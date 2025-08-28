Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború hajlandó Németország Nagy-Britannia Ukrajna Franciaország orosz-ukrán háború

Seregszemle: összeszedte az Euractiv, kikre számíthat Ukrajna – nem túl megnyugtató, amit találtak

2025. augusztus 28. 11:00

A dacszövetség legtöbb országa korántsem olyan bátor, mint amekkora tüdővel a harci kürtöket fújja.

2025. augusztus 28. 11:00
null

Újabb projektbe vágott bele az úgynevezett hajlandók koalíciója: az Ukrajna feltétlen támogatásán alapuló európai dacszövetség már egy „biztosító erővel” készül egy esetleges fegyverszünet vagy békemegállapodás utánra. Az Euractiv szerint a koncepció célja, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Kijevnek, elrettentse Moszkvát egy újabb agressziótól és biztosítsa a béke fenntarthatóságát.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elképzelést Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök vetette fel az év elején, és a két vezető

legfeljebb 30 ezer nyugati katona lehetséges ukrajnai bevetésével számol.

Bár azóta mintegy 30 ország állt be kisebb-nagyobb mértékben az ötlet mögé, fél évvel később továbbra sem világos,

  • hogyan működne ez az elképzelt haderő,
  • kikből állna,
  • pontosan milyen jogkörökkel bírna és
  • milyen feladatokat látna el Ukrajnában.

Mennyire hajlandók a hajlandók?

Az elemzés szerint

a koalíciós országoknak csak kevesebb mint fele fontolgatja, hogy ténylegesen csapatokat küldjön Ukrajnába.

A szóba jöhető államok –

  • Ausztrália,
  • Belgium,
  • Kanada,
  • Észtország,
  • Franciaország,
  • Litvánia és
  • az Egyesült Királyság

– vezetői nyitottak lennének erre, ám többen hangsúlyozzák:

a katonák nem kerülnének a frontvonalra.

Anthony Albanese ausztrál kormányfő „békefenntartó missziót” emlegetett, míg a cseh védelmi miniszter inkább a háború utáni újjáépítésben látná a katonák szerepét.

Mindennek van határa: a támogatásnak is

A résztvevő országok többsége inkább logisztikai és technikai segítséggel járulna hozzá a misszióhoz.

Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentette:

Lengyelország nem szándékozik katonákat küldeni Ukrajnába, de logisztikai támogatást biztosíthat.”

Finnország ugyanezen az állásponton van, miközben 1350 kilométeres orosz határát sem hagyhatja figyelmen kívül.

Svédország légi és tengeri erőforrásokat ígért, Románia katonai bázisokat ajánlana fel, Szlovénia és Csehország pedig kiképzést és tervezést vállalna külföldön.

A mindössze ezer fős hadsereggel rendelkező Luxemburg légi szállítással és műholdas technológiával járulna hozzá az erőfeszítésekhez.

Magyarán az ukránok nagyjából ugyanazt a segítséget kapnák a hajlandóktól, amit jelenleg is megkapnak, talán csak az arányokban lenne imitt-amott némi eltolódás.

Berlin hezitál

Németország, bár a koalíció egyik vezető állama, eddig nem pontosította szerepvállalását. Johann Wadephul külügyminiszter szerint a katonai bevetés „túlterhelné” a Bundeswehrt, ugyanakkor Lars Klingbeil alkancellár arról beszélt:

Megbízható biztonsági garanciákra van szükség Ukrajnának, és Németország élni fog a felelősségével.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte: a szövetségesek már a héten véglegesíthetik vállalásaikat. A tervek kidolgozása így még zajlik, de egyre világosabb, hogy a „biztosító erő” az európai biztonságpolitika következő kulcskérdésévé válik.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. augusztus 28. 12:33
Zrinyi Miklós : " Végbeli vitézek , dicső serege ... " ( Zrinyi , a költő , nem a végbélre gondolt , midőn pennáját az fekete tentába mártá vala .
Válasz erre
0
0
tetx
2025. augusztus 28. 12:05
Észtországot vajon egy egésznek számolták?
Válasz erre
1
0
elfújta az ellenszél
2025. augusztus 28. 11:42
Ausztrália és Kanada garantálná Ukrajna biztonságát, Ukrajna meg az EU védelmezője lenne az elképzelések szerint. Orwell ehhez képest fantáziátlan volt.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!