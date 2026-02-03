A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották
Az energiapiaci változások miatt elveszítették központi szerepüket.
A német lap publicistája azt állítja, hogy miközben más országok – köztük Orbán Viktor vezetésével Magyarország – előrébb járnak a megújuló energia és energiatárolás fejlesztésében, addig Németországnak folyamatosan nő a függősége a külső energiapiacoktól.
A Die Zeit véleménycikke szerint Katherina Reiche német gazdasági miniszter populista vitákkal tereli el a figyelmet arról, hogy intézkedései veszélyeztetik Németország gazdasági ellenálló képességét.
A szerző bírálja, hogy Reiche késlelteti a szélenergia pályázatokat, támogatja a gázerőműveket és alábecsüli a megújulók szerepét,
miközben más országok – köztük Orbán Viktor vezetésével Magyarország – előrébb járnak a megújuló energia és energiatárolás fejlesztésében.
A cikk kiemeli: Orbán Viktor konzervatívként is támogatja az akkumulátoros tárolást és a zöldenergiát, míg Reiche politikája növeli Németország függőségét külső energiapiacoktól.
