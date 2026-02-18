„Drogfüggő magyarok” – kemény szavakkal támadt vissza Kijev a dízelszállítás leállítása után

Az ukrán Külügyminisztérium viszont visszautasította a politikai zsarolás vádját. Heorhij Tihij szóvivő szerint a szállítás azért állt le, mert január 27-én orosz támadás érte a vezeték a Lviv megyei Brody közelében. A szóvivő szerint erről még aznap tájékoztatták a magyar felet is.