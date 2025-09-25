Tomboló hurrikán fenyegeti Európát, nemsokára partot érhet

A Gabrielle hurrikán, amely jelenleg 3-as erősségű viharként tombol az Atlanti-óceán középső részén, az Azori-szigetek felé tart, és csütörtökön elérheti a portugál szigetcsoportot. A Weather on Maps szerint ritka, hogy ilyen erős vihar partot érjen Európában ritka, de nem példa nélküli, a New York Times pedig megjegyzi, hogy legutóbb 2012-ben csapott le hurrikán a szigetekre.

A vihar várhatóan gyengül, mire eléri a szigeteket, és trópusi viharként vagy 1-es kategóriájú hurrikánként érkezhet meg, 150-160 km/órás széllökésekkel.

A meteorológusok szerint a hurrikán, bár legyengülve, akár a portugál partvidékig is eljuthat szombat estére. Az amerikai Nemzeti Hurrikán Központ szerint Gabrielle néhány napon belül megközelíti az Azori-szigeteket, míg a Portugál Óceán- és Légkörkutató Intézet gyengülését jelzi előre.

A Weather on Maps Facebook-bejegyzése szerint a hurrikán keleti irányban halad, szerdán 200 km/órás széllökéseket produkált, és péntek éjszakára vonulhat át a szigetek felett. A szakértők megjegyzik, hogy a Vince (2005) és a Leslie (2018) hurrikánok is hasonlóan viselkedtek. Bár van esély arra, hogy a vihar elérje az európai partokat, az Ibériai-félsziget előtti hűvösebb tengeráramlatok általában gyengítik a trópusi viharokat, mivel a ciklonok fennmaradásához legalább 26-26,5 °C-os tengervíz-hőmérséklet szükséges.

Ezzel párhuzamosan Észak-Olaszországban és Németországban az Alessio névre keresztelt ciklon okoz jelentős mennyiségű, helyenként 70-80 mm körüli csapadékot. Arrafelé már az előző napokban is sok csapadék hullott, így néhol áradások is előfordulnak. A Kárpát-medencét is elérte már Alessio előterében lévő meleg-nedves szállítószalag, így a következő napokban Magyarországon is felhős időre és szórványosan esőre, záporra kell számítani.