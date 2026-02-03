Megvan a dátum: kiderült mikor tartja évértékelő beszédét Orbán Viktor

Kemény üzenetet küldött Orbán Viktor: „A Néppárt zágrábi csúcstalálkozóján fontos döntések születtek”
A miniszterelnök szerint Magyarországot meg kell őrizni a béke szigetének.
Az eseményt a miniszterelnök Faceook-oldalán élőben követhetik majd az érdeklődők.
Február 14-én, 11 órakor tartja a 2025-ös évre vonatkozó évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök – derült ki a kormányfő Facebook-bejegyzéséből.
Az eseményt a miniszterelnök Facebook-oldalán élőben követhetik majd az érdeklődők.
