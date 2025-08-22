Kim Dzsongun hősként tüntette ki az Ukrajna ellen küzdő katonákat

Kim Dzsongun észak-koreai vezető az állami média pénteki jelentése szerint kitüntetett olyan katonákat, akik vezénylés keretében Oroszország oldalán részt vettek az ukrajnai háborúban, valamint posztumusz kitüntette az elesetteket, és vigasztalta családtagjaikat.

A KCNA állami hírügynökség által közzétett fényképeken látható például, amint Kim térdelve tiszteleg az elesett katonák portréja előtt, valamint hogy megcsókol egy veteránt, könnyes szemmel megölel néhány gyászoló családtagot.

A hatalmon lévő Koreai Munkapárt székházában, Phenjanban megtartott ünnepségen dicsérte a golyó- és bombazáporból visszatérő katonák hősiességét és hazafiságát.

Százegy háborús halott portréja volt kiállítva, de a KCNA arról nem szólt, hogy mindannyian harci cselekményben vesztették-e életüket.

Kim Dzsongun felszólította a hadsereget, hogy váljon „erős eliterővé, és tökéletesítse a háborúra való felkészültségét az ellenség provokációival szemben”.