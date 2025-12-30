Riasztó figyelmeztetést kapott Magyarország

A Reuters azt mutatja meg egy »mi lenne, ha« jellegű forgatókönyv keretében, hogy milyen politikai és katonai logika mentén válhat egy regionális incidensből is globális konfliktus. Eszerint a folyamat egy lengyel–orosz katonai incidenssel indulhat, amely villámgyorsan alakulna át egy Európa és Oroszország közötti konfliktussá.

Ebben a keretben jelenik meg Magyarország: a Reuters szerint, ha Orbán Viktor elveszítené a soron következő választást, egy Brüsszelhez igazodó, Magyar Péter vezette kormány kerülne hatalomra. Ez a vezetés nem fékezője, hanem végrehajtója lenne az európai háborús stratégiának, vagyis Magyarország politikailag is az eszkaláció oldalára állna a »szolidaritás« és a »közös európai érdek« mentén.

A Reuters elemzése is rámutat arra, hogy egyre egyértelműbb: Európa vezetői valóban terveznek egy európai–orosz konfliktussal az elkövetkezendő években, hazai szövetségeseik pedig ennek a stratégiának a végrehajtói.