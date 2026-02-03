Ft
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
katherina reiche magyarország energia németország orbán viktor

A németek veszélyben érzik magukat: képtelenek arra, ami Magyarországnak gyerekjáték

2026. február 03. 10:43

A német lap publicistája azt állítja, hogy miközben más országok – köztük Orbán Viktor vezetésével Magyarország – előrébb járnak a megújuló energia és energiatárolás fejlesztésében, addig Németországnak folyamatosan nő a függősége a külső energiapiacoktól.

2026. február 03. 10:43
null

A Die Zeit véleménycikke szerint Katherina Reiche német gazdasági miniszter populista vitákkal tereli el a figyelmet arról, hogy intézkedései veszélyeztetik Németország gazdasági ellenálló képességét.

A szerző bírálja, hogy Reiche késlelteti a szélenergia pályázatokat, támogatja a gázerőműveket és alábecsüli a megújulók szerepét,

miközben más országok – köztük Orbán Viktor vezetésével Magyarország – előrébb járnak a megújuló energia és energiatárolás fejlesztésében.

A cikk kiemeli: Orbán Viktor konzervatívként is támogatja az akkumulátoros tárolást és a zöldenergiát, míg Reiche politikája növeli Németország függőségét külső energiapiacoktól. 

Nyitókép: AFP/DPA/Boris Rössler

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

