08. 26.
kedd
08. 26.
kedd
Moszkva haderő Ukrajna Észak-Korea

Félelmetes erősítésről beszélnek az oroszok: 100 ezer katona indulhat Ukrajnába!

2025. augusztus 26. 17:23

Új szintre léphet a háború.

2025. augusztus 26. 17:23
null

Orosz haditudósítók, Telegram-csatornák és hírportálok dél-koreai hírszerzési forrásokra hivatkozva arról számoltak be, hogy Észak-Korea mintegy 100 ezer katonát tart készenlétben, akik adott esetben Ukrajnába vonulhatnának harcolni – írja a Portfólió

Nem ez lenne az első alkalom, hogy a phenjani rezsim beavatkozik: korábban észak-koreai egységek részt vettek az orosz erők oldalán Kurszk régió visszaszerzésében. Emellett Phenjan nagy mennyiségben szállít fegyvereket és lőszert Moszkvának.

Az újabb mozgósítás lehetőségéről szóló értesülés eredetileg a Katonai Megfigyelő (Military Observer / Vajenni Obozrivatyel) Telegram-csatornán jelent meg, amely állítólag dél-koreai titkosszolgálati adatokra hivatkozik. A csatorna szerint 

100 ezer észak-koreai állampolgár „azonnal kész” lenne az ukrán frontra utazni.

Bizonyítékokat ugyanakkor nem közöltek, a nyugati sajtó nem is foglalkozott érdemben az információval, az orosz lapok viszont vezető hírként tálalják. Fontos azonban megjegyezni: a hírek nem arról szólnak, hogy a katonák ténylegesen elindulnának Ukrajnába, csupán arról, hogy szükség esetén állítólag ennyien lennének mozgósíthatók, ha a döntéshozók erről határoznak.

Andrej Klincsevics orosz geopolitikai elemző szerint ugyanakkor valószínű, hogy a katonákat ténylegesen bevetik majd Ukrajnában, ahol jelentősen felgyorsíthatják az orosz „különleges hadművelet” előrehaladását. Timur Szurtlanov haditudósító ezzel szemben az MK.ru-nak úgy nyilatkozott: 

az észak-koreai egységek eddig kizárólag Oroszország védelmében tevékenykedtek,

így nem kizárt, hogy most is csak a határszakasz megerősítésére vetnék be őket. Hozzátette azonban, hogy ha egy észak-koreai katona önként jelentkezik az orosz haderőbe, fizetséget, valamint orosz állampolgárságot is kaphat, és így részt vehet az ukrajnai harcokban.

Szurtlanov szerint komoly esély van arra, hogy Észak-Korea ismét katonákat küldjön a háborúba, mivel Moszkva és Phenjan között védelmi megállapodás van érvényben. A KNDK számára az ukrajnai harcokban való részvétel ráadásul olyan modern hadviselési tapasztalatot jelenthet, amely a térség többi szereplőjének – Japánnak, Dél-Koreának vagy akár az Egyesült Államoknak – nem áll rendelkezésére.

Nyitókép: MENAHEM KAHANA / AFP

