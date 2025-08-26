Félelmetes erősítésről beszélnek az oroszok: 100 ezer katona indulhat Ukrajnába!

Az újabb mozgósítás lehetőségéről szóló értesülés eredetileg a Katonai Megfigyelő (Military Observer / Vajenni Obozrivatyel) Telegram-csatornán jelent meg, amely állítólag dél-koreai titkosszolgálati adatokra hivatkozik. A csatorna szerint

100 ezer észak-koreai állampolgár „azonnal kész” lenne az ukrán frontra utazni.

Bizonyítékokat ugyanakkor nem közöltek, a nyugati sajtó nem is foglalkozott érdemben az információval, az orosz lapok viszont vezető hírként tálalják. Fontos azonban megjegyezni: a hírek nem arról szólnak, hogy a katonák ténylegesen elindulnának Ukrajnába, csupán arról, hogy szükség esetén állítólag ennyien lennének mozgósíthatók, ha a döntéshozók erről határoznak.

Andrej Klincsevics orosz geopolitikai elemző szerint ugyanakkor valószínű, hogy a katonákat ténylegesen bevetik majd Ukrajnában, ahol jelentősen felgyorsíthatják az orosz „különleges hadművelet” előrehaladását. Timur Szurtlanov haditudósító ezzel szemben az MK.ru-nak úgy nyilatkozott:

az észak-koreai egységek eddig kizárólag Oroszország védelmében tevékenykedtek,

így nem kizárt, hogy most is csak a határszakasz megerősítésére vetnék be őket. Hozzátette azonban, hogy ha egy észak-koreai katona önként jelentkezik az orosz haderőbe, fizetséget, valamint orosz állampolgárságot is kaphat, és így részt vehet az ukrajnai harcokban.

Szurtlanov szerint komoly esély van arra, hogy Észak-Korea ismét katonákat küldjön a háborúba, mivel Moszkva és Phenjan között védelmi megállapodás van érvényben. A KNDK számára az ukrajnai harcokban való részvétel ráadásul olyan modern hadviselési tapasztalatot jelenthet, amely a térség többi szereplőjének – Japánnak, Dél-Koreának vagy akár az Egyesült Államoknak – nem áll rendelkezésére.