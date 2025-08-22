Kim Dzsongun hősként tüntette ki az Ukrajna ellen küzdő katonákat

Kim Dzsongun koncerttel köszöntötte az Ukrajnából hazatért katonákat
Az észak-koreai vezető augusztus 12-én telefonon is egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki szintén méltatta az észak-koreai alakulatok teljesítményét.
Az észak-koreai vezető posztumusz kitüntette az elesetteket is.
Kim Dzsongun észak-koreai vezető az állami média pénteki jelentése szerint kitüntetett olyan katonákat, akik vezénylés keretében Oroszország oldalán részt vettek az ukrajnai háborúban, valamint posztumusz kitüntette az elesetteket, és vigasztalta családtagjaikat.
A KCNA állami hírügynökség által közzétett fényképeken látható például, amint Kim térdelve tiszteleg az elesett katonák portréja előtt, valamint hogy megcsókol egy veteránt, könnyes szemmel megölel néhány gyászoló családtagot.
A hatalmon lévő Koreai Munkapárt székházában, Phenjanban megtartott ünnepségen dicsérte a golyó- és bombazáporból visszatérő katonák hősiességét és hazafiságát.
Százegy háborús halott portréja volt kiállítva, de a KCNA arról nem szólt, hogy mindannyian harci cselekményben vesztették-e életüket.
Kim Dzsongun felszólította a hadsereget, hogy váljon „erős eliterővé, és tökéletesítse a háborúra való felkészültségét az ellenség provokációival szemben”.
A KCNA szerint az ország vezetője a „Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hőse” címet adományozta azoknak a parancsnokoknak,
akik külföldi műveletekben harcoltak és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Észak-Korea először áprilisban erősítette meg, hogy katonákat vezényelt Oroszországba, és az ukrán haderő ellen vetik be őket. Phenjan és Moszkva tavaly biztonsági és védelmi megállapodást kötött egymással. Dél-Korea és nyugati országok titkosszolgálatai szerint Phenjan tavaly több mint tízezer katonát küldött Oroszországba, és a Kurszki régióban vetették be őket.
Emellett Phenjan tüzérségi lőszert, rövidebb és hosszabb hatótávolságú rakétákat és ezek rendszereit szállította Oroszországnak. Szöul szerint mintegy hatszáz észak-koreai katona halt meg és több ezer megsebesült a Kurszki régiót részlegesen elfoglaló ukrán erők elleni harcban.
