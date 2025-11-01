Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
András herceg II Erzsébet Diana hercegnő Károly király

Hercegből közember: András herceg szégyenteljes bukása csak előkép, hogy mi várhat a királyi családra

2025. november 01. 19:02

Megtörtént az elképzelhetlen: Károly király a növekvő botrányok hatására megfosztotta minden címétől öccsét, aki mostantól nem herceg, hanem szimplán Windsor Mountbatten András.

2025. november 01. 19:02
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Talán Diana és Károly válása óta nem került sor olyan botrányra a brit királyi családban, mint ami a héten rázta meg az intézményt. Csütörtökön egy adminisztratív változtatás történt, de csak pénteken robbant be a brit köztudatba, hogy Károly király megfosztotta öccsét címeitől és kitüntetéseitől. Ezen felül arra kényszerítette, hogy hagyja el fényűző windsori britokát, és költözzön át a bátyja norfolki kastélyához tartozó ingatlanba, amelynek költségeit a királyi család fogja állni. A BBC arról számolt be, hogy a rangfosztás ellenére Keir Starmer miniszterelnök közölte, hogy nem tervezi olyan törvény elfogadását, amely hivatalosan eltávolítaná Andrást az öröklési sorrendből. 

II. Erzsébet gyermekei: Károly király, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd herceg. Fotó: Owen Humphreys / POOL / AFP

Ha valaki a napokban brit napilapot vett a kezébe, vagy rápillantott az angol híroldalakra, biztosan szembe jött vele, hogy Károly király megfosztotta címeitől saját öccsét, II. Erzsébet kedvencét, akit a királynő élete során igyekezett elfedezni. A címlapok nagy betűkkel hirdették: „András nem herceg többé.”

Ha valaki szerette volna tudni, hogyan néz ki egy 21. századi száműzetés, hát valahogy így.

András herceg fiatalkora óta botrányos életmódot folytatott, amire azonban évtizedeken át megértéssel tekintett a brit közélet és a „Randy Andy” (magyarul kanos vagy kacér) gúnynevet ragasztotta rá. Azonban, amit fiatalkorában elnéztek neki, az az idő múlásával egyre népszerűtlenebbé tette. A kicsapongásai még valószínűleg nem vezettek volna ahhoz, hogy megfosszák a címeitől, hanem az Epstein-botrány volt az, amely végül elindította a mostani bukáshoz vezető folyamatot. 

Ezt is ajánljuk a témában

Egy leleplező könyv következményei

András herceg közismert volt Jeffrey Epstein amerikai pénzemberrel és elítélt szexuális bűnözővel ápolt barátságáról. Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk: András herceg már a 90-es évekeben gyakori vendége volt Epstein partijainak, és volt felesége még a botrány kitörése előtt nyíltan beszélt arról, hogy Epstein segített neki, hogy ki tudja fizetni egy nagyobb adósságát. Mindez már a 2019-es Epstein-botrány, majd a pénzember öngyilkossága után is felszínre jött, de nemrég újra betört a köztudatba, mikor augusztusban megjelent Andrew Lownie Andrásról és feleségéről írt életrajza. A könyv bombaként robbant, és emlékeztette a briteket, hogy András ugyan háttérbe lett tolva a 2019 után, de ennek ellenére ugyanúgy élvezi a monarchia privilégiumait, és láthatóan vissza akart térni abban bízva, hogy már leült a botrány. A súlyos betegségben szenvedő Károly király az elmúlt évben gyakran hiányzott fontos eseményekről, ezért az öccse a brit királyi tudósítók beszámolói szerint abban bízott, hogy helyettesítheti. 

Lownie könyve nem volt elég a bukáshoz, a végső lökést Virginia Giuffre posztumusz életrajzi könyve jelentette. 

Giuffre 1999-ben tizenötévesen került Jeffrey Epstein alkalmazába, aki megtévesztette azzal, hogy „masszőrnek” vette fel, majd bántalmazta és kiszervezte őt befolyásos férfiaknak. A vád szerint egy ilyen férfi volt András herceg is, aki azonban mindig tagadta, hogy bármilyen kapcsolata lett volna a lánnyal, annak ellenére, hogy még egy közös fotó is készült róluk. 2022-ben már jelentős összeget fizetett Giuffre-nek. A nő ugyan ellentmondásos volt, mivel több vádja alaptalannak bizonyult, azonban Andrással kapcsolatos állításai megalapozottnak tűntek, különös tekintettel a közös fotóra. 

Mi történik most? 

Milyen lesz az élete az ex-hercegnek közemberként? A Buckingham Palota egyik korábbi dolgozója a Telegraphnak azt nyilatkozta, hogy nem lesz könnyű Andrásnak együtt élnie az őt ért megalaztatással. Ahogy fogalmazott: az év nagy részében Andrásnak csak a mezőgazdasági munkások, a háztartási személyzet és a szél lesz a társasága. 

„Magányos élet vár rá”

 – mondta a forrás, aki eltöltött egy kis időt Sandringhamben. „Ez egy működő farm, tehát mindig vannak emberek a közelben, de ők csak alkalmazottak, és ő nem éppen arról híres, hogy barátságos lenne a szolgákkal.”

András bukása korábbi feleségére és családjára is kihat: Sarah Ferguson, aki szintén botrányt botrányra halmozott az évek során, most kénytelen lesz kiköltözni a királyi birtokról, és végleg elveszti a kapcsot, amivel hozzákötötte magát a családhoz. A házaspár lányai Beatrix és Eugénia megtarthatják a címeiket, de kérdés mennyire tudnak távolságot tartani a botránytól. 

A britek boldogan szabadulnak meg „Randy Andytől”

A brit lakosság nagy arányban támogatja Károly király döntését, bár sokan úgy látják ezt előbb is megléphette volna. 

A YouGov pénteki felmérése szerint a válaszadók 79 százaléka támogatta a döntést, 6 százalék ellenezte, 15 százalék pedig nem tudott véleményt formálni.

A felmérés azt is megállapította, hogy 58 százalék szerint a királyi család „túl lassan” reagált András és Jeffrey Epstein kapcsolatáról szóló leleplezésekre.
Csak 28 százalék szerint reagáltak „megfelelő sebességgel”, 3 százalék szerint pedig „túl gyorsan”.

A poltika is kivette a részét és egyre több képviselő követeli az egykori herceg még megmaradt sok esetben jelképes pozícióinak elvételét. Mivel az általános közhangulat András ellen van, ezért a poltikusok is igyekeznek felugrani a szekérre. Az öröklésből való elmozdítás azonban szinte biztosan elmarad, mert ahhoz a parlamentet, de még a kanadai és ausztrál törvényhozást is be kellene vonni, és egy elhúzódó folyamat árhatna a monarchiának. 

Andrást mostantól a brit lapok nem említhetik hercegként, hanem a köznevén: „Mr. Mountbatten Windsornak” fogják hívni. 

Bár Károly király döntése általános támogatást élvez, azonban mégis egy olyan precedenst teremt, ami kihathat a királyi család jövőjére. Kiderült ugyanis, hogy egy herceget ki lehet rúgni. András még egy olyan világban nőtt fel, ahol viselkedése népszerűséget hozott neki, mire megőszült „számüzetéshez” vezetett. Az egész botrány mutatja, hogy II. Erzsébet személye valójában csak eltakarta a romlást, de nem akadályozta azt, és a halála óta már nincs semmi, ami elfedezze a család szerep és értékvesztését. Hogy ezt meddig élheti túl a brit monarchia arra lassan érdemes lehet fogadásokat kötni.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2025. november 01. 20:27
Még az angolok fintorognak észak-koreán?
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. november 01. 20:03
Zéró gyakorlati jelentősége van annak, hogy ki van a brit trónöröklési lista jó sokadik helyén. Persze jobb a magyar módszer, ahol nincsen trónörökös, a királyt úgy választják. Az kivédi az ilyen botrányos trónörökösöket.
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2025. november 01. 20:02
Erzsi néni szerette volna fedeztetni Andrist, de soha nem jött össze.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. november 01. 19:55
"akit a királynő élete során igyekezett elfedezni." Mit igyekezett? Ez a szerző sem magyar?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!