Éles szavakkal szorították sarokba Hann Endrééket: „Ha az ember meghallja a Medián nevét, akkor a hasát fogja a röhögéstől” (VIDEÓ)

Houston, baj van: kiverte a biztosítékot Hann Endre – a jobboldali elemző azonnali válaszokat követel
A Medián megint kitett magáért.
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán közzétett videójában élesen bírálta a közvélemény-kutatót, Hann Endrét és a Mediánt, miután annak felmérése kétharmados Tisza győzelmet állított áprilisra.
A kommunikációs igazgató szerint Hann Endre korábban maga is elismerte, hogy tevékenységük nem a valós közvélemény mérésére irányul, hanem politikai célokat szolgál, és módszereiket az Egyesült Államokban tanulták.
Hozzátette, még a baloldali 444 főszerkesztője, Új Péter, is úgy látja, hogy a Fidesz mögött áll a többség, és meggyőző fölénnyel vezet.
A Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta Hann Endrét, akiről elmondta, közvélemény-kutatás helyett politikai munkát végez, amely annyira lejáratott a Mediánt, hogy
ha az ember meghallja a nevét, akkor a hasát fogja a röhögéstől”.
Menczer szerint Hann Endre és a baloldali kutatók módszere az elmúlt évek vereségei után sem változott, csupán nagyobb mértékben és korábban kezdve próbálják befolyásolni a közvéleményt.
Menczer úgy véli, az április 12-i választáson a magyarok ismét a Fidesz és Orbán Viktor mellett állnak majd, mert a választók békét akarnak, nem kívánják támogatni az ukrán háborút, és nem fogadnának el egy tiszás-ukrán barát ügynökkormányt.
