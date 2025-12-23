Trump az Epstein-aktákban: Itt vannak a legfrissebb részletek

A most nyilvánosságra került aktákban Donald Trump amerikai elnök neve több száz alkalommal szerepel, ugyanakkor ezek túlnyomó többsége újságkivágás, amely ben említik az Epsteinnel egykor baráti viszonyt ápoló elnököt. Nagyon kevés olyan anyag van csak, amely kifejezetten kapcsolatba hozná az elnököt Epsteinnel. Ezek közül kiemelkedik egy 2020-as email, melyet egy manhattani szövetségi ügyész írt kollégáinak azzal kapcsolatban, hogy Trump neve többször is felbukkant Epstein magánrepülőgépének repülési naplóiban.

Az emailben azt írja, hogy az elnök „a korábban jelzettnél (vagy korábbi tudásunknál) sokkal több alkalommal” járt Epstein gépén, 1993-1996 között minimum nyolc ízben.

A dokumentumok között van Epstein végrendelete is, melynek különböző változataiból kiderül: vezető Wall Street-i topmenedzserek, illetve Larry Summers korábbi pénzügyminiszter is sáfárkodtak különböző összetételben Epstein hagyatékával.

Pikáns az a levél is, melyben egy „A” néven levelező és állítólag a balmorali brit királyi rezidencián tartózkodó illető arról kérdezi Ghislaine Maxwellt, Epstein tettestársát,

hogy „találtál-e nekem új illetlen barátokat.”