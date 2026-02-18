„Drogfüggő magyarok” – kemény szavakkal támadt vissza Kijev a dízelszállítás leállítása után

Most néz nagyokat Zelenszkij: Orbán Viktor leszögezte, meddig állította le a kormány az Ukrajnába irányuló dízelszállítást
A kormány döntött.
Az ukrán külügyminisztérium szerint Magyarországnak Oroszországot kellene hibáztatnia azért, amiért Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték működését.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország és Szlovákia felfüggesztette a dízel üzemanyag Ukrajnába irányuló szállítását mindaddig, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás a Barátság vezetéken.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormány döntött.
Az ukrán Külügyminisztérium viszont visszautasította a politikai zsarolás vádját. Heorhij Tihij szóvivő szerint a szállítás azért állt le, mert január 27-én orosz támadás érte a vezeték a Lviv megyei Brody közelében. A szóvivő szerint erről még aznap tájékoztatták a magyar felet is.
Ezt is ajánljuk a témában
Von der Leyenéknél is kihúzta a gyufát az ukrán elnök.
Tihij ugyanakkor nehezményezte, hogy a magyar kormány nem az infrastruktúrát lövő Oroszországot, hanem Ukrajnát hibáztatja.
Bocsánat, de ez tényleg a drogfüggők viselkedésére emlékeztet. (...) Az Orbán-kormány az európai politikával szemben fenn akarja tartani a függőséget az orosz olajtól és gáztól”
– vádaskodott Heorhij Tihij.
Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP