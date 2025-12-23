Nicolas Dupont-Aignan francia konzervatív politikus arra szólította fel Franciaország vezetését és az Európai Uniót, hogy szüntessék meg Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását – számolt be az orosz Lenta.ru hírportál.

A Talpra, Franciaország! párt elnöke és a francia nemzetgyűlés képviselője egy X-en közzétett bejegyzésben fejtette ki álláspontját, amelyben az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó, egészen az ukrán kormányig elérő korrupciós hálózat tevékenységére hívta fel a figyelmet.