Hercegből közember: András herceg szégyenteljes bukása csak előkép, hogy mi várhat a királyi családra

Válságban a brit királyi család – újabb botrány veszélyezteti a koronát
A legújabb botránykönyv nem csak leleplezi András herceg piszkos ügyeit, hanem arra is rámutat, miként védelmezi őt a palota.
Megtörtént az elképzelhetlen: Károly király a növekvő botrányok hatására megfosztotta minden címétől öccsét, aki mostantól nem herceg, hanem szimplán Windsor Mountbatten András.
Talán Diana és Károly válása óta nem került sor olyan botrányra a brit királyi családban, mint ami a héten rázta meg az intézményt. Csütörtökön egy adminisztratív változtatás történt, de csak pénteken robbant be a brit köztudatba, hogy Károly király megfosztotta öccsét címeitől és kitüntetéseitől. Ezen felül arra kényszerítette, hogy hagyja el fényűző windsori britokát, és költözzön át a bátyja norfolki kastélyához tartozó ingatlanba, amelynek költségeit a királyi család fogja állni. A BBC arról számolt be, hogy a rangfosztás ellenére Keir Starmer miniszterelnök közölte, hogy nem tervezi olyan törvény elfogadását, amely hivatalosan eltávolítaná Andrást az öröklési sorrendből.
Ha valaki a napokban brit napilapot vett a kezébe, vagy rápillantott az angol híroldalakra, biztosan szembe jött vele, hogy Károly király megfosztotta címeitől saját öccsét, II. Erzsébet kedvencét, akit a királynő élete során igyekezett elfedezni. A címlapok nagy betűkkel hirdették: „András nem herceg többé.”
Ha valaki szerette volna tudni, hogyan néz ki egy 21. századi száműzetés, hát valahogy így.
András herceg fiatalkora óta botrányos életmódot folytatott, amire azonban évtizedeken át megértéssel tekintett a brit közélet és a „Randy Andy” (magyarul kanos vagy kacér) gúnynevet ragasztotta rá. Azonban, amit fiatalkorában elnéztek neki, az az idő múlásával egyre népszerűtlenebbé tette. A kicsapongásai még valószínűleg nem vezettek volna ahhoz, hogy megfosszák a címeitől, hanem az Epstein-botrány volt az, amely végül elindította a mostani bukáshoz vezető folyamatot.
András herceg közismert volt Jeffrey Epstein amerikai pénzemberrel és elítélt szexuális bűnözővel ápolt barátságáról. Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk: András herceg már a 90-es évekeben gyakori vendége volt Epstein partijainak, és volt felesége még a botrány kitörése előtt nyíltan beszélt arról, hogy Epstein segített neki, hogy ki tudja fizetni egy nagyobb adósságát. Mindez már a 2019-es Epstein-botrány, majd a pénzember öngyilkossága után is felszínre jött, de nemrég újra betört a köztudatba, mikor augusztusban megjelent Andrew Lownie Andrásról és feleségéről írt életrajza. A könyv bombaként robbant, és emlékeztette a briteket, hogy András ugyan háttérbe lett tolva a 2019 után, de ennek ellenére ugyanúgy élvezi a monarchia privilégiumait, és láthatóan vissza akart térni abban bízva, hogy már leült a botrány. A súlyos betegségben szenvedő Károly király az elmúlt évben gyakran hiányzott fontos eseményekről, ezért az öccse a brit királyi tudósítók beszámolói szerint abban bízott, hogy helyettesítheti.
Lownie könyve nem volt elég a bukáshoz, a végső lökést Virginia Giuffre posztumusz életrajzi könyve jelentette.
Giuffre 1999-ben tizenötévesen került Jeffrey Epstein alkalmazába, aki megtévesztette azzal, hogy „masszőrnek” vette fel, majd bántalmazta és kiszervezte őt befolyásos férfiaknak. A vád szerint egy ilyen férfi volt András herceg is, aki azonban mindig tagadta, hogy bármilyen kapcsolata lett volna a lánnyal, annak ellenére, hogy még egy közös fotó is készült róluk. 2022-ben már jelentős összeget fizetett Giuffre-nek. A nő ugyan ellentmondásos volt, mivel több vádja alaptalannak bizonyult, azonban Andrással kapcsolatos állításai megalapozottnak tűntek, különös tekintettel a közös fotóra.
Milyen lesz az élete az ex-hercegnek közemberként? A Buckingham Palota egyik korábbi dolgozója a Telegraphnak azt nyilatkozta, hogy nem lesz könnyű Andrásnak együtt élnie az őt ért megalaztatással. Ahogy fogalmazott: az év nagy részében Andrásnak csak a mezőgazdasági munkások, a háztartási személyzet és a szél lesz a társasága.
„Magányos élet vár rá”
– mondta a forrás, aki eltöltött egy kis időt Sandringhamben. „Ez egy működő farm, tehát mindig vannak emberek a közelben, de ők csak alkalmazottak, és ő nem éppen arról híres, hogy barátságos lenne a szolgákkal.”
András bukása korábbi feleségére és családjára is kihat: Sarah Ferguson, aki szintén botrányt botrányra halmozott az évek során, most kénytelen lesz kiköltözni a királyi birtokról, és végleg elveszti a kapcsot, amivel hozzákötötte magát a családhoz. A házaspár lányai Beatrix és Eugénia megtarthatják a címeiket, de kérdés mennyire tudnak távolságot tartani a botránytól.
A brit lakosság nagy arányban támogatja Károly király döntését, bár sokan úgy látják ezt előbb is megléphette volna.
A YouGov pénteki felmérése szerint a válaszadók 79 százaléka támogatta a döntést, 6 százalék ellenezte, 15 százalék pedig nem tudott véleményt formálni.
A felmérés azt is megállapította, hogy 58 százalék szerint a királyi család „túl lassan” reagált András és Jeffrey Epstein kapcsolatáról szóló leleplezésekre.
Csak 28 százalék szerint reagáltak „megfelelő sebességgel”, 3 százalék szerint pedig „túl gyorsan”.
A poltika is kivette a részét és egyre több képviselő követeli az egykori herceg még megmaradt sok esetben jelképes pozícióinak elvételét. Mivel az általános közhangulat András ellen van, ezért a poltikusok is igyekeznek felugrani a szekérre. Az öröklésből való elmozdítás azonban szinte biztosan elmarad, mert ahhoz a parlamentet, de még a kanadai és ausztrál törvényhozást is be kellene vonni, és egy elhúzódó folyamat árhatna a monarchiának.
Andrást mostantól a brit lapok nem említhetik hercegként, hanem a köznevén: „Mr. Mountbatten Windsornak” fogják hívni.
Bár Károly király döntése általános támogatást élvez, azonban mégis egy olyan precedenst teremt, ami kihathat a királyi család jövőjére. Kiderült ugyanis, hogy egy herceget ki lehet rúgni. András még egy olyan világban nőtt fel, ahol viselkedése népszerűséget hozott neki, mire megőszült „számüzetéshez” vezetett. Az egész botrány mutatja, hogy II. Erzsébet személye valójában csak eltakarta a romlást, de nem akadályozta azt, és a halála óta már nincs semmi, ami elfedezze a család szerep és értékvesztését. Hogy ezt meddig élheti túl a brit monarchia arra lassan érdemes lehet fogadásokat kötni.
Harry herceg felesége legújabb Netflix sorozatában egy bérelt kaliforniai villában oktatja a nézőket, hogy kell pereceket rakni egy zacskóból a másikba.