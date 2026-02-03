Ft
nézettség kincsvadászok TV2 műsor film csatorna RTL

Akkora pofont kapott az RTL, hogy a fal adta a másikat: mindent letarolt a TV2

2026. február 03. 12:21

A csatorna januárban is legyőzhetetlen volt.

2026. február 03. 12:21
null

A TV2 által közölt legújabb adatokból kiderül, hogy 25 éve nem volt ilyen sikeres a csatorna. Januárban a TV2 mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+) kimagasló fölénnyel nyerte a nézettségi versenyt teljes napon és főműsoridőben is, a főcsatornát tekintve és a csatornacsaládok körében egyaránt.

Az év ráadásul elsöprő sikerrel indult, a mozis csúcsok után már január 1-jén 13 éves tévés rekordot döntött meg a Hogyan tudnék élni nélküled? országos televíziós premierje a TV2 műsorán. A TV2 2025 tavasz óta sikeresebb, mint az elmúlt 25 évben bármikor, 11 hónapja őrzi piacvezető pozícióját főműsoridőben, a 18-59 évesek körében.

A sikeres őszi tévés főszezont folytatva, 2026 januárjában is a TV2 lett a legnézettebb csatorna teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban.

A csatornacsaládok versenyében szintén markáns volt a TV2 Csoport előnye mindkét kiemelt korcsoportban, mind teljes napon, mind főműsoridőben, így a TV2 Csoport a főcsatornához hasonlóan sikeresen őrizte meg piacvezető pozícióját januárban is.

„Történelmi pillanatokat élünk a TV2-ben, hiszen 25 éve nem volt ilyen sikerszériánk, mint 2025 tavasza óta. Tizenegy hónapja őrizzük főműsoridős piacvezető pozíciónkat a 18-59 célcsoportban és a saját gyártású műsoraink is hatalmas sikerrel futnak. Ezt a flow-t meglovagolva továbbra is az a célunk, hogy sokszínű szórakoztató műsorokkal háláljuk meg a nézők lojalitását. Dübörög A Nagy Ő, hamarosan újabb fantasztikus párosokkal tér vissza A Nagy Duett és újra mindenkit lefőz a Séfek séfe – és ez még csak a kezdet! – nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.

A januári eredmények részletes ismertetése

A Demjén Ferenc dalaira épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című film a mozis sikerek után a tévés piacon is bizonyított, hiszen 13 éve nem volt példa arra, hogy egy film ennyi embert ültessen a tévéképernyők elé.

A Hogyan tudnék élni nélküled? a teljes lakosságban közel másfél millió nézővel egyenesen letarolta a tévés piacot, ami 39,4 százalékos lineáris közönségaránnyal párosult.

A szűkebb célcsoportban még nagyobb nézői részesedést ért el: az éppen tévénéző 18-59 évesek 42,1 százaléka választotta a filmet, ami 739 ezres fős nézőszámot jelentett. A Demjén-film sikerein túlmenően a januári győzelemhez elsősorban az alábbi saját gyártású műsorok járultak hozzá: januárban folytatódott a nagysikerű műtárgy-kereskedő showműsor, a Kincsvadászok legújabb évada, sőt, január végén visszatért a hétvégi estékre a kereskedőbőrbe bújt hírességekkel futó Kincsvadászok VIP is.

A hétköznap esténként sugárzott Kincsvadászok januári részei havi átlagban 21 százalékos nézői részesedést értek el a 18-59 évesek körében,

míg a Kincsvadászok VIP 17,5 százalékos átlag lineáris közönségaránnyal büszkélkedhet ugyanebben a korcsoportban. Mindemellett, mindkét műsor minden epizódja jelentős fölénnyel nyerte az idősávját mindkét kiemelt korcsoportban januárban.

 

Nyitókép: Facebook

 

 

