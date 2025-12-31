„Egy tengerrel nem rendelkező országból jutottam el idáig, ez külföldön is nagy sztori” – Weöres Szabolcs a Mandinernek

Sikerült a kemény küldetés: magyar ember szelte át az Atlanti-óceánt
Több mint 20 napig tartott az út.
Jó 30 ezer tengeri mérföldet vitorlázott idén, volt bravúros top 10-es helye, és az Atlanti-óceánt is átszelte – közben olyan isten háta mögötti helyeken végzett tudományos kutatásokat, ahol a madár se jár. A magyar földkerülő vitorlázó, Weöres Szabolcs jó úton halad a 2028-as Vendée Globe-kvalifikáció felé, és feltett szándéka a célba érés.
Tavaly ilyenkor egy álom beteljesüléseként élte meg Weöres Szabolcs a vitorlásversenyek non plus ultrájának számító Vendée Globe-indulást – nem is csoda, hiszen egykori mentora, Fa Nándor után ő lett a legendás földkerülő viadal történetének csupán második magyar szereplője. A szólóvitorlázás Mount Everestjének is becézett kőkemény erőpróbán az ember kizárólag saját magára számíthat a nyílt óceánon, éppen ezért a laikusok és a szakmabeliek legtöbbje egyaránt úgy tartja, a rangos eseményen való részvétel már önmagában bravúrnak, egyfajta elismerésnek minősül.
Az 52 éves magyar sportember Vendée Globe-kvalifikációja akkor azért is volt nagy szó, mert egyrészt a szólóvitorlázás műfajában viszonylag zöldfülűnek számított, másrészt hajója, a New Europe a nemzetközi elit mércéjéhez képest relatíve elavult technológiára épült, és ebből kellett kihoznia a maximumot a rutinos „high-tech-rókákkal” teletömött mezőnyben. Weöres debütálása végül felemásra sikeredett, a kitűzött célba érést nem sikerült teljesítenie: „Egy borulás, vitorlaszakadás pecsételte meg a sorsomat már a verseny korai szakaszában; emiatt az árbocterhelés miatt szakadt el aztán az egyik fő merevítőkötél is, ami miatt egy hónapnyi küzdelem után fel kellett adnom végül” – emlékezett vissza most, immár egy évvel később, jóval tapasztaltabban.
Weöres Szabolcsnak a verseny idő előtti befejezése nem szegte kedvét, épp ellenkezőleg:
Elhatároztam, hogy belevágok a következő ciklusba, vagyis célként tűztem ki a 2028-as Vendée Globe-on való indulást is. Pontosabban, most már nem csak az indulást, hanem a célba érést is…
– fogadkozott a triatlonista vitorlázó, utalva arra, hogy a nagy presztízsű földkerülő verseny az olimpiához hasonlóan négyévente kerül megrendezésre. – Ha azt vesszük, hogy az idei évem Dél-Afrikában kezdődött, a Jóreménység-fokánál, ahonnan haza kellett hajóznom a Vendée Globe-ról egy szimpla kis nyolcezer mérföldes úttal – gyakorlatilag hosszában átszelve az Atlanti-óceánt –, és épségben hazaérkeztem, akkor már eleve nem indult rosszul az évem. Elvégre azt szokták mondani, ha a kapitány és a hajó egyben megérkezik oda, ahonnan elindult, az már önmagában nagy dolog.”
Ezután nagyon gyorsan követték egymást az események. Weöres ezúttal nem szólóban, hanem
kiegészülve csapatban előbb körbevitorlázta a Brit-szigeteket a Cours des Caps keretein belül. Ez kimondottan nehéz pályának bizonyult, elvégre egy offshore, azaz nyílt tengeri távról beszélünk, ami karakterisztikájában sokszor inkább a partközeli versenyekhez hasonlít, annak minden szépségével és nehézségével; a komplikált navigációval és az északon kimondottan zord körülményekkel nehezítve. „Ezt a viadalt sikerült a top tízben sikerült abszolválnom, egy remek 9. hellyel, ami azért is lényeges, mert a ’28-as Vendée Globe-kvalifikáció során már nem csak a megtett mérföldek, hanem a helyezések is számítanak, így egy top tízes hely rengeteget nyom a latban – főleg, hogy az indulási limit változatlanul negyven fő” – magyarázta
Weöres Szabolcs nem mellesleg rokona Weöres Sándornak: a híres magyar író-költő a nagyapja unokatestvére volt. A Szabi Ocean Racing Team alapítója végül Charrez-val az oldalán novemberben sikeresen teljesítette az év fő versenyét, a Transat Café L'Ort, amely a világ egyik legkeményebb Atlanti-óceánt átszelő viadala.
A hagyományosan a franciaországi Le Havre kikötőjéből rajtoló, idén a kemény Angol-csatornán, a téli Biscay-öblön, a trükkös Kanári-szigeteken és az afrikai partok környéki szakaszon is átvezető, végül a francia fennhatóság alá tartozó Martinique szigetére megérkező transzatlanti távot a magyar-svájci páros 20 nap, 4 óra, 23 perc és 6 másodperc alatt teljesítette.
Pedig ami Weöresék hajóját illeti, a New Europe-pal kapcsolatban megerősíti, hogy egy majd’ húszéves technológiát használ alapként, tehát – mint mondja – „az eredménycélok ilyen értelemben majdhogynem irrelevánsak, szinte kizárólag a versenyek teljesítése jöhet szóba reális célkitűzésként.”
„Már négy évet lehúztam ebben a műfajban és ebben a környezetben, kőkemény melóval, ez pedig napról napra jobban kijön. A francia szólóvitorlázás egy elég szűk elit sajátja, ide bekerülni nem egyszerű, de mondhatom, hogy mára elfogadtak. Sokat fejlődtem a hajó sebességében, meteorológiai ismeretekben és még egy csomó mindenben, azt lehet mondani, az én tanulási ívem azért elég meredek – talán ennek is köszönhető, hogy egyre magabiztosabb és jobb leszek. Idén amellett, hogy a hajóm is nagyon felkészültnek bizonyult technikailag, sok esetben a szerencse is mellém állt, tényleg mindenféle fennakadás nélkül sikerült abszolválnom nehéz versenyeket. Ettől függetlenül tény és való, hogy manapság az enyém már egy nagyon régi technológiának számít a sportágban – a jövőben mindenképpen szeretném fejleszteni, ha lesz rá lehetőségem. Viszont ha meg
azt a részét nézem, hogy a már említett »40 hajó, 40 történet« közül az enyém az, hogy egy tengerrel nem rendelkező országból jutottam el idáig, akkor az egy olyan kivételes és örömteli fegyvertény, ami még nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő sztorinak számít.”
Ám a VG ezzel együtt is messze túlmutat egy „szimpla” földkerülő vitorlásversenyen: aki azt hiszi, ez csak valamiféle szeszélyes úri hóbort unatkozó különcöknek, nagyobbat nem is tévedhetne. „A Vendée Globe-on van egy mondás, miszerint
Itt tényleg mindenkinek megvan a maga sztorija. Nem véletlenül hívják ezt a versenyt a vitorlázás Everestjének, elvégre aki a Himalájára feljut, attól sem szokták megkérdezni, hogy hányadikként sikerült, önmagában már a csúcsot elérni óriási teljesítmény. Ennek megfelelően a Vendée Globe is sokkal több egy puszta versenynél. Inkább mondanám egyfajta missziónak, hiszen nemcsak arról szól, hogy a magunk örömére hajókázunk egy jót a világ végén, hanem amellett, hogy óriási kihívás, közben hasznos társadalmi munkát is végzünk. Mivel tudniillik olyan helyeken vitorlázunk, ahol egyáltalán nincs kereskedelmi hajózás és nem jár emberfia – gyakran előfordul, hogy konkrétan messzebb vagyunk a szárazföldtől, mint az űrállomásokon dolgozó asztronauták! –, ezért
útközben folyamatosan elhelyezünk különféle időjárási bólyákat, szondákat, illetve az űrhajósokhoz hasonlóan mi is végzünk kísérleteket. Ezek aztán fontos adatokat gyűjtenek a tudomány számára, például a klímaváltozással kapcsolatban, de a segítségükkel nyomon lehet követni az óceánok, a sarkvidékek állapotát, nem mellesleg számos kutatói és oktatási program alapanyagául is szolgálnak. Egyszóval rengeteg a tiszta, sporton túlmutató része is, továbbá az, hogy ebben így közvetve mi, magyarok is részt tudunk venni és képviseltetve vagyunk, szerintem nagyon komoly büszkeség.”
Weöres egyébként 49 éves volt, amikor a fejébe vette, hogy egyedül megkerüli a Földet. Arról, hogy mi visz rá valakit, hogy maholnap ötvenesztendősen kezdje el ilyen szinten feszegetni a teljesítőképessége határait, így felelt: „Azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak úgy a semmiből rám jött: ebben a sportágban a tapasztalatnak van az egyik legnagyobb szerepe, az meg a korral jön meg. Itt ha valaki ötvenéves, az egyáltalán nem számít öregnek, sőt, gyakorlatilag a legjobb kor” – magyarázta Weöres, aki elmondása szerint magával a vitorlázással már hétéves korában kapcsolatba került: kezdetben kisebb dingikkel versenyzett, majd később olimpiai hajóosztályokban is szerepelt. Az offshore vitorlázás világával 1996–1997-ben ismerkedett meg, amikor a Hong Kong Challenge-en csapatban körbevitorlázták a Földet, itt a magyar egység tagjaként az első helyen végzett.
Nem sokkal később testvérével, Weöres Mártával – az athéni olimpia korábbi résztvevőjével – első magyarként vett részt az Amerika Kupán, egy dél-afrikai csapat tagjaként. Ezt követően pályafutása és munkája egyaránt szorosan a nemzetközi vitorlásiparhoz kötődött. A szólóvitorlázással viszonylag későn kezdett el komolyabban foglalkozni, ezt azonban bevallása szerint több évtizedes vitorlás tapasztalattal és tudatos felkészüléssel ellensúlyozta. Állóképességi hátterét a triatlon adja: hatszor teljesítette az Ironman-versenyt, köztük a hawaii Ironman-világbajnokságot is.
Úgy véli, ebben a műfajban a tapasztalat és a mentális stabilitás sokszor fontosabb, mint a nyers fizikai erő – ezekre alapozva vágott bele a szóló offshore vitorlázás legnagyobb kihívásaiba.
Ami a Szabi Ocean Racing idei évét illeti, Weöresék 2025-ben több mint 30 000 tengeri mérföldet tettek meg, ami gyakorlatilag több, mint egy teljes Vendée Globe-táv. Ennek is köszönhetően a 2028-as VG-indulásra hajtó magyar versenyző az esztendőt a nemzetközi szövetség, az IMOCA világranglistájának a 24. helyén zárja, tehát ha az előző ciklust vesszük alapul, már most sokkal jobban áll, mint legutóbb. Hozzáteszi, tényleg az lett volna a csoda, ha relatíve zöldfülűként, alig négyéves múlttal a háta mögött, egyből minden klappolt volna volna, és rögtön célba ér egy olyan kaliberű és nehézségű versenyen, mint amilyen a tavalyi Vendée Globe volt. Ám ha így folytatja, három év múlva már reális célkitűzés lehet a célba érés.
„Úgy fogom fel, hogy a sors és a természet megdolgoztatott még egy kicsit… Fel kellett adnom a versenyt, de ott és azóta is rengeteget tanultam. Mélyrehatóan kielemeztük például az alvást, a pihenési ciklusokat, és számos olyan egyéb szituációt, amelyek előfordulhatnak egy ilyen út során, hogy legközelebb már rutinszerűen tudjam őket kezelni. Ezek már most is megmutatkoztak konkrét példák formájában. A tavalyi Vendée Globe-os borulás, szakadás után a mostani transzatlanti versenyen ugyancsak felborultam, de most olyan higgadtan tudtam kezelni az egész vészhelyzetet, mintha mi sem történt volna. Sikerült úgy kihozni belőle a hajót, hogy gyakorlatilag sértetlenül tudtam folytatni az utat, szinte meg se kottyant – ellentétben a tavalyival… Szóval
közhely, de mégis nagy igazság, hogy ha az ember kitartó, akkor minden ilyen problémából tanul, és sokkal erősebben jön ki. Az előttem lévő út is hosszú még, de már most sokkal rutinosabban és magabiztosabban vágok neki a következő állomásnak!”
(Fotók: Weöres Szabolcs/Szabi Ocean Racing)