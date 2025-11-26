A franciák és a britek is saját békefenntartókat küldenének Ukrajnába

Seregszemle: összeszedte az Euractiv, kikre számíthat Ukrajna – nem túl megnyugtató, amit találtak
A dacszövetség legtöbb országa korántsem olyan bátor, mint amekkora tüdővel a harci kürtöket fújja.
A béke kapujában is tovább éleznék a háborús feszültséget az európai országok.
Ahogy közeledik egy lehetséges ukrajnai békemegállapodás, az európai vezetés körében ismét előkerült a többnemzetiségű ukrajnai békefenntartó erő létesítésének gondolata, amely az orosz–ukrán háború lezárulta után „garantálná Ukrajna biztonságát”. Az úgynevezett hajlandók koalíciója keddi videókonferenciáján Franciaország és Nagy-Britannia körvonalazta, milyen szerepet vállalna egy ilyen megállapodás esetén. A Politico szerint úgy tűnik, Washington is kész részt venni a tervezésben.
Emmanuel Macron francia elnök a találkozó után bejelentette: Franciaország és az Egyesült Királyság közösen, az Egyesült Államok és Törökország részvételével új munkacsoportot hoz létre, amely „napokon belül” véglegesítheti az országok hozzájárulásait. A cél a békemegállapodást követő „biztonsági garanciák” pontos kimunkálása.
Keir Starmer brit miniszterelnök úgy fogalmazott:
ennek a nemzetközi erőnek „kulcsszerepe” lesz Ukrajna védelmében, ha létrejön a megállapodás.
A videókonferencián részt vett Marco Rubio amerikai külügyminiszter is, amit európai diplomaták az amerikai részvétel biztató jelének tartanak.
A koalíció tagjai – köztük Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Belgium, Kanada és Törökország – már korábban jelezték, hogy különböző formában részt vennének a békefolyamat katonai biztosításában, ám konkrét csapatokat eddig csak kevesen lettek volna hajlandóak küldeni.
Franciaország és Nagy-Britannia az elsők között vállalta, hogy szükség esetén katonákat is telepít Ukrajnába,
igaz, ahogy Macron fogalmazott, továbbra sem a frontszolgálatra, hanem „hátsó pozíciókba”, Kijevben vagy Odesszában.
A francia elnök szerint a fő feladat a légtérbiztosításhoz kapcsolódna: a tervezett „légi biztosító erő” nem Ukrajnában, hanem szomszédos államokban állomásozna, és az ukrán légierővel együttműködve garantálná az ország légterének védelmét.
Berlin ennél óvatosabb hangot ütött meg: Johann Wadephul német külügyminiszter szerint a Litvániában állomásozó német dandár már önmagában jelentős hozzájárulás, és ez „elegendő”.
A 45. páncélosdandár tankokkal, tüzérséggel, drónokkal és légvédelmi eszközökkel is rendelkezik, és koránt sincs egyedül.
Elemzők azonban figyelmeztetnek: ha az Egyesült Államok szerepe nem lesz egyértelműen rögzítve, a koalíció „veszélyes helyzetbe” kerülhet. Ed Arnold, a brit Royal United Services elemzője szerint
egy olyan erőt telepíteni, amely mögött nincs hiteles amerikai biztonsági garancia, komoly kockázatot jelent.
További kérdés, hogy az európai erők a gyakorlatban mekkora katonai hozzáadott értéket képviselnének. John Foreman, a volt brit katonai attasé úgy látja:
a koalíció inkább politikai súlyt ad a nyugati tömbnek, mintsem valódi védelmi kapacitást.
Ukrajna biztonságát szerinte végső soron csak az Egyesült Államok garantálhatja,
mivel senki sem akarna újra Oroszországgal harcolni, ha a béke összeomlik”.
A diplomáciai közvetítés tehát egyre aktívabb, de a biztonsági garanciák részletei még messze nem eldöntöttek.
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP