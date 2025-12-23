Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
new york times szexuális ragadozó jeffrey epstein donald trump

Trump az Epstein-aktákban: Itt vannak a legfrissebb részletek

2025. december 23. 19:50

Újabb dokumentumokat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány a legendás szexuális ragadozó aktáiból, melyekben az elnök neve is előkerül.

2025. december 23. 19:50
null

Folyamatosan hozza nyilvánosságra az amerikai igazságügyi minisztérium a börtönben – vitatott módon – öngyilkosságban elhunyt üzletember és elítélt szexuális ragadozó, Jeffrey Epstein aktáit. A dokumentumok feldolgozása már zajlik, a papírokból a New York Times szemezgetett.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Péntek óta körülbelül 130 ezer oldalnyi dokumentum látott napvilágot, egyedül hétfőn harmincezer új oldal érkezett.

A minisztériumban körülbelül egymillió dokumentumot vizsgálnak át éppen, hogy az áldozatok érzékeny személyes adatait a nyilvánosságra hozatal előtt kiszerkesszék belőle.

A most nyilvánosságra került aktákban Donald Trump amerikai elnök neve több száz alkalommal szerepel, ugyanakkor ezek túlnyomó többsége újságkivágás, amely ben említik az Epsteinnel egykor baráti viszonyt ápoló elnököt. Nagyon kevés olyan anyag van csak, amely kifejezetten kapcsolatba hozná az elnököt Epsteinnel. Ezek közül kiemelkedik egy 2020-as email, melyet egy manhattani szövetségi ügyész írt kollégáinak azzal kapcsolatban, hogy Trump neve többször is felbukkant Epstein magánrepülőgépének repülési naplóiban.

Az emailben azt írja, hogy az elnök „a korábban jelzettnél (vagy korábbi tudásunknál) sokkal több alkalommal” járt Epstein gépén, 1993-1996 között minimum nyolc ízben.

A dokumentumok között van Epstein végrendelete is, melynek különböző változataiból kiderül: vezető Wall Street-i topmenedzserek, illetve Larry Summers korábbi pénzügyminiszter is sáfárkodtak különböző összetételben Epstein hagyatékával.

Pikáns az a levél is, melyben egy „A” néven levelező és állítólag a balmorali brit királyi rezidencián tartózkodó illető arról kérdezi Ghislaine Maxwellt, Epstein tettestársát,

hogy „találtál-e nekem új illetlen barátokat.”

Az „A” itt feltehetően Andrást, a királyi család tagját takarhatta, akit már számos alkalommal említettek az ügyben és emiatt hercegi címét is elvették tőle

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: X

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csalodtamafideszben
2025. december 23. 21:55
Minden második fényképen ott vigyorog ez a vén kéjenc. De amúgy semmi köze hozzá, á, nem!
Válasz erre
0
0
iurbanyi
2025. december 23. 21:16
New York Times egy baloldali szennylappá degradálta magát.. mindenki tudja.
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
2025. december 23. 21:02
Fújják a liberók a lufit, de lukas. Trump tudta, úgy kell kifogni a szelet vitorlájukból, hogy mindent nyilvánosságra hozat.
Válasz erre
2
0
tasijani22000
•••
2025. december 23. 20:43 Szerkesztve
És a Face the Nation beszélő fejének mi IS van a hátterében? youtube.com/watch?v=_AigUn8qTzo Na mi? Na mi? Na mi? ny1.com/nyc/all-boroughs/news-all-day/2025/09/12/questions-over-security-grow-after-kirk-assassination
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!