A franciák és a britek is saját békefenntartókat küldenének Ukrajnába

Ahogy közeledik egy lehetséges ukrajnai békemegállapodás, az európai vezetés körében ismét előkerült a többnemzetiségű ukrajnai békefenntartó erő létesítésének gondolata, amely az orosz–ukrán háború lezárulta után „garantálná Ukrajna biztonságát”. Az úgynevezett hajlandók koalíciója keddi videókonferenciáján Franciaország és Nagy-Britannia körvonalazta, milyen szerepet vállalna egy ilyen megállapodás esetén. A Politico szerint úgy tűnik, Washington is kész részt venni a tervezésben.

Amerikai részvétel nélkül könnyen felsülés lehet az Ukrajnába szánt katonai misszióból

Forrás: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Emmanuel Macron francia elnök a találkozó után bejelentette: Franciaország és az Egyesült Királyság közösen, az Egyesült Államok és Törökország részvételével új munkacsoportot hoz létre, amely „napokon belül” véglegesítheti az országok hozzájárulásait. A cél a békemegállapodást követő „biztonsági garanciák” pontos kimunkálása.