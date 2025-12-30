Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború magyarország magyar orbán viktor

Riasztó figyelmeztetést kapott Magyarország

2025. december 30. 16:33

Ha Magyar Péter kerülne hatalomra, belevinné Magyarországot ebbe a háborúba.

2025. december 30. 16:33
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Riasztó figyelmeztetést kapott Magyarország: egy vezető nyugati hírügynökség reális forgatókönyvként számol egy európai háború kitörésével, és természetesnek veszi, hogy egy Magyar Péter vezette kormány aktív részese lenne ennek a konfliktusnak.

A Reuters 2026-ra vonatkozó forgatókönyve leírja, miként törhet ki a harmadik világháború Európában. Ha ez nem lenne önmagában is döbbenetes, az elemzés egy ponton azt is egyértelművé teszi: ha Magyar Péter kerülne hatalomra, belevinné Magyarországot ebbe a háborúba.

A Reuters azt mutatja meg egy »mi lenne, ha« jellegű forgatókönyv keretében, hogy milyen politikai és katonai logika mentén válhat egy regionális incidensből is globális konfliktus. Eszerint a folyamat egy lengyel–orosz katonai incidenssel indulhat, amely villámgyorsan alakulna át egy Európa és Oroszország közötti konfliktussá. 

Ebben a keretben jelenik meg Magyarország: a Reuters szerint, ha Orbán Viktor elveszítené a soron következő választást, egy Brüsszelhez igazodó, Magyar Péter vezette kormány kerülne hatalomra. Ez a vezetés nem fékezője, hanem végrehajtója lenne az európai háborús stratégiának, vagyis Magyarország politikailag is az eszkaláció oldalára állna a »szolidaritás« és a »közös európai érdek« mentén.

A Reuters elemzése is rámutat arra, hogy egyre egyértelműbb: Európa vezetői valóban terveznek egy európai–orosz konfliktussal az elkövetkezendő években, hazai szövetségeseik pedig ennek a stratégiának a végrehajtói. 

Ezért nem mindegy, hogy Magyarország milyen irányba tart, amikor Európa háborúra készül. Vajon leszünk-e annyira magabírók, hogy kimaradjunk egy európai háborúból? Lesz-e erőnk megfékezni az európai háborús nyomást? Vagy Brüsszel-barát kormánya lesz Magyarországnak, és a mi sorsunk is a háború lesz? Ez az előttünk álló időszak igazi tétje.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

kalmanok
2025. december 30. 16:54
Egy háborúpárti vezér van az országban, a putyinszopó orbán.
kalmanok
2025. december 30. 16:52
Nagy lehet a baj a fidesznél.
tekeva
2025. december 30. 16:44
Kíváncsi vagyok, hogy MP ÉS a körülötte lévő prominensek cáfolják-e az ebben a cikkben foglaltakat.
