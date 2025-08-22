Kim Dzsongun koncerttel köszöntötte az Ukrajnából hazatért katonákat

Putyin és Kim Dzsong Un telefonon tárgyalt – ez volt a téma
A két vezető megállapodott a személyes kapcsolatok ápolásának folytatásában.
Az észak-koreai vezető augusztus 12-én telefonon is egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki szintén méltatta az észak-koreai alakulatok teljesítményét.
Phenjanban ünnepséget rendeztek az Ukrajnában, Oroszország oldalán bevetett észak-koreai katonák hazatérésének tiszteletére –írja a Guardian.
Kim Dzsongun az eseményen kijelentette: a csapatok „a hősök harci szellemét” testesítették meg a kurszki régió visszafoglalása során
A hazatérő katonákat koncerttel köszöntötték, míg a harcokban elesettek hozzátartozói banketten vettek részt.
A rendezvények arra utalnak, hogy a phenjani rezsim immár nyíltan vállalja szerepét a konfliktusban, szemben a háború korábbi szakaszát jellemző titkolózással.
Kim találkozott a hadműveletekben részt vevő tisztekkel is. Hangsúlyozta, hogy „a legfontosabb feladat” végrehajtását bízták rájuk, és „harcias bátorítással” látta el a parancsnokokat és katonákat.
