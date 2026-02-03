Ft
lengyelország emmanuel macron európai unió magyarország Kína eu

Irányba állították az Európai Uniót: ezt kell tennie Magyarországgal, hogy elkerülje a legrosszabbat

2026. február 03. 11:17

A lengyel publicista szerint az EU-nak ideológiai helyett gyakorlati megoldásokat kellene előtérbe helyeznie, miközben arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyarországot kulcsszereplővé teszi a régióban a CATL debreceni gyára.

2026. február 03. 11:17
null

Emmanuel Macron francia elnök a davosi fórumon pragmatikusabb kínai technológiai és tőkebefektetések mellett érvelt, felismerve Európa ipari versenyképességének gyengülését – írja a Brussels Signal.

Adrian Przybylak szerint

az EU-nak ideológiai helyett gyakorlati megoldásokat kellene előtérbe helyeznie: Kína technológiát adhat, Lengyelország erőforrásokat, Magyarország pedig fogyasztói piacot biztosíthatna egy regionális ipari ökoszisztémában.

A cikkben Magyarország példaként szerepel: a CATL debreceni akkumulátorgyára az országot kulcsszereplővé teszi a régióban, miközben összekapcsolja a magyar ipart és munkaerőt a globális értékláncokkal.

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

