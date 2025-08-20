Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Robbie Keane Qarabag Varga Barnabás Bajnokok Ligája Ferencváros Azerbajdzsán BL-selejtező FTC

„Ha ez nem motiválja a játékosokat, akkor semmi” – Robbie Keane titokzatos üzenetet küldött Azerbajdzsánba a Fradi veresége után

2025. augusztus 20. 05:50

Az azeri sajtó azt írja, a Qarabag emlékeztette a Ferencvárost a három évvel ezelőtti leckére. Robbie Keane-t nagyon motiválja, hogy – megítélése szerint – az ellenfél játékosai már a továbbjutást ünnepelték.

2025. augusztus 20. 05:50
null
Murányi Domonkos

A szünetben még vezetett, de végül 3–1-re kikapott a Ferencváros labdarúgócsapata a Qarabagtól a Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörének első mérkőzésén, így nagyon nehéz helyzetbe került a főtáblára jutásért kiírt párharcban. Az RTL riportere a találkozót követően először azt kérdezte meg Robbie Keane-től, a zöld-fehérek vezetőedzőjétől, hogy mit mondott a játékosainak az öltözőben a fájó vereség után.

Ferencváros
Robbie Keane-nek bántja a szemét, hogy a Qarabag játékosai – szerinte – már a továbbjutást ünnepelték a Ferencváros otthonában elért győzelem után (Fotó: fradi.hu)

Azt, hogy nézzék meg az ellenfelet, hogyan ünnepelnek, ők már azt hiszik, hogy továbbjutottak. Ezeket a képeket véssék a fejükbe. Ha ez nem motiválja őket, akkor semmi

– felelte az ír szakember, aki a meccs utáni hivatalos sajtótájékoztatón is megemlítette, reményt ad nekik, hogy az ellenfél látszólag már nyeregben érzi magát. „A fociban mindig tud olyan történni, hogy ott kapunk ütéseket, ahol a legjobban fáj” – jegyezte meg titokzatosan és sikerre éhesen Keane.

Az FTC trénere magáról a meccsről így nyilatkozott: „Nem mondanám, hogy teljesen irányításunk alatt tartottuk az első félidőt, mert az ellenfélnél volt többet a labda, de összességében jól ment a játék. Ötvös Bence kidőlése óriási veszteség volt, sokkal jobban akartuk kontrollálni a középpályát. A futballban nagyon apró hibák számíthatnak. Nekünk is bőven megvoltak az esélyeink, említhetném Lenny (Joseph), Pesics és Levi helyzetét, de mi kihagytuk a lehetőségeinket, ők pedig berúgták azokat.”

Gurban Gurbanov a kétgólos előny ellenére óva inti játékosait az elbizakodottságtól (Fotó: MTI / Hegedüs Róbert)

A Qarabagot tizenhét éve – 2008 óta – irányító Gurban Gurbanov ellentmondott Keane-nek, ő ugyanis nem gondolja úgy, hogy már zsebben éreznék a továbbjutást, sőt óva is inti ettől a játékosait.

„Előnyt szereztünk, de az eredmény nem téveszthet meg minket. Bakuban koncentráltabban és figyelmesebben kell játszanunk, mert a Ferencvárosnál vannak olyan játékosok, akik a semmiből is képesek gólt rúgni. Nagyszerű hangulat uralkodott a stadionban, amiért külön köszönet jár a hazai drukkereknek, de a mi szurkolóinknak is szeretném megköszönni, hogy nem hagytak minket magunkra. A második félidőben több kockázatot vállaltunk, mert vesztésre álltunk. A játékosokkal szemben az az első számú követelményem, hogy mindig a legjobbjukat hozzák és megpróbáljanak gólokat szerezni. Nem engedhetünk ki, mert olyan csapattal állunk szemben, melynek a vezetőedzője utál veszíteni” – mondta a Qarabag trénere.

Varga Barnabás: A visszavágón mindent felteszünk egy lapra

A Ferencváros gólszerzője, Varga Barnabás azt mondta a meccs után az RTL-nek, hogy nem lefutott még a párharc, és a visszavágón mindent megtesznek majd, hogy kétgólos hátrányból felállva is kiharcolják a továbbjutást.

„Nehéz most mit mondani, természetesen csalódottak vagyunk a kétgólos vereség miatt, de nyilván nem adjuk fel, van még egy mérkőzés. Sokkal jobban kell játszanunk a második meccsen, változtatnunk kell, és meg kell mutatnunk, hogy nekünk van ott a helyünk a BL-ben. A visszavágón mindent felteszünk egy lapra, bármi lehet még, kétgólos hátrány nem a világ vége” – nyilatkozta az FTC csatára.

 

VARGA Barnabás
Varga Barnabás fantasztikus góljával a szünetben még a Ferencváros vezetett (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A Ferencváros megint megtanulhatta a leckét

Az azeri sajtó büszkén számolt be a Qarabag (újabb) budapesti sikeréről, és fél lábbal már a Bajnokok Ligája főtábláján látja az előző idényben az Európa-liga alapszakaszának utolsó helyén végző csapatot.

  • „A Qarabag pompás győzelmet aratott Magyarországon” – írja meccsösszefoglalójának címében a QOL című portál, amely szerint az azeri bajnok nagyon „határozottan és elszántan” játszott a Groupama Arénában. 
  • „A Qarabag ismét meghódította Budapestet, és egy lépéssel közelebb került a Bajnokok Ligájához” – tudósított a mérkőzésről az azerisport.com.
  • „A Qarabag eszébe juttatta a Ferencvárosnak a három évvel ezelőtti leckét” – írja a fanat.az, utalva a két csapat 2022. augusztus 9-én játszott meccsére, amelyet az azeri gárda ugyanúgy 3–1-re nyert meg a magyar fővárosban, mint a felek mostani találkozóját. 
  • „A Qarabag félúton Budapesten kinyitotta a kaput a BL ligaszakaszába” – olvasható a sportinfo.az tudósításának címében.

A párharc visszavágóját jövő szerdán (augusztus 27.) magyar idő szerint 18.45 órától rendezik Bakuban. Ha a Ferencváros nem tudja megfordítani a csatát, akkor a második számú nemzetközi kupában, az Európa-ligában szerepelhet az ősszel.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

A mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. augusztus 20. 07:33
Ha egy félidő alatt tudtunk hármat kapni, akkor 90 perc alatt tudunk kettőt rúgni legalább egy hosszabbításhoz. Ha odakinn mi rúgjuk az elsőt, akkor kinyílik a buli, ha mi kapjuk, akkor be is csukódott. Amúgy egyik csapat sem lenne a BL-ben továbbjutó, szép hely ugyan sok pénzel, de gyengébb csapatoknak ott méretes zakót osztanak. Ha marad Keane az edző, akkor jövőre még erősödve, még jobban összecsiszolva lehet újra próbálkozni.
Válasz erre
0
0
grenki-2
2025. augusztus 20. 06:57
"nézzék meg az ellenfelet, hogyan ünnepelnek, ők már azt hiszik, hogy továbbjutottak. Ezeket a képeket véssék a fejükbe. Ha ez nem motiválja őket, akkor semmi" Ezzel teljesen egyetértek....
Válasz erre
0
0
you-brought-2-too-many
2025. augusztus 20. 06:52
Igaza van, nem a világ vége. A bl-be jutás vége.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!