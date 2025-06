Lovagi címet kap a világhírű méhész, aki korábban labdarúgó volt

A királyi elismerések kitüntetettjeinek névsorát évente kétszer, a mindenkori uralkodó hivatalosan júniusban megünnepelt születésnapján, illetve újév előtt hirdetik ki. III. Károly november 14-én ünnepelte 76. születésnapját, de az évszázados hagyománynak megfelelően ezúttal is június közepén tartják a látványos katonai díszfelvonulással kísért születésnapi parádét, és a kitüntetési listát a jövő szombati rendezvény előtt hozzák nyilvánosságra.

Beckham 115-szörös angol válogatottság és húszévi látványos karrier után 2013-ban vonult vissza a profi futballtól.

Ő az első angol labdarúgó, aki négy ország klubszíneiben is bajnokságokat nyert: a Manchester Unitedben eltöltött évek után a Real Madridnál és az amerikai LA Galaxynál folytatta, majd a Paris Saint-Germain játékosaként fejezte be pályafutását. A lovagi cím Beckham számára is születésnapi meglepetés, hiszen hétfőn töltötte be 50. életévét.

Az egykori labdarúgósztár neve többször is felmerült a lovagi címre esélyes kitüntettek között, de eddig mindig lemaradt a listáról. A fogadóirodák 2011-ben is gyakorlatilag biztosra vették, hogy David Beckhamből lovag lesz, mivel

kulcsszerepet játszott abban, hogy London elnyerte a 2012-es nyári olimpiai játékok rendezési jogát, de végül abban az évben sem került fel a listára.

III. Károly néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő 2003-ban a Brit Birodalom Rendjének tisztje (OBE) címet adományozta neki, de ez nem lovagi rang, így nem jogosítja fel viselőjét a Sir előnév viselésére. A jövő héttől ugyanakkor Beckhamből Sir David lesz, és így felesége, Victoria Beckham, a popsztárból lett sikeres divattervező a Lady Beckham megszólításra tarthat majd igényt.

(MTI)

Nyitóképünk archív: David Beckham, a Paris Saint-Germain angol középpályása a bajnoki címet ünnepli, miután véget ért a Brest elleni mérkőzés a francia első osztályú labdarúgóbajnokságban a párizsi Parc des Princes Stadionban 2013. május 18-án. MTI/EPA/Etienne Laurent