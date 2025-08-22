Ft
08. 22.
péntek
08. 22.
péntek
Kim Dzsongun kitüntetés Oroszország katona

Kim Dzsongun hősként tüntette ki az Ukrajna ellen küzdő katonákat

2025. augusztus 22. 14:15

Az észak-koreai vezető posztumusz kitüntette az elesetteket is.

2025. augusztus 22. 14:15
null

Kim Dzsongun észak-koreai vezető az állami média pénteki jelentése szerint kitüntetett olyan katonákat, akik vezénylés keretében Oroszország oldalán részt vettek az ukrajnai háborúban, valamint posztumusz kitüntette az elesetteket, és vigasztalta családtagjaikat.

A KCNA állami hírügynökség által közzétett fényképeken látható például, amint Kim térdelve tiszteleg az elesett katonák portréja előtt, valamint hogy megcsókol egy veteránt, könnyes szemmel megölel néhány gyászoló családtagot.

A hatalmon lévő Koreai Munkapárt székházában, Phenjanban megtartott ünnepségen dicsérte a golyó- és bombazáporból visszatérő katonák hősiességét és hazafiságát.

Százegy háborús halott portréja volt kiállítva, de a KCNA arról nem szólt, hogy mindannyian harci cselekményben vesztették-e életüket.

Kim Dzsongun felszólította a hadsereget, hogy váljon „erős eliterővé, és tökéletesítse a háborúra való felkészültségét az ellenség provokációival szemben”.

A KCNA szerint az ország vezetője a „Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hőse” címet adományozta azoknak a parancsnokoknak, 

akik külföldi műveletekben harcoltak és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

Észak-Korea először áprilisban erősítette meg, hogy katonákat vezényelt Oroszországba, és az ukrán haderő ellen vetik be őket. Phenjan és Moszkva tavaly biztonsági és védelmi megállapodást kötött egymással. Dél-Korea és nyugati országok titkosszolgálatai szerint Phenjan tavaly több mint tízezer katonát küldött Oroszországba, és a Kurszki régióban vetették be őket. 

Emellett Phenjan tüzérségi lőszert, rövidebb és hosszabb hatótávolságú rakétákat és ezek rendszereit szállította Oroszországnak. Szöul szerint mintegy hatszáz észak-koreai katona halt meg és több ezer megsebesült a Kurszki régiót részlegesen elfoglaló ukrán erők elleni harcban.

(MTI) 

Nyitókép: STR / KCNA VIA KNS / AFP

