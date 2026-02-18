Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
02. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán külügyminisztérium szlovákia magyarország barátság ukrajna oroszország

„Drogfüggő magyarok” – kemény szavakkal támadt vissza Kijev a dízelszállítás leállítása után

2026. február 18. 16:27

Az ukrán külügyminisztérium szerint Magyarországnak Oroszországot kellene hibáztatnia azért, amiért Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték működését.

2026. február 18. 16:27
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország és Szlovákia felfüggesztette a dízel üzemanyag Ukrajnába irányuló szállítását mindaddig, amíg nem áll helyre a kőolajszállítás a Barátság vezetéken.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán Külügyminisztérium viszont visszautasította a politikai zsarolás vádját. Heorhij Tihij szóvivő szerint a szállítás azért állt le, mert január 27-én orosz támadás érte a vezeték a Lviv megyei Brody közelében. A szóvivő szerint erről még aznap tájékoztatták a magyar felet is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Tihij ugyanakkor nehezményezte, hogy a magyar kormány nem az infrastruktúrát lövő Oroszországot, hanem Ukrajnát hibáztatja.

Bocsánat, de ez tényleg a drogfüggők viselkedésére emlékeztet. (...) Az Orbán-kormány az európai politikával szemben fenn akarja tartani a függőséget az orosz olajtól és gáztól”

– vádaskodott Heorhij Tihij.

Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. február 18. 16:58
No de miért ne szeretnénk mi azt az oroszt, amelyik azt az ukránt üti, amelyik a kárpátaljai magyart agyonverte?
Válasz erre
0
0
Bynortx
2026. február 18. 16:57
Ostoba, primitív hohol. Orbán most biztos jól megsértődött. 😄
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. február 18. 16:56
Horst_Tappert 2026. február 18. 16:55 "Figyi, Georgij (nemsokára már így kell írnod megint)... Ti békeidőben is megcsapoltátok ezt a vezetéket" Ezért építette Németország a Nordsttream-et, amit felrobbantottak az ukránok.
Válasz erre
0
0
csakazigaz-az1xbiztos
2026. február 18. 16:56
És az ukrajnába exportált gáz és elektromos áram tranzitállomásain mikor lesz megtartva a két - három hétig tartó kötelező karbantartás? 🤔 Már nagyon időszerű lenne.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!