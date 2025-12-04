Megkérdezték az európaiakat, hogy hazájuk tudna-e háborúzni Oroszországgal – ezt válaszolták

Egy friss felmérés szerint az európaiak jelentős többsége úgy érzi, országuk nem lenne képes katonailag megvédeni magát egy esetleges orosz támadással szemben – írja az Euronews.

Hiába a hajlandók koalíciója, hiába a kardcsörtetés, az európaiak szerint nem tudnánk sikerrel felvenni a harcot az oroszok ellen / Forrás: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

A kutatás alig néhány nappal azután jelent meg, hogy Vlagyimir Putyin újabb fenyegető üzenetet küldött a kontinensnek: Oroszország ugyan nem készül háborúzni Európa ellen, de kész a háborúra, ha megtámadják.