évértékelő esemény orbán viktor

Megvan a dátum: kiderült mikor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor

2026. február 03. 11:32

Az eseményt a miniszterelnök Faceook-oldalán élőben követhetik majd az érdeklődők.

2026. február 03. 11:32
null

Február 14-én, 11 órakor tartja a 2025-ös évre vonatkozó évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök – derült ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből.

Az eseményt Orbán Viktor Faceook-oldalán élőben követhetik majd az érdeklődők.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Perczel Éva
2026. február 03. 12:22
Hadd találjam ki! Agyar február 14-én 12 órától fog órákig szitkozódni, amit a presskukac és a FOS majd értékelésnek minősít!.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. február 03. 12:06
Talán majd értékeli a rikkancs szivárványos nobel díját is. :D Langaléta hazaáruló.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!