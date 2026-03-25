tisza medián hann endre menczer tamás fidesz

Éles szavakkal szorították sarokba Hann Endrééket: „Ha az ember meghallja a Medián nevét, akkor a hasát fogja a röhögéstől” (VIDEÓ)

2026. március 25. 21:30

Hann Endre korábban maga is elismerte, hogy tevékenységük nem a valós közvélemény mérésére irányul.

2026. március 25. 21:30
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán közzétett videójában élesen bírálta a közvélemény-kutatót, Hann Endrét és a Mediánt, miután annak felmérése kétharmados Tisza győzelmet állított áprilisra.

A kommunikációs igazgató szerint Hann Endre korábban maga is elismerte, hogy tevékenységük nem a valós közvélemény mérésére irányul, hanem politikai célokat szolgál, és módszereiket az Egyesült Államokban tanulták. 

Hozzátette, még a baloldali 444 főszerkesztője, Új Péter, is úgy látja, hogy a Fidesz mögött áll a többség, és meggyőző fölénnyel vezet.

A Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta Hann Endrét, akiről elmondta, közvélemény-kutatás helyett politikai munkát végez, amely annyira lejáratott a Mediánt, hogy 

ha az ember meghallja a nevét, akkor a hasát fogja a röhögéstől”.

Menczer szerint Hann Endre és a baloldali kutatók módszere az elmúlt évek vereségei után sem változott, csupán nagyobb mértékben és korábban kezdve próbálják befolyásolni a közvéleményt.

Menczer úgy véli, az április 12-i választáson a magyarok ismét a Fidesz és Orbán Viktor mellett állnak majd, mert a választók békét akarnak, nem kívánják támogatni az ukrán háborút, és nem fogadnának el egy tiszás-ukrán barát ügynökkormányt.

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chiron
2026. március 25. 22:34 Szerkesztve
Lehet itt matekozni, becsülgetni és lehet(ne) azt is megérteni, hogy Orbán választásról választásra miért győz. Csak kínos lenne feltenni a kérdést, még kínosabb megválaszolni. A seftelő nárcisztikusnak, a lázadó lúzernek, meg a belpestbudai bölcsészivadéknak. Orbán azért győz, mert rövid ideig lehet sok embert megvezetni (Gyurcsány, MP) hosszú ideig lehet kevés embert megvezetni (MSZP) ám hosszú ideig, sok embert megvezetni nem lehet. Azt a 2-3 millió stabil szavazót nem Orbán irányítja. Hanem a józan paraszti ész. A győztes politikus nem azt kiáltja, hogy utánam, hanem megnézi, mit szeretnének, merre mozdulnak az emberek... és eléjük áll. Ezt hívják populizmusnak, Nemzeti Konzultációnak stb. A megélhetési celebekkel tunningolt nejlonmessiás persze meglovagolja az örök vesztesek és örök seftesek gyűlölködő hullámát, plusz tapasztalatlan fiatalok, aztán meglátjuk, mire lesz elég a nap végén. Vagy győz a józan paraszti ész. Újfent.
scorpicores
2026. március 25. 22:15 Szerkesztve
89%-os részvétellel (!) kalkulál, a rekord eddig 70% volt, a skandinávoknál volt a max 83%...Le a kalappal...! Szakmailag ultranulla manipulátor...! Utána meg lehet tüntetni, hogy csalás volt az egész...Grat! Még a "Minerva" cég is azt jelzi, hogy 10%-kal csökkent a tisza előny...
massivement5
2026. március 25. 22:09
A fidesztálib narancsrákosista szekta és a kedves vezető baszott korrupt rezsimje bukásra van ítélve. Nem 1975-öt írunk, ahogy azt Lavrov és Putyin elvtársak szeretnék.
Burg_kastL71-C
2026. március 25. 22:05 Szerkesztve
A mediántól a tiszások kapnak egy kitöltött hamis választási lottóötös szelvényt és csodálkoznak, hogy nem tudják beváltani. El lesznek hajtva a kasszától.
