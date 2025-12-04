Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna közvélemény-kutatás Franciaország Oroszország Portugália Olaszország Európai Unió fegyverpiac Belgium

Megkérdezték az európaiakat, hogy hazájuk tudna-e háborúzni Oroszországgal – ezt válaszolták

2025. december 04. 17:12

Azok az országok aggódnak a legjobban, amelyeket legfeljebb egy sci-fiben tudnának lerohanni az oroszok.

2025. december 04. 17:12
null

Egy friss felmérés szerint az európaiak jelentős többsége úgy érzi, országuk nem lenne képes katonailag megvédeni magát egy esetleges orosz támadással szemben – írja az Euronews.

Hiába a hajlandók koalíciója, hiába a kardcsörtetés, az európaiak szerint nem tudnánk sikerrel felvenni a harcot az oroszok ellen
Hiába a hajlandók koalíciója, hiába a kardcsörtetés, az európaiak szerint nem tudnánk sikerrel felvenni a harcot az oroszok ellen / Forrás: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

A kutatás alig néhány nappal azután jelent meg, hogy Vlagyimir Putyin újabb fenyegető üzenetet küldött a kontinensnek: Oroszország ugyan nem készül háborúzni Európa ellen, de kész a háborúra, ha megtámadják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz

A közvélemény-kutatók változtatnak Magyarországon: elkezdenek közelíteni a valósághoz
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Cluster 17 intézet kilenc EU-tagállamban, 9500 fő megkérdezésével készített felmérése szerint

a válaszadók 69 százaléka nem bízik saját országának katonai védekezőképességében.

A legnagyobb fokú önbizalmat a franciák mutatták (44 százalék), ám a borúlátók náluk is többségben vannak (51 százalék).

A legalacsonyabb értékeket

  • Belgium,
  • Olaszország és
  • Portugália

produkálta, ahol több mint 85 százalék tartja alkalmatlannak hazája hadseregét egy esetleges orosz agresszió elhárítására.

A kutatók szerint ennek egyik kulcstényezője a földrajzi távolság: azok az országok érzik magukat a legkevésbé felkészültnek, amelyek messzebb vannak Oroszországtól, és vélhetően kevésbé számolnak közvetlen katonai konfrontációval. Ezzel kapcsolatban az alábbi következtetésre jutottak:

A geopolitikai távolság gyenge nemzeti felkészültségérzetté fordítódik le.”

Mindez azért is figyelemre méltó, mert az Európai Unió hatalmas újrafegyverzési programot hirdetett, és 2030-ra önálló európai védelmi képességet ígér.

Ezt is ajánljuk a témában

A felmérés azonban azt mutatja:

a tagállami beruházások és brüsszeli bejelentések nem győzik meg a közvélemény nagy részét arról, hogy Európa tényleg képes lenne visszatartani Moszkvát.

A háttérben egyre feszesebb diplomáciai helyzet áll: miközben Washington újabb béketárgyalásokkal próbálkozik, több európai ország erős biztonsági garanciákat követel Ukrajna számára, akár külföldi, nem harcoló, vagy békefenntartó NATO- vagy EU-csapatok jelenlétével. Oroszország viszont minden ilyen felvetést eszkalációnak nevez, és figyelmeztet: a francia magánkatonai cégek ukrajnai jelenlétét már most „közvetlen részvételnek” tekinti a harcokban.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Euronews szerint fontos körülmény, hogy a kutatás nem számol egy alapvető realitással: ha Oroszország megtámadna egy EU-tagállamot, az nem egyedül nézne szembe a Kremllel. A NATO-védőernyő, a kollektív védelem és a hibrid fenyegetések valószínűbb forgatókönyve azonban a közvélemény félelmeiben alig jelenik meg.

***

Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vamonos
2025. december 04. 18:26
A libsi politikusoknak nem kellene azzal riogatni az embereket, hogy Oroszország néhány éven belül megtámadja a NATO-t. És főleg nem kellene megelőző csapásról beszélni, a németeknek meg aztán pláne nem. Nem volt elég nekik 2 VH, akarnak egy harmadikat is? Idióták. Legjobb tudomásom szerint a NATO még mindig védelmi szervezet. Ha valamelyik ország (vagy országok) megtámadják Oroszországot, a többiek nem kötelesek megvédeni őket. És van még valami, amiről elfeledkeznek. Ha "megelőző csapást" akarnának mérni Oroszorazágra, ők sem lesznek egyedül. Kína, Észak-Korea, Irán biztosan mellettük állna. Az már nem kevés katonát és haditechnikát jelente.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 04. 18:26
baromarcuak, az egesz haborunak az az oka, hogy ti ujra akarjatok eleszteni a Reich almait ukrajna annektalasarol. Tegyetek le rola, mig nem keso!
Válasz erre
0
0
ertonszena
•••
2025. december 04. 18:11 Szerkesztve
Nem Moszkvát kell visszatartani. Azoknak a népszavazáson hozzájuk csatlakozó megyék kellenek, és még most is beérik ennyivel. Persze, ha addig baszakodnak nyugaton, amíg a proxy katonailag összeroppan, akkor lehet ebből több is. Európát, a gazember politikusokat kell most visszatartani attól, hogy mindenkit belerángassanak ebbe a konfliktusba. Ők minden zsetont a győzelemre tettek föl, arra a hagymázas, elmebeteg gondolatra, hogy ez a mi háborúnk, amelyben stratégiai vereséget kell mérni Oroszországra. Ha ez nem így lesz, akkor az egész Brüsszel projekt összeomlik, és a City of London elveszíti hatalmát Európa fölött.
Válasz erre
1
0
nemecsek-3
2025. december 04. 17:37
Nálunk hány %? Azt nem kérdezték, hogy a megkérdezettek közül hányan szeretnének, akarnak háborúzni
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!