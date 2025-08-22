Ft
Kim Dzsongun Ukrajna Észak-Korea

Kim Dzsongun koncerttel köszöntötte az Ukrajnából hazatért katonákat

2025. augusztus 22. 08:35

Az észak-koreai vezető augusztus 12-én telefonon is egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki szintén méltatta az észak-koreai alakulatok teljesítményét.

2025. augusztus 22. 08:35
null

Phenjanban ünnepséget rendeztek az Ukrajnában, Oroszország oldalán bevetett észak-koreai katonák hazatérésének tiszteletére –írja a Guardian.

Kim Dzsongun az eseményen kijelentette: a csapatok „a hősök harci szellemét” testesítették meg a kurszki régió visszafoglalása során

 – írta a KCNA hírügynökség.

Az észak-koreai vezető augusztus 12-én telefonon is egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki szintén méltatta az észak-koreai alakulatok teljesítményét.

A hazatérő katonákat koncerttel köszöntötték, míg a harcokban elesettek hozzátartozói banketten vettek részt.

 A rendezvények arra utalnak, hogy a phenjani rezsim immár nyíltan vállalja szerepét a konfliktusban, szemben a háború korábbi szakaszát jellemző titkolózással.

Kim találkozott a hadműveletekben részt vevő tisztekkel is. Hangsúlyozta, hogy „a legfontosabb feladat” végrehajtását bízták rájuk, és „harcias bátorítással” látta el a parancsnokokat és katonákat.

Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

egyszeri
2025. augusztus 22. 08:45
Ez a kis csapat meg a fegyverüzletek sokat lendítettek Észak-Korea gazdaságán.
neszteklipschik
2025. augusztus 22. 08:44
Az EU-s lippsik sikeresen elérték, hogy az észak-koreai hadsereg primér harci tapasztalatokat szerezzen egy 21. századi háborúban. Dél-Koreában minden bizonnyal örülnek ennek...
