Súlyos veszteség érte Ukrajnát: Zelenszkij csapatait még az ünnepek előtt ki kellett vonni a kulcsfontosságú területről

A vezérkar hangsúlyozta: a visszavonulás célja az ukrán katonák életének megóvása és az egységek harcképességének megőrzése volt.

Ugyanakkor a vezérkar szerint Szeverszk továbbra is az ukrán erők tűzellenőrzése alatt áll. A városban tartózkodó orosz egységeket folyamatos csapások érik, logisztikai útvonalaikat igyekeznek elvágni, és az ellenséges alakulatokat blokkolják annak érdekében, hogy megakadályozzák további előrenyomulásukat.