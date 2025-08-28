Seregszemle: összeszedte az Euractiv, kikre számíthat Ukrajna – nem túl megnyugtató, amit találtak

Az elképzelést Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök vetette fel az év elején, és a két vezető

legfeljebb 30 ezer nyugati katona lehetséges ukrajnai bevetésével számol.

Bár azóta mintegy 30 ország állt be kisebb-nagyobb mértékben az ötlet mögé, fél évvel később továbbra sem világos,

hogyan működne ez az elképzelt haderő,

kikből állna,

pontosan milyen jogkörökkel bírna és

milyen feladatokat látna el Ukrajnában.

Mennyire hajlandók a hajlandók?

Az elemzés szerint

a koalíciós országoknak csak kevesebb mint fele fontolgatja, hogy ténylegesen csapatokat küldjön Ukrajnába.

A szóba jöhető államok –

Ausztrália,

Belgium,

Kanada,

Észtország,

Franciaország,

Litvánia és

az Egyesült Királyság

– vezetői nyitottak lennének erre, ám többen hangsúlyozzák:

a katonák nem kerülnének a frontvonalra.

Anthony Albanese ausztrál kormányfő „békefenntartó missziót” emlegetett, míg a cseh védelmi miniszter inkább a háború utáni újjáépítésben látná a katonák szerepét.

Mindennek van határa: a támogatásnak is

A résztvevő országok többsége inkább logisztikai és technikai segítséggel járulna hozzá a misszióhoz.

Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentette:

Lengyelország nem szándékozik katonákat küldeni Ukrajnába, de logisztikai támogatást biztosíthat.”

Finnország ugyanezen az állásponton van, miközben 1350 kilométeres orosz határát sem hagyhatja figyelmen kívül.

Svédország légi és tengeri erőforrásokat ígért, Románia katonai bázisokat ajánlana fel, Szlovénia és Csehország pedig kiképzést és tervezést vállalna külföldön.

A mindössze ezer fős hadsereggel rendelkező Luxemburg légi szállítással és műholdas technológiával járulna hozzá az erőfeszítésekhez.

Magyarán az ukránok nagyjából ugyanazt a segítséget kapnák a hajlandóktól, amit jelenleg is megkapnak, talán csak az arányokban lenne imitt-amott némi eltolódás.

Berlin hezitál

Németország, bár a koalíció egyik vezető állama, eddig nem pontosította szerepvállalását. Johann Wadephul külügyminiszter szerint a katonai bevetés „túlterhelné” a Bundeswehrt, ugyanakkor Lars Klingbeil alkancellár arról beszélt:

Megbízható biztonsági garanciákra van szükség Ukrajnának, és Németország élni fog a felelősségével.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte: a szövetségesek már a héten véglegesíthetik vállalásaikat. A tervek kidolgozása így még zajlik, de egyre világosabb, hogy a „biztosító erő” az európai biztonságpolitika következő kulcskérdésévé válik.