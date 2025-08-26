Félelmetes erősítésről beszélnek az oroszok: 100 ezer katona indulhat Ukrajnába!

Kim Dzsongun hősként tüntette ki az Ukrajna ellen küzdő katonákat
Az észak-koreai vezető posztumusz kitüntette az elesetteket is.
Új szintre léphet a háború.
Orosz haditudósítók, Telegram-csatornák és hírportálok dél-koreai hírszerzési forrásokra hivatkozva arról számoltak be, hogy Észak-Korea mintegy 100 ezer katonát tart készenlétben, akik adott esetben Ukrajnába vonulhatnának harcolni – írja a Portfólió.
Nem ez lenne az első alkalom, hogy a phenjani rezsim beavatkozik: korábban észak-koreai egységek részt vettek az orosz erők oldalán Kurszk régió visszaszerzésében. Emellett Phenjan nagy mennyiségben szállít fegyvereket és lőszert Moszkvának.
Az újabb mozgósítás lehetőségéről szóló értesülés eredetileg a Katonai Megfigyelő (Military Observer / Vajenni Obozrivatyel) Telegram-csatornán jelent meg, amely állítólag dél-koreai titkosszolgálati adatokra hivatkozik. A csatorna szerint
100 ezer észak-koreai állampolgár „azonnal kész” lenne az ukrán frontra utazni.
Bizonyítékokat ugyanakkor nem közöltek, a nyugati sajtó nem is foglalkozott érdemben az információval, az orosz lapok viszont vezető hírként tálalják. Fontos azonban megjegyezni: a hírek nem arról szólnak, hogy a katonák ténylegesen elindulnának Ukrajnába, csupán arról, hogy szükség esetén állítólag ennyien lennének mozgósíthatók, ha a döntéshozók erről határoznak.
Andrej Klincsevics orosz geopolitikai elemző szerint ugyanakkor valószínű, hogy a katonákat ténylegesen bevetik majd Ukrajnában, ahol jelentősen felgyorsíthatják az orosz „különleges hadművelet” előrehaladását. Timur Szurtlanov haditudósító ezzel szemben az MK.ru-nak úgy nyilatkozott:
az észak-koreai egységek eddig kizárólag Oroszország védelmében tevékenykedtek,
így nem kizárt, hogy most is csak a határszakasz megerősítésére vetnék be őket. Hozzátette azonban, hogy ha egy észak-koreai katona önként jelentkezik az orosz haderőbe, fizetséget, valamint orosz állampolgárságot is kaphat, és így részt vehet az ukrajnai harcokban.
Szurtlanov szerint komoly esély van arra, hogy Észak-Korea ismét katonákat küldjön a háborúba, mivel Moszkva és Phenjan között védelmi megállapodás van érvényben. A KNDK számára az ukrajnai harcokban való részvétel ráadásul olyan modern hadviselési tapasztalatot jelenthet, amely a térség többi szereplőjének – Japánnak, Dél-Koreának vagy akár az Egyesült Államoknak – nem áll rendelkezésére.
