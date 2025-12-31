„Egy tengerrel nem rendelkező országból jutottam el idáig, ez külföldön is nagy sztori” – Weöres Szabolcs a Mandinernek

Nem sokkal később testvérével, Weöres Mártával – az athéni olimpia korábbi résztvevőjével – első magyarként vett részt az Amerika Kupán, egy dél-afrikai csapat tagjaként. Ezt követően pályafutása és munkája egyaránt szorosan a nemzetközi vitorlásiparhoz kötődött. A szólóvitorlázással viszonylag későn kezdett el komolyabban foglalkozni, ezt azonban bevallása szerint több évtizedes vitorlás tapasztalattal és tudatos felkészüléssel ellensúlyozta. Állóképességi hátterét a triatlon adja: hatszor teljesítette az Ironman-versenyt, köztük a hawaii Ironman-világbajnokságot is.

Úgy véli, ebben a műfajban a tapasztalat és a mentális stabilitás sokszor fontosabb, mint a nyers fizikai erő – ezekre alapozva vágott bele a szóló offshore vitorlázás legnagyobb kihívásaiba.

Ami a Szabi Ocean Racing idei évét illeti, Weöresék 2025-ben több mint 30 000 tengeri mérföldet tettek meg, ami gyakorlatilag több, mint egy teljes Vendée Globe-táv. Ennek is köszönhetően a 2028-as VG-indulásra hajtó magyar versenyző az esztendőt a nemzetközi szövetség, az IMOCA világranglistájának a 24. helyén zárja, tehát ha az előző ciklust vesszük alapul, már most sokkal jobban áll, mint legutóbb. Hozzáteszi, tényleg az lett volna a csoda, ha relatíve zöldfülűként, alig négyéves múlttal a háta mögött, egyből minden klappolt volna volna, és rögtön célba ér egy olyan kaliberű és nehézségű versenyen, mint amilyen a tavalyi Vendée Globe volt. Ám ha így folytatja, három év múlva már reális célkitűzés lehet a célba érés.

„Úgy fogom fel, hogy a sors és a természet megdolgoztatott még egy kicsit… Fel kellett adnom a versenyt, de ott és azóta is rengeteget tanultam. Mélyrehatóan kielemeztük például az alvást, a pihenési ciklusokat, és számos olyan egyéb szituációt, amelyek előfordulhatnak egy ilyen út során, hogy legközelebb már rutinszerűen tudjam őket kezelni. Ezek már most is megmutatkoztak konkrét példák formájában. A tavalyi Vendée Globe-os borulás, szakadás után a mostani transzatlanti versenyen ugyancsak felborultam, de most olyan higgadtan tudtam kezelni az egész vészhelyzetet, mintha mi sem történt volna. Sikerült úgy kihozni belőle a hajót, hogy gyakorlatilag sértetlenül tudtam folytatni az utat, szinte meg se kottyant – ellentétben a tavalyival… Szóval