeték technikailag alkalmas a kőolajszállításra, a leállás pedig politikai döntés következménye. Menczer szerint Kijev nyomást akar gyakorolni Budapestre annak érdekében, hogy

Magyarország támogassa a háborút, Ukrajna uniós csatlakozását, valamint mondjon le az olcsó orosz energiáról.

A politikus úgy fogalmazott: az Orbán-kormány nem enged a zsarolásnak, és megvédi az ország energiabiztonságát, valamint a rezsicsökkentést. Hozzátette: amíg nem indul újra a szállítás a Barátság-vezetéken, addig nem lesz dízelszállítás Ukrajna felé. Menczer bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Párt szerepét is, amely szerinte partner az ukrán törekvésekben:

„Még valami, szóvivő! Ha már drog. A bábfigurátokkal, Magyar Péterrel beszélgessetek erről, ő szokott drogos bulikba járni. Gondolom, a felvételek nálatok úgyis megvannak” – fogalmazott bejegyzésében a politikus.

Nyitókép: Oleksandr GIMANOV / AFP