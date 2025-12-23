Ft
zelenszkij ukrán fegyveres erők orosz-ukrán háború

Súlyos veszteség érte Ukrajnát: Zelenszkij csapatait még az ünnepek előtt ki kellett vonni a kulcsfontosságú területről

2025. december 23. 17:26

Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának tájékoztatása szerint az orosz erők jelentős fölényben vannak élőerőben és haditechnikában is.

2025. december 23. 17:26
null

Az ukrán védelmi erők visszavonultak a Donyeck megyei Szeverszk településről – írta az Unian az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának közleményére hivatkozva.

A tájékoztatás szerint a város környékén rendkívül intenzív harcok folynak, miközben az orosz erők jelentős fölényben vannak élőerőben és haditechnikában is.

A vezérkar hangsúlyozta: a visszavonulás célja az ukrán katonák életének megóvása és az egységek harcképességének megőrzése volt.

Ugyanakkor a vezérkar szerint Szeverszk továbbra is az ukrán erők tűzellenőrzése alatt áll. A városban tartózkodó orosz egységeket folyamatos csapások érik, logisztikai útvonalaikat igyekeznek elvágni, és az ellenséges alakulatokat blokkolják annak érdekében, hogy megakadályozzák további előrenyomulásukat.

Eközben újabb feszültségek alakultak ki Ukrajna északi részén is.

Nemrég mintegy száz orosz katona hatolt be a Szumi megyében található Hrabovszke faluba. Viktor Tregubov, az Egyesített Erők csoportjának szóvivője szerint az orosz erők a település déli részén próbálják megvetni a lábukat, azonban az ukrán egységek folyamatosan igyekeznek kiszorítani őket onnan.

A frontvonal más szakaszain is fokozódik a nyomás. A Pokrovszki irányban az orosz hadsereg jelentős élőerőt halmozott fel, a támadások pedig elsősorban kisebb gyalogos rohamcsoportokkal zajlanak.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

masikhozzaszolo
2025. december 23. 19:16
/Eközben újabb feszültségek alakultak ki Ukrajna északi részén is./ Akkor mégis van áram. Ha van feszültség! Hogy milyen találékonyak!
templar62
2025. december 23. 19:04
Dollár , Dollár Űber Allles ......
OneiroNauta
2025. december 23. 18:24
Ők így győznek.
nemecsek-3
2025. december 23. 18:05
Stratégiai visszavonulás amit győzelem fog követni
