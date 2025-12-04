Megkérdezték az európaiakat, hogy hazájuk tudna-e háborúzni Oroszországgal – ezt válaszolták

Putyin kemény üzenetet küldött az európai vezetőknek: ha ezt meglépik, Moszkva senkinek sem kegyelmez
Az orosz elnök szerint Európa szándékosan szabotálja a békefolyamatokat.
Azok az országok aggódnak a legjobban, amelyeket legfeljebb egy sci-fiben tudnának lerohanni az oroszok.
Egy friss felmérés szerint az európaiak jelentős többsége úgy érzi, országuk nem lenne képes katonailag megvédeni magát egy esetleges orosz támadással szemben – írja az Euronews.
A kutatás alig néhány nappal azután jelent meg, hogy Vlagyimir Putyin újabb fenyegető üzenetet küldött a kontinensnek: Oroszország ugyan nem készül háborúzni Európa ellen, de kész a háborúra, ha megtámadják.
A Cluster 17 intézet kilenc EU-tagállamban, 9500 fő megkérdezésével készített felmérése szerint
a válaszadók 69 százaléka nem bízik saját országának katonai védekezőképességében.
A legnagyobb fokú önbizalmat a franciák mutatták (44 százalék), ám a borúlátók náluk is többségben vannak (51 százalék).
A legalacsonyabb értékeket
produkálta, ahol több mint 85 százalék tartja alkalmatlannak hazája hadseregét egy esetleges orosz agresszió elhárítására.
A kutatók szerint ennek egyik kulcstényezője a földrajzi távolság: azok az országok érzik magukat a legkevésbé felkészültnek, amelyek messzebb vannak Oroszországtól, és vélhetően kevésbé számolnak közvetlen katonai konfrontációval. Ezzel kapcsolatban az alábbi következtetésre jutottak:
A geopolitikai távolság gyenge nemzeti felkészültségérzetté fordítódik le.”
Mindez azért is figyelemre méltó, mert az Európai Unió hatalmas újrafegyverzési programot hirdetett, és 2030-ra önálló európai védelmi képességet ígér.
A felmérés azonban azt mutatja:
a tagállami beruházások és brüsszeli bejelentések nem győzik meg a közvélemény nagy részét arról, hogy Európa tényleg képes lenne visszatartani Moszkvát.
A háttérben egyre feszesebb diplomáciai helyzet áll: miközben Washington újabb béketárgyalásokkal próbálkozik, több európai ország erős biztonsági garanciákat követel Ukrajna számára, akár külföldi, nem harcoló, vagy békefenntartó NATO- vagy EU-csapatok jelenlétével. Oroszország viszont minden ilyen felvetést eszkalációnak nevez, és figyelmeztet: a francia magánkatonai cégek ukrajnai jelenlétét már most „közvetlen részvételnek” tekinti a harcokban.
A béke kapujában is tovább éleznék a háborús feszültséget az európai országok.
Az Euronews szerint fontos körülmény, hogy a kutatás nem számol egy alapvető realitással: ha Oroszország megtámadna egy EU-tagállamot, az nem egyedül nézne szembe a Kremllel. A NATO-védőernyő, a kollektív védelem és a hibrid fenyegetések valószínűbb forgatókönyve azonban a közvélemény félelmeiben alig jelenik meg.
Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP