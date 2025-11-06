Felsorakoztak a német harckocsik az orosz határ mellett, már csak a parancsra várnak

Az Oroszország határán állomásozó új német dandár a tankok mellett tette le a voksát, annak ellenére, hogy Ukrajnában olcsó, sorozatgyártású drónok rongálják és semmisítik meg a drága páncélozott járműveket – írja a Business Inseder. A lap rámutat, hogy a NATO Oroszország miatt aggódó tagjai továbbra is tankokba fektetnek, és Németország sem kivétel ez alól. A németek Litvániában állomásozó új 45. páncélos dandárja a második világháború utáni első jelentős állandó külföldi dandár-bevetését kezdi meg, ésmagával viszi a Leopard 2A8 tankjait is.

A dandár parancsnoka, Christoph Huber dandártábornok a lapnak elmondta, hogy „ez a dandár elsőbbséget élvez Németországban”, és a legmodernebb német katonai felszereléssel fog rendelkezni. Huber szerint „döntő fontosságú” volt, hogy a dandár nehéz páncélzattal rendelkezzen. „Ez a dandár alapvetően nehéz páncélos egység.” Ez azt jelenti, hogy a „legmodernebb német harckocsit” viszik magukkal.