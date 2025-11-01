Hercegből közember: András herceg szégyenteljes bukása csak előkép, hogy mi várhat a királyi családra

Talán Diana és Károly válása óta nem került sor olyan botrányra a brit királyi családban, mint ami a héten rázta meg az intézményt. Csütörtökön egy adminisztratív változtatás történt, de csak pénteken robbant be a brit köztudatba, hogy Károly király megfosztotta öccsét címeitől és kitüntetéseitől. Ezen felül arra kényszerítette, hogy hagyja el fényűző windsori britokát, és költözzön át a bátyja norfolki kastélyához tartozó ingatlanba, amelynek költségeit a királyi család fogja állni. A BBC arról számolt be, hogy a rangfosztás ellenére Keir Starmer miniszterelnök közölte, hogy nem tervezi olyan törvény elfogadását, amely hivatalosan eltávolítaná Andrást az öröklési sorrendből.

II. Erzsébet gyermekei: Károly király, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd herceg. Fotó: Owen Humphreys / POOL / AFP

Ha valaki a napokban brit napilapot vett a kezébe, vagy rápillantott az angol híroldalakra, biztosan szembe jött vele, hogy Károly király megfosztotta címeitől saját öccsét, II. Erzsébet kedvencét, akit a királynő élete során igyekezett elfedezni. A címlapok nagy betűkkel hirdették: „András nem herceg többé.”

Ha valaki szerette volna tudni, hogyan néz ki egy 21. századi száműzetés, hát valahogy így.

András herceg fiatalkora óta botrányos életmódot folytatott, amire azonban évtizedeken át megértéssel tekintett a brit közélet és a „Randy Andy” (magyarul kanos vagy kacér) gúnynevet ragasztotta rá. Azonban, amit fiatalkorában elnéztek neki, az az idő múlásával egyre népszerűtlenebbé tette. A kicsapongásai még valószínűleg nem vezettek volna ahhoz, hogy megfosszák a címeitől, hanem az Epstein-botrány volt az, amely végül elindította a mostani bukáshoz vezető folyamatot.