Új szelek fújnak Nyugatról: Magyarország után Lengyelország is helyretette Ukrajnát

2025. augusztus 07. 19:06

Gyorsan lehűtötte a kedélyeket Karol Nawrocki.

2025. augusztus 07. 19:06
null

Karol Nawrocki új lengyel államfő bizonyos, elsősorban a történelmi emlékezettel összefüggő feltételekhez köti Ukrajna támogatását – jelentette ki Marcin Przydacz államtitkár, a varsói elnöki hivatal külügyi irodájának főnöke csütörtökön a közszolgálati rádióban.

Az államfői tisztségre szerdán beiktatott Karol Nawrocki külpolitikai terveit felvázolva Przydacz felidézte: az elnökválasztási kampány során Nawrocki többször szólt arról, hogy „az újbirodalmi, újgyarmati politikát folytató Oroszországgal harcoló” Ukrajna számíthat Lengyelország támogatására.

Az Oroszország iránti viszonyban „biztosan erőteljesen látható lesz a lengyel politika éle”

– fogalmazott Przydacz. Ukrajna témájában elmondta: Karol Nawrocki már beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akkor „sok jó elem” merült fel, de szóba kerültek a lengyelek számára fontos, történelmi jellegű kérdések is.

A lengyelek nem felejtenek

Az ukránoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a lengyeleknek is megvannak a maguk elvárásai, többek között az ukrajnai exhumálások témájában – utalt az államtitkár a mintegy százezer lengyel erőszakos halálával járó 1943-44-es volhíniai mészárlás áldozatait rejtő ukrajnai tömegsírok feltárására.

A tömegsírok feltárását Ukrajna 2017-ben leállította.

A lengyel fél már 26 kérvényt nyújtott be az exhumálásokra, de eddig csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozat kihantolására kapott engedélyt Kijevtől.

Mi erről nem mondunk le, sőt igyekszünk napirenden tartani a témát, próbálunk különféle eszközökkel nyomást gyakorolni”

– jelezte Przydacz, megjegyezve: a külpolitikában „teljesen természetesnek” tartja a másik fél iránti feltételek megfogalmazását.

Új narratíva

Hozzátette: míg Donald Tusk lengyel kormányfő Ukrajna „feltétlen támogatásáról beszél minden egyes vonatkozásban”, a varsói államfői hivatal álláspontja az, hogy „támogatják Ukrajnát, de bizonyos feltételeket is megszabnak”. Ukrajna egyszer az Európai Unió, az euroatlanti struktúrák részévé válhat,

de „nem feltétlenül”, először „meg kell reformálni az államot, a gazdaságot, le kell küzdeni a korrupciót”

– mondta Przydacz. Ukrajna esetleges NATO-tagságáról szólva úgy vélte: erre „jelenleg nincsenek megfelelő körülmények, geopolitikai értelemben sem, tart a háború”. Úgy látta: ha Ukrajna „bizonyos lépéseket, gesztusokat tenne Lengyelország iránt, a lengyelek többsége is valamivel kedvezőbb módon tekintene Ukrajna euroatlanti integrációjára”.

***

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

survivor
2025. augusztus 07. 20:08
Ajánlott könyv es film: Tűzzel- vassal/ Sienkievicz
survivor
2025. augusztus 07. 20:05
2 M uki dolgozott a háb. előtt POLban. Most mennyi a menekült ?🤣🤣🤣🤪🤪🤪
figyelő4322
2025. augusztus 07. 19:51
Lengyelország csak akkor lesz képes igazán szembenézni és szembeszállni a hohol lator- állam lator kormányával, amikor egy normális nemzeti kormány IS vezeti az országot. Ilyen elnökük már van. Remélhetőleg hamarosan a kormány is 'beköszönt'. A mostani koalíció már elkezdett rogyadozni...
hexahelicene
2025. augusztus 07. 19:41
Nawrockinak még - a pofázáson kívül mert tettek még nem jöttek - 1 pozitívuma van: a nője, az tényleg kurva jól néz ki.
