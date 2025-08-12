Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Donbász háború Ukrajna Moszkva Kijev

Donbászért nem adják fel: Ukrajna üzen Putyinnak és Trumpnak

2025. augusztus 12. 20:54

Az ukránok kétharmada nem támogatja, hogy Kijev területeket adjon át Oroszországnak a békéért cserébe.

2025. augusztus 12. 20:54
null

Katonai, humanitárius és politikai okokból is nehéz lenne Ukrajnának lemondani a Donbászról – írja a New York Times keddi cikkében, amelyben azt mérlegeli, miért lehet különösen aggasztó Ukrajna szempontjából, hogy Putyin ragaszkodik Donyeck és Luhanszk régiókhoz. Ez a kérdés azért is aktuális, mert Donald Trump amerikai elnök célzott rá, hogy a pénteki alaszkai találkozó során a területi felosztásokról is beszélni fognak Vlagyimir Putyinnal.

Bár hivatalos, egyértelmű kijelentések egyik elnök szájából sem hangzottak el erről, amerikai tisztviselők azt az információt szivárogtatták ki, hogy 

Moszkva elvárja Kijevtől a teljes Donbász átadását, amiért cserébe Putyin nem ígér semmit. 

Ukrajna ugyanakkor azzal védekezik, hogy pusztán a békéért cserébe nem fog lemondani egy ekkora területről, pláne, hogy Oroszország bármikor megszegheti a szavát.

A Donbász katonai jelentősége

A Donbász régió már a második világháborúban is a legbrutálisabb csaták színhelye volt, és ma is az egyik legaktívabb frontvonalnak számít. A mostani háborúban különösen fontos szerepe van Bahmut és Avgyijivka városának, amelyekért mind az ukránok, mind az oroszok a háború kezdete óta elkötelezetten küzdenek. A jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló településeket egy észak-déli irányú út köti össze, amely védelmi vonalat képez az orosz erők előrenyomulásával szemben.

Ennek a két városnak a feladása „gyakorlatilag az egész védelmi vonal összeomlását jelentené”

 – mondta Szerhij Kuzan, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ elnöke. Ráadásul olyan erődítmények kerülhetnek az oroszok kezébe, amelyek építésére több tízmillió dollárt költöttek az ukránok. A területen továbbá jól kiépített vasúthálózat, és rengeteg ásványkincs is található, amikről szintén nem könnyű lemondani.

A lap által idézett Institute for the Study of War szerint a Donbász harcok nélküli feladása lehetővé tenné az orosz erők számára, hogy újult erővel támadjanak Nyugat felé.

Humanitárius szempontok

Amennyiben orosz fennhatóság alá kerül a terület, a New York Times szerint több százezer ember kényszerülhet elhagyni az otthonát, ami menekültválságot vonhat maga után. Ezt arra alapozzák, hogy az ENSZ nyomozói, és más emberjogi szervezetek szerint az oroszok által elfoglalt területeken rendszerszintű az erőszak, az önkényes letartóztatások és a különféle kínzások.

Jelenleg 200 ezren élnek a Donbász ukrán fennhatóság alatt lévő területein, a régió kétharmada orosz kézen van.

Politikai sértettség

A harmadik, inkább szubjektív szempontnak nem magához a régióhoz van köze, hanem ahhoz, hogy az ukránok úgy érzik, Putyin és Trump megsérti őket, amiért nélkülük akarnak tárgyalni.

Yaroslav Hrytsak ukrán történészt a „semmit rólunk nélkülünk” hozzáállást egyfajta nemzeti sajátosságként állítja be, miszerint az ukránok számára nagyon fontos, hogy ne hozzanak őket érintő döntéseket nélkülük. Szerinte azért is támogatják jelenleg annyian az egyébként egyre népszerűtlenebb Zelenszkijt, mert kiáll amellett, hogy Ukrajna nem mond le területekről, és ez szimpatikus az ukránoknak.

A lap információi szerint az ukrán lakosság kétharmada elutasítja azt a lehetőséget, hogy a háború lezárása érdekében területeket adjanak át Oroszországnak.

Nyitókép: Thomas Krych / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hlaci83
2025. augusztus 12. 21:22
Nagyon helyes, Kijevet már önként fogják adni.
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2025. augusztus 12. 21:19
Jó, akkor folytatódik a harc...
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 12. 21:19
Az ukránok a csalán verés más faszával nagymesterei. Felőlem ugyan folytassák, de ne a mi pénzünkkel. Én nem szeretem se az ukránokat, se az oroszokat. Nem baj, ha egymást agyalják.
Válasz erre
1
0
nakatomi
2025. augusztus 12. 21:14
"Moszkva elvárja Kijevtől a teljes Donbász átadását, amiért cserébe Putyin nem ígér semmit. " Ez így ebben a formában nem igaz. Putyin azt ígéri, hogy ebben az esetben megállnak és nem foglalnak el még nagyobb részt Ukrajnából. S, ami még ennél is fontosabb nem fog még több ukrán elpusztulni ebben, az ukránok számára kilátástalan háborúban.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!