„Ha ez nem motiválja a játékosokat, akkor semmi” – Robbie Keane titokzatos üzenetet küldött Azerbajdzsánba a Fradi veresége után

A szünetben még vezetett, de végül 3–1-re kikapott a Ferencváros labdarúgócsapata a Qarabagtól a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörének első mérkőzésén, így nagyon nehéz helyzetbe került a főtáblára jutásért kiírt párharcban. Az RTL riportere a találkozót követően először azt kérdezte meg Robbie Keane-től, a zöld-fehérek vezetőedzőjétől, hogy mit mondott a játékosainak az öltözőben a fájó vereség után.

Robbie Keane-nek bántja a szemét, hogy a Qarabag játékosai – szerinte – már a továbbjutást ünnepelték a Ferencváros otthonában elért győzelem után (Fotó: fradi.hu)

Azt, hogy nézzék meg az ellenfelet, hogyan ünnepelnek, ők már azt hiszik, hogy továbbjutottak. Ezeket a képeket véssék a fejükbe. Ha ez nem motiválja őket, akkor semmi

– felelte az ír szakember, aki a meccs utáni hivatalos sajtótájékoztatón is megemlítette, reményt ad nekik, hogy az ellenfél látszólag már nyeregben érzi magát. „A fociban mindig tud olyan történni, hogy ott kapunk ütéseket, ahol a legjobban fáj” – jegyezte meg titokzatosan és sikerre éhesen Keane.

Az FTC trénere magáról a meccsről így nyilatkozott: „Nem mondanám, hogy teljesen irányításunk alatt tartottuk az első félidőt, mert az ellenfélnél volt többet a labda, de összességében jól ment a játék. Ötvös Bence kidőlése óriási veszteség volt, sokkal jobban akartuk kontrollálni a középpályát. A futballban nagyon apró hibák számíthatnak. Nekünk is bőven megvoltak az esélyeink, említhetném Lenny (Joseph), Pesics és Levi helyzetét, de mi kihagytuk a lehetőségeinket, ők pedig berúgták azokat.”

Gurban Gurbanov a kétgólos előny ellenére óva inti játékosait az elbizakodottságtól (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

A Qarabagot tizenhét éve – 2008 óta – irányító Gurban Gurbanov ellentmondott Keane-nek, ő ugyanis nem gondolja úgy, hogy már zsebben éreznék a továbbjutást, sőt óva is inti ettől a játékosait.

„Előnyt szereztünk, de az eredmény nem téveszthet meg minket. Bakuban koncentráltabban és figyelmesebben kell játszanunk, mert a Ferencvárosnál vannak olyan játékosok, akik a semmiből is képesek gólt rúgni. Nagyszerű hangulat uralkodott a stadionban, amiért külön köszönet jár a hazai drukkereknek, de a mi szurkolóinknak is szeretném megköszönni, hogy nem hagytak minket magunkra. A második félidőben több kockázatot vállaltunk, mert vesztésre álltunk. A játékosokkal szemben az az első számú követelményem, hogy mindig a legjobbjukat hozzák és megpróbáljanak gólokat szerezni. Nem engedhetünk ki, mert olyan csapattal állunk szemben, melynek a vezetőedzője utál veszíteni” – mondta a Qarabag trénere.

Varga Barnabás: A visszavágón mindent felteszünk egy lapra A Ferencváros gólszerzője, Varga Barnabás azt mondta a meccs után az RTL-nek, hogy nem lefutott még a párharc, és a visszavágón mindent megtesznek majd, hogy kétgólos hátrányból felállva is kiharcolják a továbbjutást. „Nehéz most mit mondani, természetesen csalódottak vagyunk a kétgólos vereség miatt, de nyilván nem adjuk fel, van még egy mérkőzés. Sokkal jobban kell játszanunk a második meccsen, változtatnunk kell, és meg kell mutatnunk, hogy nekünk van ott a helyünk a BL-ben. A visszavágón mindent felteszünk egy lapra, bármi lehet még, kétgólos hátrány nem a világ vége” – nyilatkozta az FTC csatára.

Varga Barnabás fantasztikus góljával a szünetben még a Ferencváros vezetett (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A Ferencváros megint megtanulhatta a leckét

Az azeri sajtó büszkén számolt be a Qarabag (újabb) budapesti sikeréről, és fél lábbal már a Bajnokok Ligája főtábláján látja az előző idényben az Európa-liga alapszakaszának utolsó helyén végző csapatot.

„A Qarabag pompás győzelmet aratott Magyarországon” – írja meccsösszefoglalójának címében a QOL című portál, amely szerint az azeri bajnok nagyon „határozottan és elszántan” játszott a Groupama Arénában.

– írja meccsösszefoglalójának címében a QOL című portál, amely szerint az azeri bajnok nagyon „határozottan és elszántan” játszott a Groupama Arénában. „A Qarabag ismét meghódította Budapestet, és egy lépéssel közelebb került a Bajnokok Ligájához” – tudósított a mérkőzésről az azerisport.com.

– tudósított a mérkőzésről az azerisport.com. „A Qarabag eszébe juttatta a Ferencvárosnak a három évvel ezelőtti leckét” – írja a fanat.az, utalva a két csapat 2022. augusztus 9-én játszott meccsére, amelyet az azeri gárda ugyanúgy 3–1-re nyert meg a magyar fővárosban, mint a felek mostani találkozóját.

– írja a fanat.az, utalva a két csapat 2022. augusztus 9-én játszott meccsére, amelyet az azeri gárda ugyanúgy 3–1-re nyert meg a magyar fővárosban, mint a felek mostani találkozóját. „A Qarabag félúton Budapesten kinyitotta a kaput a BL ligaszakaszába” – olvasható a sportinfo.az tudósításának címében.

A párharc visszavágóját jövő szerdán (augusztus 27.) magyar idő szerint 18.45 órától rendezik Bakuban. Ha a Ferencváros nem tudja megfordítani a csatát, akkor a második számú nemzetközi kupában, az Európa-ligában szerepelhet az ősszel.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

