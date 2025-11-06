Ft
Németország Leopard NATO Litvánia dandár

Felsorakoztak a német harckocsik az orosz határ mellett, már csak a parancsra várnak

2025. november 06. 14:32

A 45. páncélosdandár tankokkal, tüzérséggel, drónokkal és légvédelmi eszközökkel is rendelkezik, és koránt sincs egyedül.

2025. november 06. 14:32
null

Az Oroszország határán állomásozó új német dandár a tankok mellett tette le a voksát, annak ellenére, hogy Ukrajnában olcsó, sorozatgyártású drónok rongálják és semmisítik meg a drága páncélozott járműveket – írja a Business Inseder. A lap rámutat, hogy a NATO Oroszország miatt aggódó tagjai továbbra is tankokba fektetnek, és Németország sem kivétel ez alól. A németek Litvániában állomásozó új 45. páncélos dandárja a második világháború utáni első jelentős állandó külföldi dandár-bevetését kezdi meg,  ésmagával viszi a Leopard 2A8 tankjait is.

A dandár parancsnoka, Christoph Huber dandártábornok a lapnak elmondta, hogy „ez a dandár elsőbbséget élvez Németországban”, és a legmodernebb német katonai felszereléssel fog rendelkezni. Huber szerint „döntő fontosságú” volt, hogy a dandár nehéz páncélzattal rendelkezzen. „Ez a dandár alapvetően nehéz páncélos egység.” Ez azt jelenti, hogy a „legmodernebb német harckocsit” viszik magukkal.

A 2A8 a KNDS Deutschland által gyártott legfejlettebb Leopard harckocsi, amely olyan módosításokkal rendelkezik, mint például a drónok elleni védelem, amelyet az ukrán háborúban tapasztaltak ihlettek. A Leopard további módosításai között szerepel a Trophy Active Protection System (aktív védelmi rendszer) hozzáadása a beérkező fenyegetések, például páncéltörő rakéták és drónok észleléséhez, a sebezhető torony páncélzatának fejlesztése és az érzékelők javítása.

A drónok és más lebegő fenyegetések elleni jobb védelemmel, jobb érzékelőkkel, moduláris páncélzattal és frissítési lehetőséggel a tank jelentős előrelépést jelent a képességek, a túlélhetőség és a tűzerő terén, ami segít biztosítani a jövőbeni alkalmazhatóságát – írják, hozzátéve, hogy ezek a tankok jobban megfelelnek a modern harci körülményeknek, mint a hidegháborús tankcsatákra épített Leopard tankok, amelyeket Ukrajna kapott. 

Az új tankok semmiképpen sem verhetetlenek, de jelentős javulást jelentenek.

„Az oroszok ukrajnai háborújából levont tanulságok alapján új képességeket kell bevezetnünk haderőinkbe” – mondta a tábornok.

Tankokra van szükség

Huber szerint a tankok lehetővé teszik a dandár számára a kombinált manőverháború folytatását, azaz az olyan gyors, összehangolt műveleteket, amelyek szükségesek a kezdeményezés megragadásához, de Ukrajnában nehéz végrehajtani, ahol a légierő korlátai, a többszintű védelem és a növekvő drónfenyegetés miatt szinte lehetetlen jelentős áttöréseket elérni.

Más szövetségesek – például Litvánia – szintén szükségesnek tartja a tankok jelenlétét az országban. Az ország védelmi minisztere, Valdemaras Rupšys tábornok tavaly „nélkülözhetetlennek” nevezte a gépesített és tankos egységeket. Litvánia története során először vásárol tankokat, és más NATO-szövetségesek is új megrendeléseket adtak le, miközben nyugati cégek is új tanktechnológiákat fejlesztenek.

Christoph Huber dandártábornok rámutatott, hogy a Litvániában állomásozó új 45. páncélos dandár nem csupán Leopárdokat, de Puma S1 gyalogsági harci járművet, a Panzerhaubitze 2000 önjáró tarackot, drónokat és légvédelmi eszközöket is magával hoz és koránt sem lesz egyedül. A dandár páncélos erősítéssel is rendelkezik. Huber szerint Németország üzenete a dandárnak az, hogy „nem áll egyedül”. A 10. páncélos hadosztály többi része is támogatja, ami azt jelenti, hogy több dandár is mozgósítható a NATO keleti szárnyának védelmére. 

Az üzenet Oroszországnak egyértelmű” – mondta. „Itt áll a NATO – egy lépéssel sem tovább.”

Huber szerint a 45. hadosztály azért tartózkodik Litvániában, hogy visszatartsa Oroszországot és megvédje a NATO keleti határát. A hadosztály már megkezdte működését, de teljes erejét, azaz a 4800 fős létszámot csak 2027-ben éri el. Huber szerint azonban már jóval azelőtt készen áll majd a cselekvésre, ha szükséges.

***

Nyitókép: PETRAS MALUKAS / AFP

johannluipigus
2025. november 06. 16:35
Na jó, eddig értem, de mi a tetves kurva anyjukat keresnek a német páncélosok az orosz határon, hiszen tudtommal nem határos Németország Oroszország Anyácskával?
tintapaca
2025. november 06. 16:24
A páncélosok az előző háború hatékony gépei voltak. Ma már legfeljebb trült megtartására valók, ütközetre nem. A németek a franciák csapdájába estek, aki a II. vh.-s felkészülés során az I.vh-ra készültek. Maginot-vonal, nagy létszámú, gyengén kiképzett gyalogság. Az orosz rakéták és drónok ellen semmi sem védi meg a tankokat. A harci helikopterekről nem is beszélve. A szerb-horáth háború idején azért telepítették az amerikaiak Kaposvújlakra az Apache-okat, hogy megakadályozzák a szerb tankok magyarországi támadását. Ott voltam a Moszkvát és (akkor) Lningrádot összekötő auó úton, ameddig az egyetlen német tank eljutott. Ráadásul a nehé páncélosok beleragadnak földbe, nincs a hidaknak megfelelő teherbírása. A német Tigrisek és beleragadta 1944 decemberében a Székesfehérvár környéki mocsarakba, a magyarok hiába mondták, ne induljanak el.
edico
2025. november 06. 16:18
Ezek nem tanultak semmit.
rugbista
2025. november 06. 16:18
Nem volt elég sztalingrád alatt?
