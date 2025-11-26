Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Nagy-Britannia Franciaország

A franciák és a britek is saját békefenntartókat küldenének Ukrajnába

2025. november 26. 21:27

A béke kapujában is tovább éleznék a háborús feszültséget az európai országok.

2025. november 26. 21:27

Ahogy közeledik egy lehetséges ukrajnai békemegállapodás, az európai vezetés körében ismét előkerült a többnemzetiségű ukrajnai békefenntartó erő létesítésének gondolata, amely az orosz–ukrán háború lezárulta után „garantálná Ukrajna biztonságát”. Az úgynevezett hajlandók koalíciója keddi videókonferenciáján Franciaország és Nagy-Britannia körvonalazta, milyen szerepet vállalna egy ilyen megállapodás esetén. A Politico szerint úgy tűnik, Washington is kész részt venni a tervezésben.

Amerikai részvétel nélkül könnyen felsülés lehet az Ukrajnába szánt katonai misszióból
Amerikai részvétel nélkül könnyen felsülés lehet az Ukrajnába szánt katonai misszióból
Forrás: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Emmanuel Macron francia elnök a találkozó után bejelentette: Franciaország és az Egyesült Királyság közösen, az Egyesült Államok és Törökország részvételével új munkacsoportot hoz létre, amely „napokon belül” véglegesítheti az országok hozzájárulásait. A cél a békemegállapodást követő „biztonsági garanciák” pontos kimunkálása.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Keir Starmer brit miniszterelnök úgy fogalmazott:

ennek a nemzetközi erőnek „kulcsszerepe” lesz Ukrajna védelmében, ha létrejön a megállapodás.

A videókonferencián részt vett Marco Rubio amerikai külügyminiszter is, amit európai diplomaták az amerikai részvétel biztató jelének tartanak.

A koalíció tagjai – köztük Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Belgium, Kanada és Törökország – már korábban jelezték, hogy különböző formában részt vennének a békefolyamat katonai biztosításában, ám konkrét csapatokat eddig csak kevesen lettek volna hajlandóak küldeni.

Franciaország és Nagy-Britannia az elsők között vállalta, hogy szükség esetén katonákat is telepít Ukrajnába,

igaz, ahogy Macron fogalmazott, továbbra sem a frontszolgálatra, hanem „hátsó pozíciókba”, Kijevben vagy Odesszában.

A francia elnök szerint a fő feladat a légtérbiztosításhoz kapcsolódna: a tervezett „légi biztosító erő” nem Ukrajnában, hanem szomszédos államokban állomásozna, és az ukrán légierővel együttműködve garantálná az ország légterének védelmét.

Berlin ennél óvatosabb hangot ütött meg: Johann Wadephul német külügyminiszter szerint a Litvániában állomásozó német dandár már önmagában jelentős hozzájárulás, és ez „elegendő”.

Ezt is ajánljuk a témában

Elemzők azonban figyelmeztetnek: ha az Egyesült Államok szerepe nem lesz egyértelműen rögzítve, a koalíció „veszélyes helyzetbe” kerülhet. Ed Arnold, a brit Royal United Services elemzője szerint

egy olyan erőt telepíteni, amely mögött nincs hiteles amerikai biztonsági garancia, komoly kockázatot jelent.

További kérdés, hogy az európai erők a gyakorlatban mekkora katonai hozzáadott értéket képviselnének. John Foreman, a volt brit katonai attasé úgy látja:

a koalíció inkább politikai súlyt ad a nyugati tömbnek, mintsem valódi védelmi kapacitást.

Ukrajna biztonságát szerinte végső soron csak az Egyesült Államok garantálhatja,

mivel senki sem akarna újra Oroszországgal harcolni, ha a béke összeomlik”.

A diplomáciai közvetítés tehát egyre aktívabb, de a biztonsági garanciák részletei még messze nem eldöntöttek.

***

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP
 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2025. november 26. 22:03
Ezeknek nem elég.Háborúzni akarnak mert a fegyverkereskedelem a fö bevételi forrásaik.Mindkét ország deficites.
Válasz erre
1
0
Tuners
2025. november 26. 22:02
Á….. Csak lobbiznak nehogy legyen megegyezés. Nem küldenek ezek senkit, sehova. Angol oroszlánnak egy évszázada ki vannak rohadva a fogai.
Válasz erre
1
0
virag-os
2025. november 26. 21:58
Ez olyan mint ha a NATO csapatok állomásoznának ukrajnában csak nem NATO címszó alatt. Ezt akarták elkerülni az oroszok, de az angolok megint felborítják a megállapodást.
Válasz erre
0
0
nagymester-b-2
•••
2025. november 26. 21:57 Szerkesztve
Az ukrán nők csinosak. Ezért mennének oda, ha véletlen lövés dördülne, akkor teleszarják a pelust. Mint a holland" békefenntartók" a jugoknál. Még el is ítélték őket utólag, annyira gyávák voltak.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!