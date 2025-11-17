Sikerült a kemény küldetés: magyar ember szelte át az Atlanti-óceánt

Fa Nándor: Elment sok pénz, alig kaptunk cserébe valamit
A szólóvitorlázás legendás alakja mentorként segítette Weöres Szabolcs felkészülését a 2024-es Vendée Globe versenyre, azonban csalódott tanítványa teljesítménye kapcsán.
Weöres Szabolcs és Bérénice Charrez három hét alatt teljesítette az Atlanti-óceánt átszelő Transat Café Lort, a világ egyik legkeményebb vitorlásversenyét.
Weöres Szabolcs és Bérénice Charrez 20 nap 4 óra 23 perc és 6 másodperc vitorlázás után sikeresen célba ért a világ egyik legkeményebb versenyén, az Atlanti-óceánt átszelő Transat Café Loron – olvasható a magyar szövetség sajtóközleményében.
Kiemelik, a befutó különleges mérföldkő a magyar sportoló életében. Weöres Szabolcs tavaly feladni kényszerült a világ legnehezebb szóló földkerülő versenyét, a Vendée Globe-ot, ám azóta kitartóan és töretlenül készül arra, hogy 2028-ban ne csak rajthoz álljon, hanem célba is érjen a viadalon.
A Transat Café Lor az idei szezon harmadik teljesített versenye. Az átkelés értékes kvalifikációs pontokat hozott a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton.
A tizennégy eddigi átkelésem közül ez volt életem egyik legszebb és legösszetettebb átkelése. Minden benne volt: a kőkemény Angol-csatorna, a téli Biscay-öböl, a trükkös Kanári-szigetek és az afrikai partok környéki szakasz, majd egy gyönyörűen stabilan felépülő passzátszél. Gyönyörű napfelkeltéket és naplementéket láttunk. Berenice-szel végig jó hangulatban dolgoztunk együtt, még a legnehezebb pillanatokban is meg tudtuk tartani a humort és a jókedvet a hajón. Nagyon jó kis csapatot alkottunk
– nyilatkozta a magyar hajós.
A Transat Café Lor után Weöres Szabolcs visszavitorlázik Európába a hajóval, és megkezdi a felkészülést a 2026-os évre.
