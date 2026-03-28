A legerősebb bizonyíték: ezért nyilvánvalóan „tévedés” a Medián 23 százalékos Tisza-előnye

Éles szavakkal szorították sarokba Hann Endrééket: „Ha az ember meghallja a Medián nevét, akkor a hasát fogja a röhögéstől” (VIDEÓ)
Hann Endre korábban maga is elismerte, hogy tevékenységük nem a valós közvélemény mérésére irányul.
„Ez egy tragikus történet”: Bandi bácsi utolsó választására készül.
Két héttel a választások előtt látványosan eltérő képet mutatnak a politikai elemzések és a közvélemény-kutatások. G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet igazgatója a Mesterterv legutóbbi adásában arról beszélt, hogy a vidéki országjárás tapasztalatai nem támasztják alá a Fidesz jelentős hátrányáról szóló állításokat és továbbra is szemmel látható a kormánypárti támogatottság.
Ezzel párhuzamosan Új Péter, a 444.hu főszerkesztője egy podcastban fölényes Fidesz-győzelmet valószínűsített. Számítása szerint a kormánypárt 2,5–2,6 millió szavazót érhet el, míg a Tisza Párt támogatottsága legfeljebb a 2,4 milliót érheti el. Úgy véli, az ellenzéki párt legfeljebb 40 egyéni választókerületben szerezhet mandátumot a 106-ból.
Nem sokkal később azonban Hann Endre intézete, a Medián olyan felmérést publikált, amely 23 százalékos Tisza-előnyt mért. Az elemző erre így reagált:
Én sem hiszek a közéleti sámánoknak, de azt is fenntartással fogadom, hogyha egy magát tekintélyesnek tartó közvéleménykutató cég 23% pontos előnyt hoz ki a Tisza Pártnak, aminek semmiféle jelét nem látjuk a közéletben.”
G. Fodor Gábor azt is kifogásolta, hogy ez a 23%-os Tisza fölényt semmiféle hivatalos magyarázat vagy indoklás nem előzte meg:
Miközben azt látjuk, hogy amikor Orbán Viktor elmegy vidéki országjárásra, tömegek fogadják”
– fogalmazott, majd hozzátette, hogy azt is látjuk, ha csak a békemenetre gondolunk, hogy „nem tűntek el a Fidesz mögül a szavazók”.
A vitát tovább árnyalja, hogy más, adatfelvételen alapuló kutatások inkább kiegyenlítettebb erőviszonyokat mutatnak és egyes elemzők szerint a Fidesz győzelme továbbra is reális forgatókönyv. A korábbi választási adatok is ezt támaszthatják alá: a kormánypárt egy évvel ezelőtt belföldön mintegy 2,4 millió szavazót tudhatott maga mögött.
Az elemzők kitértek a részvételi arány kérdésére is. Hann Endre értelmezésében akár 89 százalékos részvétellel is számolhatnak majd, ugyanakkor elhangzott a műsorban, hogy a korábbi tapasztalatok alapján már a 75 százalék körüli arány is rekordközeli lenne:
Ezek mind olyan korlátozó feltételek, amelyek nem valószínű, hogy teljesülnek”
– tette hozzá az elemző.
A parlamenti erőviszonyok alakulása sem egyértelmű: miközben felmerült a kétpárti parlament lehetősége, szintén a Medián meglátásai alapján, G. Fodor Gábor hangsúlyozza, hogy kutatói konszenzus, hogy inkább a hárompárti parlament megalakulása az esélyesebb és a kisebb pártok bejutása sem zárható ki. A Mi Hazánk Mozgalom több kutatás szerint is stabilan a parlamenti küszöb felett áll.
