Akkora pofont kapott az RTL, hogy a fal adta a másikat: mindent letarolt a TV2

„Történelmi pillanatokat élünk a TV2-ben, hiszen 25 éve nem volt ilyen sikerszériánk, mint 2025 tavasza óta. Tizenegy hónapja őrizzük főműsoridős piacvezető pozíciónkat a 18-59 célcsoportban és a saját gyártású műsoraink is hatalmas sikerrel futnak. Ezt a flow-t meglovagolva továbbra is az a célunk, hogy sokszínű szórakoztató műsorokkal háláljuk meg a nézők lojalitását. Dübörög A Nagy Ő, hamarosan újabb fantasztikus párosokkal tér vissza A Nagy Duett és újra mindenkit lefőz a Séfek séfe – és ez még csak a kezdet! – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.

A januári eredmények részletes ismertetése

A Demjén Ferenc dalaira épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film a mozis sikerek után a tévés piacon is bizonyított, hiszen 13 éve nem volt példa arra, hogy egy film ennyi embert ültessen a tévéképernyők elé.

A Hogyan tudnék élni nélküled? a teljes lakosságban közel másfél millió nézővel egyenesen letarolta a tévés piacot, ami 39,4 százalékos lineáris közönségaránnyal párosult.

A szűkebb célcsoportban még nagyobb nézői részesedést ért el: az éppen tévénéző 18-59 évesek 42,1 százaléka választotta a filmet, ami 739 ezres fős nézőszámot jelentett. A Demjén-film sikerein túlmenően a januári győzelemhez elsősorban az alábbi saját gyártású műsorok járultak hozzá: januárban folytatódott a nagysikerű műtárgy-kereskedő showműsor, a Kincsvadászok legújabb évada, sőt, január végén visszatért a hétvégi estékre a kereskedőbőrbe bújt hírességekkel futó Kincsvadászok VIP is.