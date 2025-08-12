Ft
08. 12.
Kim Dzsongun Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin

Putyin és Kim Dzsong Un telefonon tárgyalt – ez volt a téma

2025. augusztus 12. 22:07

A két vezető megállapodott a személyes kapcsolatok ápolásának folytatásában.

2025. augusztus 12. 22:07
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Kim Dzsong Unnal, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság vezetőjével – közölte kedd este a Kreml sajtószolgálata.

„A felek megerősítették elkötelezettségüket a baráti, jószomszédi és együttműködési kapcsolatok további fejlesztése mellett minden területen, a 2024. június 19-én Phenjanban aláírt, Oroszország és a KNDK közötti átfogó stratégiai partnerségi szerződésnek megfelelően” – állt a közleményben.

A szerződés kölcsönös katonai segítségnyújtást ír elő arra az esetre, ha valamelyik fél fegyveres támadás célpontjává válna.

Putyin gratulált Kimnek Korea japán gyarmati uralom alóli felszabadulásának 80. évfordulójához, amelyet augusztus 15-én ünnepelnek. Az észak-koreai vezető hangsúlyozta, hogy a köztársaság ezt az ünnepet Oroszországgal közös ünnepének tekinti, és nem felejti el a Vörös Hadseregnek a megszállók elleni küzdelemben betöltött szerepét. 

Az orosz elnök megvitatta Kimmel a Donald Trump amerikai elnökkel pénteken Alaszkában tartandó csúcstalálkozóját, és méltatta Észak-Koreának a kurszki régió felszabadításához nyújtott támogatását az ukrajnai háborúban.

A két vezető megállapodott a személyes kapcsolatok ápolásának folytatásában.

(MTI)

Nyitókép: AFP/Vjacseszlav Prokofjev

kiss.istvan770
2025. augusztus 12. 22:39
Biden bábmestereinek hülyesége alaposan hozzájárult ahhoz, hogy Oroszországnak egyre több szövetségese van.
