Felsorakoztak a német harckocsik az orosz határ mellett, már csak a parancsra várnak

Mit csinál a német hadsereg Litvániában?
A Politico megfejtette, mi lehet a német katonák célja a balti országban.
A 45. páncélosdandár tankokkal, tüzérséggel, drónokkal és légvédelmi eszközökkel is rendelkezik, és koránt sincs egyedül.
Az Oroszország határán állomásozó új német dandár a tankok mellett tette le a voksát, annak ellenére, hogy Ukrajnában olcsó, sorozatgyártású drónok rongálják és semmisítik meg a drága páncélozott járműveket – írja a Business Inseder. A lap rámutat, hogy a NATO Oroszország miatt aggódó tagjai továbbra is tankokba fektetnek, és Németország sem kivétel ez alól. A németek Litvániában állomásozó új 45. páncélos dandárja a második világháború utáni első jelentős állandó külföldi dandár-bevetését kezdi meg, ésmagával viszi a Leopard 2A8 tankjait is.
A dandár parancsnoka, Christoph Huber dandártábornok a lapnak elmondta, hogy „ez a dandár elsőbbséget élvez Németországban”, és a legmodernebb német katonai felszereléssel fog rendelkezni. Huber szerint „döntő fontosságú” volt, hogy a dandár nehéz páncélzattal rendelkezzen. „Ez a dandár alapvetően nehéz páncélos egység.” Ez azt jelenti, hogy a „legmodernebb német harckocsit” viszik magukkal.
A 2A8 a KNDS Deutschland által gyártott legfejlettebb Leopard harckocsi, amely olyan módosításokkal rendelkezik, mint például a drónok elleni védelem, amelyet az ukrán háborúban tapasztaltak ihlettek. A Leopard további módosításai között szerepel a Trophy Active Protection System (aktív védelmi rendszer) hozzáadása a beérkező fenyegetések, például páncéltörő rakéták és drónok észleléséhez, a sebezhető torony páncélzatának fejlesztése és az érzékelők javítása.
A drónok és más lebegő fenyegetések elleni jobb védelemmel, jobb érzékelőkkel, moduláris páncélzattal és frissítési lehetőséggel a tank jelentős előrelépést jelent a képességek, a túlélhetőség és a tűzerő terén, ami segít biztosítani a jövőbeni alkalmazhatóságát – írják, hozzátéve, hogy ezek a tankok jobban megfelelnek a modern harci körülményeknek, mint a hidegháborús tankcsatákra épített Leopard tankok, amelyeket Ukrajna kapott.
Az új tankok semmiképpen sem verhetetlenek, de jelentős javulást jelentenek.
„Az oroszok ukrajnai háborújából levont tanulságok alapján új képességeket kell bevezetnünk haderőinkbe” – mondta a tábornok.
Huber szerint a tankok lehetővé teszik a dandár számára a kombinált manőverháború folytatását, azaz az olyan gyors, összehangolt műveleteket, amelyek szükségesek a kezdeményezés megragadásához, de Ukrajnában nehéz végrehajtani, ahol a légierő korlátai, a többszintű védelem és a növekvő drónfenyegetés miatt szinte lehetetlen jelentős áttöréseket elérni.
Berlin több száz milliárd eurót fordít a hadsereg fejlesztésére, páncélosokra, repülőkre és új katonák toborzására.
Más szövetségesek – például Litvánia – szintén szükségesnek tartja a tankok jelenlétét az országban. Az ország védelmi minisztere, Valdemaras Rupšys tábornok tavaly „nélkülözhetetlennek” nevezte a gépesített és tankos egységeket. Litvánia története során először vásárol tankokat, és más NATO-szövetségesek is új megrendeléseket adtak le, miközben nyugati cégek is új tanktechnológiákat fejlesztenek.
Christoph Huber dandártábornok rámutatott, hogy a Litvániában állomásozó új 45. páncélos dandár nem csupán Leopárdokat, de Puma S1 gyalogsági harci járművet, a Panzerhaubitze 2000 önjáró tarackot, drónokat és légvédelmi eszközöket is magával hoz és koránt sem lesz egyedül. A dandár páncélos erősítéssel is rendelkezik. Huber szerint Németország üzenete a dandárnak az, hogy „nem áll egyedül”. A 10. páncélos hadosztály többi része is támogatja, ami azt jelenti, hogy több dandár is mozgósítható a NATO keleti szárnyának védelmére.
Az üzenet Oroszországnak egyértelmű” – mondta. „Itt áll a NATO – egy lépéssel sem tovább.”
Huber szerint a 45. hadosztály azért tartózkodik Litvániában, hogy visszatartsa Oroszországot és megvédje a NATO keleti határát. A hadosztály már megkezdte működését, de teljes erejét, azaz a 4800 fős létszámot csak 2027-ben éri el. Huber szerint azonban már jóval azelőtt készen áll majd a cselekvésre, ha szükséges.
