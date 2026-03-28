A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

Két héttel a választások előtt látványosan eltérő képet mutatnak a politikai elemzések és a közvélemény-kutatások. G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet igazgatója a Mesterterv legutóbbi adásában arról beszélt, hogy a vidéki országjárás tapasztalatai nem támasztják alá a Fidesz jelentős hátrányáról szóló állításokat és továbbra is szemmel látható a kormánypárti támogatottság.

Ezzel párhuzamosan Új Péter, a 444.hu főszerkesztője egy podcastban fölényes Fidesz-győzelmet valószínűsített. Számítása szerint a kormánypárt 2,5–2,6 millió szavazót érhet el, míg a Tisza Párt támogatottsága legfeljebb a 2,4 milliót érheti el. Úgy véli, az ellenzéki párt legfeljebb 40 egyéni választókerületben szerezhet mandátumot a 106-ból.