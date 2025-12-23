Putyin asztalhoz ülne Macronnal – a francia elnök Zelenszkijt is bevonná
Párizs egyértelművé tette, hogy a Moszkvával való tárgyalás csak Volodimir Zelenszkij és az európai partnerek bevonásával valósulhat meg.
A Talpra, Franciaország! párt elnöke szerint az Európai Unió a háború finanszírozásával nem a békét, hanem a korrupt ukrán elitet és a fegyvercsempészetet támogatja.
Nicolas Dupont-Aignan francia konzervatív politikus arra szólította fel Franciaország vezetését és az Európai Uniót, hogy szüntessék meg Ukrajna pénzügyi és katonai támogatását – számolt be az orosz Lenta.ru hírportál.
A Talpra, Franciaország! párt elnöke és a francia nemzetgyűlés képviselője egy X-en közzétett bejegyzésben fejtette ki álláspontját, amelyben az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó, egészen az ukrán kormányig elérő korrupciós hálózat tevékenységére hívta fel a figyelmet.
Véleménye szerint az Európai Unió fegyverszállításai nemcsak a konfliktust táplálják, hanem a szervezett bűnözést és az illegális fegyverkereskedelmet is erősítik.
Dupont-Aignan úgy fogalmazott: „Azzal, hogy fegyvereket szállít Ukrajnának az Európai Unió, a bűnözői hálózatokat és a fegyverkereskedelmet támogatja”, majd hozzátette: „A Zelenszkij-rezsim támogatásával az EU a korrupt ukrán elitet finanszírozza”.
A politikus szerint Franciaországnak és az uniós intézményeknek szakítaniuk kell a jelenlegi politikával, és a háború további támogatása helyett a békés rendezést kellene előtérbe helyezniük. „Az Európai Uniónak és Franciaországnak abba kell hagynia a háború támogatását, és a békét kell előmozdítania” – hangsúlyozta.
A Lenta.ru cikke kitér a Le Parisien francia napilap oknyomozó munkájára is, amely az Ukrajnának juttatott nyugati fegyverszállítmányok sorsát vizsgálta. A lap szerint a nyomozást az indokolta, hogy egyre több jel utal arra: a katonai segélyek egy része nyomtalanul eltűnik. A tényfeltáró anyag rámutatott, hogy nemcsak kézifegyverek vagy páncéltörő eszközök veszhetnek el, hanem esetenként nehézfegyverek is ismeretlen kezekbe kerülhetnek, amelyek további sorsa követhetetlenné válik.
A Le Parisien szerint akár mintegy 600 ezer, Ukrajnába küldött nyugati hadieszköz tűnhetett el a háború 2022-es kezdete óta.
A francia lap arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben az Európai Unió jelentős, több tízmilliárd eurós pénzügyi támogatást nyújtott Ukrajnának, az ország már a konfliktus előtt is az illegális fegyverkereskedelem egyik európai gócpontjának számított, ami tovább növeli a visszaélések kockázatát.
