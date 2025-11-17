Ft
11. 17.
hétfő
Atlanti-óceán vitorlázás Weöres Szabolcs

Sikerült a kemény küldetés: magyar ember szelte át az Atlanti-óceánt

2025. november 17. 21:27

Weöres Szabolcs és Bérénice Charrez három hét alatt teljesítette az Atlanti-óceánt átszelő Transat Café Lort, a világ egyik legkeményebb vitorlásversenyét.

2025. november 17. 21:27
null

Weöres Szabolcs és Bérénice Charrez 20 nap 4 óra 23 perc és 6 másodperc vitorlázás után sikeresen célba ért a világ egyik legkeményebb versenyén, az Atlanti-óceánt átszelő Transat Café Loron – olvasható a magyar szövetség sajtóközleményében.

Kiemelik, a befutó különleges mérföldkő a magyar sportoló életében. Weöres Szabolcs tavaly feladni kényszerült a világ legnehezebb szóló földkerülő versenyét, a Vendée Globe-ot, ám azóta kitartóan és töretlenül készül arra, hogy 2028-ban ne csak rajthoz álljon, hanem célba is érjen a viadalon.

A Transat Café Lor az idei szezon harmadik teljesített versenye. Az átkelés értékes kvalifikációs pontokat hozott a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton.

A tizennégy eddigi átkelésem közül ez volt életem egyik legszebb és legösszetettebb átkelése. Minden benne volt: a kőkemény Angol-csatorna, a téli Biscay-öböl, a trükkös Kanári-szigetek és az afrikai partok környéki szakasz, majd egy gyönyörűen stabilan felépülő passzátszél. Gyönyörű napfelkeltéket és naplementéket láttunk. Berenice-szel végig jó hangulatban dolgoztunk együtt, még a legnehezebb pillanatokban is meg tudtuk tartani a humort és a jókedvet a hajón. Nagyon jó kis csapatot alkottunk

– nyilatkozta a magyar hajós.

A Transat Café Lor után Weöres Szabolcs visszavitorlázik Európába a hajóval, és megkezdi a felkészülést a 2026-os évre.

Nyitókép: hunsail.hu

Szívből gratulálok nekik! Hajrá magyarok! Talán ezek a hőseink jobban megérdemelnék a közpénzt, mint a falábú focistáink, hiszen akár tudományokban, akár vizi sportokban, a magyar mindig sikeres, kivéve ha zöld a gyep, hiszen a falábúak a tömérdek közpénz ellenére is lusták és eredménytelenek. A számok magukért beszélnek: Milliárdokból fizetett tehetségtelen focistáink most: Portugália 13 pont Írország 10 pont Magyarország 8 pont Focistáink milliárdok nélkül az 1998-as VB selejtező csoport végeredmény. 1. Norvégia 20 pont 2. Magyarország 12 pont Tapsoljatok ti balfaszok...hOw DaRe YoU 😅
