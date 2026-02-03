Irányba állították az Európai Uniót: ezt kell tennie Magyarországgal, hogy elkerülje a legrosszabbat

A németek veszélyben érzik magukat: képtelenek arra, ami Magyarországnak gyerekjáték
Folyamatosan nő a függőségük.
A lengyel publicista szerint az EU-nak ideológiai helyett gyakorlati megoldásokat kellene előtérbe helyeznie, miközben arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyarországot kulcsszereplővé teszi a régióban a CATL debreceni gyára.
Emmanuel Macron francia elnök a davosi fórumon pragmatikusabb kínai technológiai és tőkebefektetések mellett érvelt, felismerve Európa ipari versenyképességének gyengülését – írja a Brussels Signal.
Adrian Przybylak szerint
az EU-nak ideológiai helyett gyakorlati megoldásokat kellene előtérbe helyeznie: Kína technológiát adhat, Lengyelország erőforrásokat, Magyarország pedig fogyasztói piacot biztosíthatna egy regionális ipari ökoszisztémában.
A cikkben Magyarország példaként szerepel: a CATL debreceni akkumulátorgyára az országot kulcsszereplővé teszi a régióban, miközben összekapcsolja a magyar ipart és munkaerőt a globális értékláncokkal.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
