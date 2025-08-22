Kim Dzsongun koncerttel köszöntötte az Ukrajnából hazatért katonákat

Phenjanban ünnepséget rendeztek az Ukrajnában, Oroszország oldalán bevetett észak-koreai katonák hazatérésének tiszteletére –írja a Guardian.

Kim Dzsongun az eseményen kijelentette: a csapatok „a hősök harci szellemét” testesítették meg a kurszki régió visszafoglalása során

– írta a KCNA hírügynökség.

Az észak-koreai vezető augusztus 12-én telefonon is egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, aki szintén méltatta az észak-koreai alakulatok teljesítményét.

A hazatérő katonákat koncerttel köszöntötték, míg a harcokban elesettek hozzátartozói banketten vettek részt.

A rendezvények arra utalnak, hogy a phenjani rezsim immár nyíltan vállalja szerepét a konfliktusban, szemben a háború korábbi szakaszát jellemző titkolózással.

Kim találkozott a hadműveletekben részt vevő tisztekkel is. Hangsúlyozta, hogy „a legfontosabb feladat” végrehajtását bízták rájuk, és „harcias bátorítással” látta el a parancsnokokat és katonákat.

Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP