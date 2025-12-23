Földbe áll az USA zöldpiaca?

Sokan a keleti piacokban látják a megoldást, de ez a zöldipar terén csak részben igaz. Kínának ugyanis saját, globálisan vezető zöldipari szektora van, ahová az EU-s gazdaság szereplői aligha fognak érdemi mennyiségben zöldtechnológiákat exportálni. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint – amennyiben az EU fenntartja vagy növeli is a zöldvédővámjait – kínai vállalatok telepíthetnek összeszerelő üzemeket Európába, ami inkább a helyi cégek versenyhátrányát növeli Nyugaton, nem pedig előnyöket teremt. Igaz, a kelet-közép-európai régió e trendnek már most is nyertese, ám ez nem mondható el a nyugat-európai iparról.

A zöldipar és az ESG-kötvények gondjai

Az USA-nak azonban nemcsak a termékpiaca esik ki, hanem a zöldpénzügyi ökoszisztéma is sérül, mivel szövetségi stratégia és támogatások nélkül az amerikai zöldenergia-szektor lejtmenetbe kerül. Hiába drágulnak vagy szorulnak ki az országból a kínai zöldipari termékek és szolgáltatások a védővámok miatt, ha közben a kereslet érdemben összecsuklik, akkor

az EU-s zöldtermékek, például az elektromos autók, a szélturbinák, a hálózati eszközök sem lesznek eladhatók az USA-ban a korábban remélt mennyiségben.

Ehhez jön a zöldfinanszírozás, például a vállalati ESG-kötvénypiac zsugorodása. Mindez azt jelenti, hogy az európai cégek számára nemcsak a termékexport, hanem a befektetési és finanszírozási lehetőségek is beszűkülnek.