08. 26.
kedd
Ukrajna fegyver Volodimir Zelenszkij Mihajlo Podoljak

Az ukránok továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy még jobban belerángassák Európát az ukrajnai háborúba

2025. augusztus 26. 17:49

Ezúttal Zelenszkij egyik munkatársa követelt fegyvereket.

2025. augusztus 26. 17:49
Ukrán katona. Magyar katona Ukrajnában.

Ukrajna újabb fegyverszállítmányokat sürget a Nyugattól, mivel Moszkva a közelmúltbeli amerikai csúcstalálkozók után sem mutat hajlandóságot a békére – közölte Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij elnök főtanácsadója a Szabad Európa orosz nyelvű csatornájának adott interjúban.

Podoljak elmondta: 

Kijev folyamatos konzultációt folytat amerikai és európai partnerekkel a háborúellenes műveletekhez szükséges eszközök bővítéséről.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország jelentős erőforrásokat fordít a fronton és Ukrajna mélyebb területein végrehajtott támadásokra, ezért elengedhetetlen a fegyverszállítások fokozása. Elsősorban nagy hatótávolságú rakétákra és drónokra van szükségük, amelyek szerinte képesek érdemben befolyásolni a háború menetét.

Podoljak hangsúlyozta, hogy pontosan látják Oroszország jelenlegi kiadásait és azt is, milyen erőforrásokat készül bevetni a frontvonalakon, illetve Ukrajna belső területein. Mint mondta, ezért zajlanak folyamatos egyeztetések arról, miként lehetne felgyorsítani bizonyos fegyvertípusok szállítását. 

Kiemelte, hogy elsősorban nagy hatótávolságú rakétákra és drónokra van szüksége Ukrajnának, mert ezekkel lehet érdemben befolyásolni a háború alakulását.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/ EPA / Andrew Marienko

polárüveg
2025. augusztus 26. 18:29
Zelenszkij, Jermak, Podoljak urak...ki gondolta volna, hogy a filmes csapat ilyen országvezető képességekkel bír? Na de Trockij is egy sakkozó bronxi anarchista, Lenin egy filozófus volt, és mégis uralkodhattak Oroszországon. A "Nép szolgája" filmsorozat az utolsó évadhoz érkezik.
londonbaby
2025. augusztus 26. 17:53
kaptok eleget nem ??? oroszok nyomatják nektek a drónokat meg a rakétákat.. még több kell bazd meg ??? kaptok nyugi ..ne hisztizz...
