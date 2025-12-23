Megrázó dokumentumfilm készült: míg Ukrajnában dolgozik a vérszivattyú, addig az elit gyermekei a francia Riviérán buliznak
Ábrahám Róbert és alkotótársai filmjükben bemutatják az ukrajnai háborúhoz vezető utat, és a kétarcú valóságot is.
Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának tájékoztatása szerint az orosz erők jelentős fölényben vannak élőerőben és haditechnikában is.
Az ukrán védelmi erők visszavonultak a Donyeck megyei Szeverszk településről – írta az Unian az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának közleményére hivatkozva.
A tájékoztatás szerint a város környékén rendkívül intenzív harcok folynak, miközben az orosz erők jelentős fölényben vannak élőerőben és haditechnikában is.
A vezérkar hangsúlyozta: a visszavonulás célja az ukrán katonák életének megóvása és az egységek harcképességének megőrzése volt.
Ugyanakkor a vezérkar szerint Szeverszk továbbra is az ukrán erők tűzellenőrzése alatt áll. A városban tartózkodó orosz egységeket folyamatos csapások érik, logisztikai útvonalaikat igyekeznek elvágni, és az ellenséges alakulatokat blokkolják annak érdekében, hogy megakadályozzák további előrenyomulásukat.
Eközben újabb feszültségek alakultak ki Ukrajna északi részén is.
Nemrég mintegy száz orosz katona hatolt be a Szumi megyében található Hrabovszke faluba. Viktor Tregubov, az Egyesített Erők csoportjának szóvivője szerint az orosz erők a település déli részén próbálják megvetni a lábukat, azonban az ukrán egységek folyamatosan igyekeznek kiszorítani őket onnan.
A frontvonal más szakaszain is fokozódik a nyomás. A Pokrovszki irányban az orosz hadsereg jelentős élőerőt halmozott fel, a támadások pedig elsősorban kisebb gyalogos rohamcsoportokkal zajlanak.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP